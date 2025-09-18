Doanh số sụt giảm, Mitsubishi Xpander vẫn bỏ xa Toyota Veloz Cross

Số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Group cho thấy, tổng doanh số của phân khúc xe MPV trong tháng 8 đạt 3.570 xe, giảm 26,4% so với tháng trước. Mặc dù có doanh số sụt giảm, Mitsubishi Xpander vẫn tạo ra khoảng cách an toàn với đối thủ xếp sau là Toyota Veloz Cross.

Mitsubishi Xpander đang dần thiếu sức hút.

Cụ thể, Mitsubishi Xpander đã bán được 906 xe trong tháng 8, giảm 41,7% so với tháng 7. Đây là tháng thứ hai liên tiếp doanh số của mẫu xe này sụt giảm, điều này cho thấy dấu hiệu đáng lo ngại đối với “gà đẻ trứng vàng” của Mitsubishi. Tính đến hết tháng 8, doanh số lũy kế năm 2025 của Mitsubishi Xpander đạt 10.646 xe, vẫn bỏ xa Toyota Innova Cross (4.739 xe), mặc dù đã mất vị trí xe bán chạy nhất toàn thị trường vào tay Ford Ranger.

Để kích cầu doanh số, Mitsubishi đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ cho Xpander, bao gồm giảm giá và hỗ trợ lệ phí trước bạ từ 50-100%, tương đương 28-66 triệu đồng. Điều này giúp giá bán của Xpander hiện dao động từ 560 - 698 triệu đồng.

Xếp thứ hai trong phân khúc MPV tháng 8 là Toyota Veloz Cross với 639 xe bán ra, giảm gần 21% so với tháng trước. Tổng doanh số lũy kế năm 2025 (tính đến tháng 8/2025) của mẫu xe này đạt 4.593 xe, vẫn xếp sau Toyota Innova Cross. Để cạnh tranh với đối thủ Xpander, Toyota cũng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương 72,7-75 triệu đồng, đưa giá bán của Veloz Cross trong khoảng từ 638-660 triệu đồng.

Nhưng doanh số xe tháng 8/2025 của Mitsubishi Xpander vẫn bỏ xa Toyota Veloz Cross.

Toyota Innova Cross đứng ở vị trí thứ ba với doanh số 577 xe, giảm 19,5% so với tháng trước, với tổng doanh số lũy kế tính đến tháng 8/2025 đạt 4.739 xe. Mặc dù không được hưởng ưu đãi từ hãng, Toyota Innova Cross vẫn giữ vị trí thứ hai trong phân khúc MPV.

KIA Carnival tụt xuống vị trí thứ tư với doanh số tháng 8 chỉ đạt 263 xe, giảm 34% so với tháng 7. Tổng doanh số từ đầu năm đến hết tháng 8 của mẫu MPV này đạt 3.232 xe. KIA Carnival hiện có giá bán từ 1,299-1,849 tỷ đồng và đang được ưu đãi từ 15-65 triệu đồng.

Cuối cùng, Honda BR-V duy trì vị trí thứ năm với doanh số 259 xe, giảm 22,2% so với tháng trước. Tính từ đầu năm, mẫu xe này đã bán được 2.570 xe. Giá bán của Honda BR-V hiện từ 629-705 triệu đồng, cao hơn so với các đối thủ và được xem là nguyên nhân khiến doanh số khó bứt phá.

Honda BR-V xếp ở vị trí cuối cùng trong Top 5 mẫu MPV 7 chỗ bán chạy nhất tháng 8/2025.

Các mẫu xe khác trong phân khúc MPV như KIA Carens, Hyundai Stargazer, Suzuki XL7, Hyundai Custin và Avanza cũng ghi nhận doanh số khiêm tốn, trong khi Toyota Innova và Toyota Alphard đứng cuối bảng xếp hạng với doanh số lần lượt là 28 xe và 21 xe.