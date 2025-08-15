Doanh số xe MPV 7 chỗ Toyota Veloz Cross ra sao trong tháng 7/2025

Cụ thể, doanh số toàn quốc của các mẫu xe Toyota đạt 6.668 xe, bao gồm 2.397 xe lắp ráp trong nước và 4.271 xe nhập khẩu nguyên chiếc. Tính đến hết tháng 7 năm 2025, Toyota đã bàn giao tổng cộng gần 36 nghìn xe đến tay khách hàng, ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 25% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong tháng 7/2025, doanh số xe Hybrid của TMV cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ với 755 xe bán ra, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả tích cực này cho thấy xu hướng của khách hàng Việt Nam đang tích cực chuyển dịch sang dòng xe Hybrid với nhiều lợi ích như tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường mà không thay đổi thói quen sử dụng của người tiêu dùng.

Ở phân khúc xe hạng sang, Lexus tiếp tục tạo dấu ấn khi mang đến trải nghiệm đẳng cấp cho 173 khách hàng trong tháng 7. Lũy kế đến nay, Lexus đã bàn giao tổng cộng 14.789 xe tới khách hàng Việt Nam kể từ khi thương hiệu chính thức được giới thiệu tại thị trường.

Trong tháng 7/2025, Yaris Cross ghi dấu ấn khi duy trì vị trí dẫn đầu doanh số của TMV với 1.259 xe bán ra, tiếp tục khẳng định sức hút và sự ổn định của mẫu SUV đô thị này. Đứng ở vị trí tiếp theo là mẫu sedan Vios với doanh số đạt 1.213 xe. Bên cạnh đó, các mẫu xe Corolla Cross, Veloz Cross và Innova Cross cũng duy trì mức tăng trưởng ổn định với doanh số lần lượt đạt 841 xe, 805 xe và 717 xe.

Toyota Veloz Cross sở hữu nội thất trẻ trung và hiện đại, bọc da toàn bộ ghế và phối 2 tông màu đen - kem tinh tế. Xe cũng được trang bị đồng hồ kỹ thuật số kích thước 7 inch, màn hình giải trí đặt nổi 9 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Về trang bị, Veloz Cross bản Tiêu chuẩn vẫn mang nhiều trang bị đủ dùng và không thua các mẫu xe trong cùng phân khúc. Ngoại thất có đèn pha full-LED. Nội thất ghế ngồi da bọc nỉ, chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm, sạc điện thoại không dây, màn hình hiển thị đa thông tin TFT 7 inch.

Đáng chú ý là mẫu xe này có Cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang – những trang bị không tìm thấy trên các mẫu xe đối thủ, đây chính là ưu điểm cạnh tranh của Veloz Cross Tiêu chuẩn khi khách hàng so sánh.

Toyota Veloz Cross được trang bị khối động cơ xăng I4, dung tích 1.5L, cho công suất 105 mã lực và mô men xoắn cực đại 138 Nm. Đi kèm hộp số vô cấp CVT, dẫn động cầu trước tiêu chuẩn. Xe có 3 chế độ lái Eco, Normal và Sport.

Các trang bị cũng đầy đủ với cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera 360 độ, cảm biến lùi, 6 túi khí. Phiên bản cao cấp nhất còn được tích hợp Toyota Safety Sense với các tính năng: Cảnh báo tiền va chạm; Cảnh báo chệch làn đường; Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau; Cảnh báo điểm mù; Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường; Điều khiển hành trình chủ động; Nhắc nhở khi phương tiện phía trước bắt đầu di chuyển.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc 30 năm thành lập Toyota Việt Nam - chặng đường phát triển bền vững và không ngừng nỗ lực vì khách hàng. Nhân dịp này, Toyota Việt Nam tự hào ghi nhận những thành tựu nổi bật: 20 triệu lượt xe sử dụng dịch vụ sau bán hàng chính hãng vào ngày 05/02/2025, 700.000 xe được xuất xưởng vào ngày 19/03/2025 và đặc biệt là cột mốc 1 triệu xe giao đến tay khách hàng vào ngày 01/07/2025, trở thành doanh nghiệp sản xuất ô tô đầu tiên tại Việt Nam đạt được những kết quả ấn tượng này.

Đây không chỉ là minh chứng cho niềm tin và sự đồng hành bền chặt của khách hàng trong suốt 3 thập kỷ, mà còn là động lực để Toyota Việt Nam tiếp tục mang đến những sản phẩm và dịch vụ chất lượng, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của người tiêu dùng.

Bảng giá niêm yết tất cả các phiên bản của dòng xe Toyota Veloz Cross: