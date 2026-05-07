Hyundai Accent 2024 giữ giá ngang Vios trên thị trường xe cũ

Là một trong những mẫu sedan hạng B bán chạy nhất thị trường, Accent từng được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì sức hút mạnh mẽ khi bước sang thế hệ mới. Tuy nhiên, thực tế cho thấy doanh số của mẫu xe này chưa đạt như kỳ vọng của hãng xe Hàn Quốc.

Trong năm 2025, Hyundai Accent ghi nhận 7.088 xe bán ra, giảm khoảng 6.500 xe so với năm 2024. Sang 3 tháng đầu năm 2026, mẫu xe này thậm chí liên tục bị Mazda2 - cái tên vốn không quá nổi bật trong phân khúc - vượt qua về doanh số.

Trước áp lực cạnh tranh, Hyundai Thành Công hiện đang triển khai chương trình ưu đãi lên tới 80 triệu đồng (tùy phiên bản) cho Accent trong tháng 5/2026 nhằm kích cầu thị trường.

Accent 2024 đã qua sử dụng giữ giá tốt

Trái ngược với thế hệ mới đang chịu áp lực về doanh số, Hyundai Accent đời 2024 (sản xuất trước tháng 6/2024) lại ghi nhận khả năng giữ giá khá ấn tượng trên thị trường xe đã qua sử dụng.

Theo khảo sát, phiên bản Accent 1.4 AT tiêu chuẩn đời 2024, số ODO khoảng 30.000 km, hiện được rao bán lại với mức giá khoảng 435 triệu đồng. Trong khi đó, ở thời điểm năm 2024, mẫu xe này có giá niêm yết 501 triệu đồng và từng được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ.

Accent 2024 đã qua sử dụng bán lại giá cao.

So sánh trong cùng phân khúc, Toyota Vios - mẫu xe vốn nổi tiếng về khả năng giữ giá - cũng cho thấy mức chênh lệch không quá lớn. Cụ thể, Vios 1.5E CVT đời 2024 (giá niêm yết 488 triệu đồng) hiện được rao bán khoảng 430 triệu đồng, tương đương hoặc thấp hơn nhẹ so với Accent.

Không chỉ riêng bản 1.4 AT, các phiên bản khác của Accent 2024 cũng duy trì mức giá bán lại khá tốt, phản ánh sức hút ổn định của mẫu xe này đối với người dùng dù đã qua sử dụng. Accent thế hệ 5 vốn được đánh giá cao nhờ thiết kế hài hòa, trang bị đủ dùng và khả năng vận hành ổn định.

Accent thế hệ 5.

Trong khi đó, với những khách hàng muốn trải nghiệm những công nghệ hiện đại hơn thì Accent thế hệ thứ 6 là lựa chọn đáng giá ở hiện tại. Đây là thế hệ đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Hyundai trong phân khúc sedan hạng B. Mẫu xe mới được tái thiết kế toàn diện theo ngôn ngữ Sensuous Sportiness, mang phong cách thể thao và hiện đại hơn rõ rệt.

Ngoại hình xe nổi bật với kiểu dáng fastback, cột C vuốt dài liền mạch về phía đuôi, cụm đèn LED kéo ngang toàn bộ phần đầu xe và lưới tản nhiệt mở rộng, giúp tổng thể trở nên bề thế và trẻ trung hơn. Kích thước xe cũng được gia tăng đáng kể, với chiều dài tăng khoảng 95–115 mm, rộng hơn 36 mm, cao hơn 15 mm và trục cơ sở dài thêm 70 mm, mang lại không gian nội thất rộng rãi hơn thế hệ trước.

Accent thế hệ 6.

Bên trong khoang cabin, Accent mới được nâng cấp mạnh về tiện nghi với màn hình giải trí 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, cụm đồng hồ kỹ thuật số, vô lăng bọc da tích hợp phím chức năng, cùng loạt trang bị như sạc không dây, cửa gió hàng ghế sau và ghế làm mát.

Về vận hành, xe sử dụng động cơ Smartstream 1.5L công suất 115 mã lực, kết hợp hộp số iVT hoặc số sàn 6 cấp. Hệ thống an toàn cũng được nâng cấp với gói công nghệ Hyundai SmartSense và 6 túi khí.