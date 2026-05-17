Yamaha khiến fan phát sốt với R15 và R3 bản giới hạn

Không tập trung vào nâng cấp sức mạnh, bộ đôi này được phát triển như lời tri ân dành cho di sản đua xe lâu đời của Yamaha, tái hiện phong cách thiết kế từng xuất hiện trên những chiếc xe đua Grand Prix của hãng trong thập niên 1960-1970.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất nằm ở phối màu trắng - đỏ hoàn toàn mới. Trước khi màu xanh trở thành nhận diện quen thuộc của Yamaha từ cuối những năm 1990, trắng và đỏ mới chính là tông màu chính thức của đội đua nhà máy Yamaha trong giai đoạn đầu tham gia các giải Grand Prix quốc tế. Đây cũng là màu sắc gắn liền với những chiến thắng lịch sử đầu tiên và các chức vô địch thế giới đầu tiên của hãng xe Nhật Bản.

Trên cả R15 và R3 phiên bản 70th Anniversary, Yamaha sử dụng đồ họa “Speed Block” màu đỏ chạy dọc thân xe. Họa tiết này từng rất phổ biến trên các mẫu xe đua Yamaha trong thập niên 1970, được thiết kế nhằm tạo cảm giác tốc độ và chuyển động ngay cả khi xe đứng yên. Sự kết hợp giữa nền sơn trắng cùng các mảng đỏ sắc nét mang lại diện mạo đậm chất đường đua cổ điển nhưng vẫn hiện đại và thể thao.

Chi tiết màu đỏ tiếp tục xuất hiện ở kính chắn gió và khu vực bình xăng, trong khi phiên bản R3 còn được sơn đỏ cả chắn bùn trước để tăng tính nhận diện. Trên bình xăng, Yamaha bổ sung logo kỷ niệm 70 năm cùng biểu tượng âm thoa truyền thống hoàn thiện màu vàng, tạo điểm nhấn cao cấp cho tổng thể thiết kế.

Dù mang phong cách hoài cổ, bộ đôi sportbike này vẫn giữ nguyên nền tảng thiết kế hiện đại của dòng R-Series với kính chắn gió lớn, tư thế lái chồm thấp đặc trưng, bình xăng cơ bắp, yên tách đôi và ống xả vuốt cao. Ở phần khung gầm, R15 sử dụng phuộc trước sơn đen trong khi R3 nổi bật hơn với phuộc USD màu vàng.

Về vận hành, Yamaha R15 tiếp tục sử dụng động cơ xi-lanh đơn 155cc làm mát bằng dung dịch, cho công suất 18,8 mã lực và mô-men xoắn 14,7 Nm. Xe được trang bị hộp số 6 cấp, công nghệ van biến thiên VVA cùng bộ ly hợp assist & slipper clutch. Khung Deltabox đặc trưng, giảm xóc monoshock phía sau và hệ thống ABS hai kênh vẫn được duy trì nhằm đảm bảo khả năng vận hành thể thao quen thuộc.

Trong khi đó, Yamaha R3 sử dụng động cơ hai xi-lanh dung tích 321cc tích hợp công nghệ DiASil, sản sinh công suất 41,3 mã lực và mô-men xoắn 29,42 Nm. Kết hợp với hộp số 6 cấp và bộ ly hợp assist & slipper clutch tiêu chuẩn, R3 tiếp tục hướng đến trải nghiệm sportbike cỡ trung thiên về hiệu suất và khả năng kiểm soát ở tốc độ cao.

Ngoài sức mạnh động cơ, Yamaha còn tích hợp nhiều tiện ích hiện đại trên R3 như cụm đồng hồ kỹ thuật số hỗ trợ kết nối với ứng dụng Yamaha Motor On. Thông qua ứng dụng này, người dùng có thể theo dõi dữ liệu vận hành, lịch sử sử dụng xe, so sánh chế độ lái và lên lịch bảo dưỡng. Xe đồng thời được trang bị cổng sạc USB Type-A phục vụ nhu cầu sử dụng thiết bị di động trong hành trình dài.

Theo công bố từ Yamaha, phiên bản kỷ niệm 70 năm sẽ được sản xuất giới hạn với chỉ 1.200 chiếc R15 và 600 chiếc R3. Giá bán R15 70th Anniversary ở múc 24.090 real (khoảng 127 triệu đồng), trong khi R3 70th Anniversary có giá bán 37.790 real (khoảng 199 triệu đồng).