Yamaha giới thiệu NMAX TECH MAX 2026, "thách thức" SH160i

Dòng MAX Series của Yamaha bắt đầu từ năm 2001 với mẫu TMAX - chiếc xe đã đặt nền móng cho phân khúc scooter hiệu suất cao cao cấp. Sau đó, Yamaha tiếp tục mở rộng gia đình này bằng XMAX vào năm 2008, hướng đến phân khúc xe tay ga thể thao tầm trung, trước khi NMAX chính thức xuất hiện vào năm 2015 như một lựa chọn ở phân khúc dễ tiếp cận hơn. Dù ở vị trí “entry-level” trong đại gia đình MAX, NMAX vẫn kế thừa trọn vẹn ngôn ngữ thiết kế và DNA công nghệ đặc trưng của dòng xe này, điều tiếp tục được thể hiện rõ ràng trên phiên bản 2026.

Ở lần ra mắt này, NMAX 2026 được phân phối với ba phiên bản gồm Standard, Tech Max và phiên bản đặc biệt kỷ niệm 25 năm MAX Series, cho thấy định hướng rõ ràng của Yamaha trong việc mở rộng lựa chọn cho nhiều nhóm khách hàng khác nhau, từ người dùng phổ thông đến nhóm khách hàng yêu cầu cao về công nghệ và trải nghiệm lái.

NMAX 2026 sử dụng khối động cơ Blue Core dung tích 155cc, cấu hình 4 van, làm mát bằng dung dịch. Đây là nền tảng động cơ đã được Yamaha tối ưu trong nhiều năm nhằm cân bằng giữa hiệu suất và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Việc kiểm soát quá trình đốt cháy, phun xăng và đánh lửa một cách chính xác giúp giảm tổn thất năng lượng, đồng thời mang lại khả năng vận hành mượt mà và ổn định trong điều kiện sử dụng thực tế. Hệ thống van biến thiên VVA tiếp tục đóng vai trò quan trọng, giúp động cơ duy trì mô-men xoắn tốt ở vòng tua thấp và đảm bảo sức kéo ổn định khi xe vận hành ở dải tốc độ cao hơn, phù hợp cho cả nhu cầu di chuyển trong đô thị lẫn những chuyến đi dài.

Trang bị an toàn trên NMAX 2026 được nâng cao với phanh đĩa cho cả bánh trước và bánh sau, đi kèm hệ thống ABS giúp hạn chế hiện tượng bó cứng bánh khi phanh gấp. Bên cạnh đó, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS hỗ trợ duy trì độ bám đường tối ưu bằng cách tự động can thiệp vào công suất động cơ khi phát hiện bánh sau bị trượt, mang lại sự tự tin rõ rệt hơn khi di chuyển trên mặt đường trơn trượt hoặc điều kiện đường sá không ổn định.

Để tối ưu khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giảm lượng khí thải, Yamaha trang bị cho NMAX 2026 hệ thống Stop & Start. Động cơ sẽ tự động ngắt khi xe dừng quá 5 giây và khởi động lại ngay khi người lái vặn ga, một tính năng đặc biệt hữu ích trong môi trường giao thông đô thị đông đúc, nơi việc dừng - chạy liên tục diễn ra thường xuyên.

NMAX 2026 được trang bị đèn pha LED Projector thế hệ mới, mang lại luồng sáng tập trung, rõ nét ở cả chế độ chiếu gần và chiếu xa. Cấu trúc ánh sáng không bị tán xạ giúp cải thiện đáng kể tầm quan sát khi di chuyển ban đêm, đồng thời góp phần nhấn mạnh hình ảnh cao cấp vốn là đặc trưng của dòng MAX Series.

Riêng phiên bản TECH MAX, Yamaha trang bị hệ thống truyền động YECVT, cho phép điều khiển hoạt động của bộ truyền động vô cấp thông qua ECU. Hệ thống này giúp người lái lựa chọn chế độ vận hành phù hợp với từng điều kiện sử dụng, từ đi phố đến đường trường, qua đó mang lại cảm giác lái liền mạch và kiểm soát tốt hơn. YECVT sẽ tự động ngắt khi xe di chuyển ở tốc độ thấp (từ 15 km/h trở xuống) nhằm đảm bảo sự phù hợp và an toàn trong quá trình sử dụng.

TECH MAX cũng là phiên bản sở hữu cụm đồng hồ kỹ thuật số kép với màn hình TFT màu kích thước 4,2 inch đóng vai trò trung tâm hiển thị. Cụm đồng hồ này không chỉ cung cấp đầy đủ thông tin vận hành như vòng tua, chế độ lái hay trạng thái của hệ thống YECVT, mà còn hỗ trợ kết nối smartphone. Người lái có thể nhận cuộc gọi, xem thông báo tin nhắn, điều khiển nhạc, theo dõi thông tin thời tiết và mức tiêu thụ nhiên liệu trực tiếp trên màn hình, tất cả đều được thao tác thông qua cụm công tắc trên tay lái mà không làm gián đoạn quá trình điều khiển xe.

Ngoài ra, NMAX TECH MAX còn hỗ trợ hệ thống dẫn đường Garmin, hoạt động thông qua ứng dụng Garmin Street Cross. Lộ trình được thiết lập trên điện thoại thông minh sẽ hiển thị trực tiếp trên màn hình TFT, cho phép người lái theo dõi bản đồ, phóng to, thu nhỏ hoặc thay đổi góc nhìn ngay trong khi di chuyển, mà không cần lắp thêm thiết bị dẫn đường rời.