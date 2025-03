Bất ngờ trước mức sụt giảm khách của Toyota Veloz Cross

Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor, tổng doanh số xe MPV trong tháng đầu năm chỉ đạt 2.740 xe, giảm tới 53,4% so với tháng 12/2024. Nguyên nhân chính dẫn đến sự giảm sút này là do hai mẫu xe nổi bật của Hyundai, Stargazer và Custin, không còn bán chạy, trong khi mẫu Veloz Cross cũng chứng kiến sự sụt giảm thê thảm.

Thêm vào đó, kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán vào cuối tháng 1/2025 cũng đã ảnh hưởng tiêu cực đến doanh số của toàn bộ phân khúc, khiến nhiều mẫu xe không thể đạt được kết quả như mong đợi. Mặc dù vậy, sự trở lại của hai mẫu xe KIA, Carens và Carnival, đã tạo ra một làn sóng mới trong thị trường.

Mitsubishi Xpander.

Mặc dù doanh số trong tháng 1/2025 chỉ đạt 808 chiếc bán ra, giảm 59,4% so với tháng trước đó (1.989 xe) và giảm 37% so với tháng 1/2024, Mitsubishi Xpander vẫn giữ vững vị trí số một trong phân khúc MPV. Phiên bản nâng cấp của Xpander ra mắt vào tháng 6/2022 được trang bị động cơ xăng 1.5L và có ba phiên bản (MT, AT và AT Premium), bên cạnh Xpander Cross có thiết kế SUV. Với thiết kế hiện đại, không gian nội thất rộng rãi cho 7 chỗ ngồi và mức giá hợp lý từ 560 triệu đồng đến 698 triệu đồng, Xpander vẫn là lựa chọn hàng đầu của nhiều khách hàng.

Toyota Innova Cross.

Tiếp theo là Toyota Innova Cross với doanh số 480 chiếc bán ra trong tháng 1/2025. Mặc dù doanh số giảm 60% so với tháng 12/2024 (1.203 xe), nhưng mẫu xe này lại ghi nhận mức tăng 2723% so với tháng 1/2024. Ra mắt vào giữa tháng 10/2023, Innova Cross đã có nhiều cải tiến về thiết kế và trang bị an toàn giúp xe trở nên hấp dẫn hơn với người tiêu dùng. Với hai phiên bản: Xăng 2.0 V và Hybrid 2.0 HEV cùng mức giá lần lượt là 810 triệu đồng và 990 triệu đồng, Toyota Innova Cross tiếp tục thu hút sự quan tâm của khách hàng.

KIA Carnival.

Vào tháng 1/2025, KIA Carnival đạt doanh số 321 chiếc, con số sụt giảm nhẹ 4,7% so với tháng trước đó (337 xe) và 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, KIA vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Carnival vào tháng 9/2024 với những cải tiến về thiết kế và tính năng. Mẫu xe này hiện có 5 phiên bản (Luxury 8S, Premium 7S, Premium 8S, Signature 7S và Hybrid Signature 7S), giá bán dao động từ 1,299 tỷ đồng đến 1,849 tỷ đồng, sử dụng động cơ dầu 2.2L và phiên bản hybrid 1.6 Turbo.

KIA Carens.

Tiếp theo là KIA Carens với 227 chiếc được bán ra trong tháng 1/2025, giảm 14% so với tháng 12/2024 (264 xe) và 25,3% so với tháng 1/2024. KIA Carens đã chính thức ra mắt tại Việt Nam vào tháng 11/2022 để cạnh tranh với các đối thủ như Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz Cross. Mẫu xe này hiện có 8 phiên bản, với giá từ 589 triệu đồng đến 859 triệu đồng, bao gồm ba phiên bản động cơ 1.4L tăng áp, ba phiên bản động cơ xăng 1.5L và hai phiên bản động cơ diesel 1.5L.

Toyota Veloz Cross.

Đáng chú ý, Toyota Veloz Cross đã rơi xuống vị trí thứ năm với chỉ 217 xe bán ra trong tháng 1/2025, giảm mạnh 76,3% so với tháng trước (916 xe) và 14,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Ra mắt tại Việt Nam vào tháng 3/2022 và đã chuyển từ nhập khẩu sang lắp ráp vào cuối năm đó. Veloz Cross hiện có hai phiên bản với giá bán lần lượt là 638 triệu đồng và 660 triệu đồng, trang bị động cơ xăng 1.5L và hộp số tự động CVT. Mặc dù có giá cao hơn so với Xpander, Toyota Veloz Cross lại nổi bật với các tính năng an toàn tiên tiến nhờ hệ thống hỗ trợ lái ADAS.