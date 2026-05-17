Suzuki sắp tung “át chủ bài”, đối đầu vua tay ga Honda

Trong những năm gần đây, phân khúc maxi-scooter tầm trung tại Đông Nam Á tăng trưởng rất mạnh, trở thành “miếng bánh” hấp dẫn với nhiều hãng xe lớn. Vì vậy, việc Suzuki tham gia sân chơi này được xem là bước đi hợp lý. Tuy nhiên, Burgman 350 cũng sẽ phải cạnh tranh với những đối thủ đáng gờm như Honda Forza 350 và Yamaha XMAX 300.

Dòng Burgman từ lâu đã là một trong những mẫu tay ga thành công của Suzuki. Hiện tại, xe chủ yếu được phân phối với phiên bản 125cc tại nhiều thị trường nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển đô thị hằng ngày. Do đó, việc mở rộng lên phân khúc 300–400cc được xem là bước đi cần thiết để tiếp cận thêm nhiều nhóm khách hàng mới.

Theo các thông tin rò rỉ, dự án mới của Suzuki có thể đang được phát triển dưới mã UHR350. Mẫu xe này được cho là sẽ hướng đến sự cân bằng giữa chi phí sản xuất và trải nghiệm sử dụng thực tế, đồng thời vẫn giữ được những giá trị cốt lõi làm nên tên tuổi của dòng Burgman. Thay vì tập trung vào phong cách thể thao, Burgman 350 nhiều khả năng sẽ theo đuổi thiết kế sang trọng, vận hành êm ái và ưu tiên sự thoải mái trên những hành trình dài.

Một số nguồn tin cũng cho rằng Suzuki có thể tiếp tục hợp tác với đối tác Trung Quốc Haojue trong quá trình phát triển sản phẩm mới. Dù vậy, truyền thông quốc tế nhận định Burgman 350 vẫn sẽ mang đậm bản sắc Suzuki, thay vì chỉ là phiên bản đổi tên từ một mẫu xe có sẵn. Từ thiết kế, cảm giác lái cho đến định hướng sản phẩm, mẫu xe mới được cho là vẫn bám sát phong cách đặc trưng của dòng Burgman.

Hiện tại, Suzuki vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức về dự án này và các thông tin chi tiết về xe vẫn còn khá hạn chế. Người dùng có lẽ sẽ phải chờ thêm thời gian để có được những thông tin đầy đủ và chính xác hơn về Burgman 350.