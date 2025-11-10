Đây là thời điểm tốt để mua Mitsubishi Xpander Cross 2023 cũ

Thị trường xe cũ đang mở ra cơ hội rõ rệt cho những ai muốn sở hữu Mitsubishi Xpander Cross 2023, trong bối cảnh bản 2025 vừa ra mắt với giá 699 triệu đồng - tương đương mức niêm yết của bản 2023 lúc ra mắt. Hiện, giá xe đời 2023 trên thị trường đã qua sử dụng đang giảm mạnh, tạo nên khoảng chênh hấp dẫn tới hơn 150 triệu đồng.

Một số tin rao bán Mitsubishi Xpander Cross 2023 cũ. (Ảnh chụp màn hình)

Chỉ cần dạo qua các sàn xe đã qua sử dụng, có thể thấy Mitsubishi Xpander Cross 2023 đang được rao bán khá nhiều với mức giá cạnh tranh. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, một chiếc màu bạc chạy 61.000Km đang được rao ở mức 520 triệu đồng, tức thấp hơn gần 180 triệu đồng so với giá của xe mới 2025 (chưa tính phí lăn bánh).

Hay ở Bình Dương, xe màu cam đã đi 81.000Km có giá 535 triệu đồng, trong khi Bình Phước ghi nhận một chiếc chỉ 40.000Km đang chào bán 545 triệu đồng. Ngoài ra, còn có những tin rao dưới 600 triệu đồng cho xe tại Thái Bình và TP.HCM thuộc dạng một chủ, đi 31.000 - 80.000 km, ngoại thất và nội thất còn rất mới.

Ảnh thực tế một chiếc Mitsubishi Xpander Cross 2023 cũ giá chỉ 520 triệu đồng. (Ảnh chụp màn hình)

Điều đáng chú ý là đa số các xe đời 2023 đều thuộc diện đăng ký cuối năm, có xe thậm chí mới đăng ký tháng 12/2023 nên giấy tờ còn rất mới. Chủ xe thường là người dùng gia đình, ít chạy và bảo dưỡng định kỳ tại đại lý chính hãng.

Xpander Cross 2023 sử dụng động cơ 1.5L hút khí tự nhiên, hộp số tự động 4 cấp, hệ dẫn động cầu trước, giúp chi phí bảo trì và phụ tùng khá dễ chịu. Thực tế, những chiếc Xpander Cross 2023 chạy 30.000 - 40.000Km hầu như chưa phát sinh hao mòn đáng kể, người mua có thể sử dụng thêm 4 - 5 năm trước khi nghĩ đến chuyện thay xe.

Với thiết kế SUV thể thao, khung gầm nâng cao 225mm, cùng các chi tiết như vô lăng bọc da, cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình trung tâm 9 inch, Xpander Cross 2023 đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dùng hiện đại. Hơn nữa, xe nhập khẩu từ Indonesia vốn được đánh giá cao về độ bền, nên những chiếc 2023 với 40.000 - 60.000 km vẫn giữ được chất lượng vận hành ổn định.

Ở góc độ tài chính, mua Xpander Cross 2023 cũ giúp tiết kiệm đáng kể chi phí lăn bánh và thuế phí. Những xe rao bán từ 520 - 575 triệu đồng thường còn hạn bảo hành, hỗ trợ sang tên và thậm chí có thể thương lượng thêm nếu thanh toán nhanh. Một số đại lý xe cũ tại TP.HCM và Hà Nội đang ưu tiên đẩy dòng xe này để dọn chỗ cho bản 2025, mở ra cơ hội mặc cả tốt hơn cho người mua thực dụng.

Nhìn tổng thể, Xpander Cross 2023 vẫn là lựa chọn sáng giá cho cả gia đình và mục đích chạy dịch vụ. Xe có thiết kế trung tính, bền dáng, không lỗi thời nhanh, dễ bảo dưỡng và giữ giá khá tốt so với các đối thủ cùng phân khúc như Toyota Veloz Cross hay Suzuki XL7. Khi bản 2025 ra mắt chỉ thay đổi nhẹ ở ngoại hình và tiện nghi, thì việc chọn mua một chiếc Xpander Cross 2023 cũ giá từ 520 triệu đồng trở lên là lựa chọn hợp lý.