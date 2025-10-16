Xpander Cross 2023 cũ giá ra sao khi phiên bản mới đã về Việt Nam?

Mitsubishi Xpander Cross 2023 đang xuất hiện nhiều trên thị trường xe cũ với giá bán dao động từ 535 đến 580 triệu đồng, tùy khu vực và tình trạng sử dụng. Trong bối cảnh Xpander Cross 2025 vừa ra mắt với loạt nâng cấp mới, mức giá sang tay của đời cũ trở thành đề tài được nhiều người mua quan tâm.

Một số tin ra bán xe Xpander Cross 2023. (Ảnh chụp màn hình)

Ở mức thấp nhất, những chiếc Xpander Cross 2023 chạy hơn 80.000 km được rao khoảng 535 triệu đồng tại Bình Dương. Dù số km khá cao, giá này vẫn được xem là hợp lý khi xe nhập khẩu, số tự động, 7 chỗ và động cơ 1.5L vẫn giữ độ bền đặc trưng của Mitsubishi. Trong khi đó, xe chạy ít hơn, khoảng 40.000 km, có nội thất giữ gìn tốt thường chốt giá quanh 545 triệu đồng tại các tỉnh lân cận như Bình Phước.

Tại TP.HCM, giá nhỉnh hơn khi xe mới lăn bánh khoảng 31.000 km được rao 575 triệu đồng. Một phần vì thị trường xe cũ ở đô thị lớn luôn sôi động và giá giữ tốt hơn, phần khác là nhu cầu mua xe gia đình 7 chỗ tăng cao trước Tết. Người bán thường nhấn mạnh các chi tiết như xe bảo dưỡng định kỳ, có màn hình 13 inch hoặc nâng cấp thêm phụ kiện để tạo lợi thế cạnh tranh.

Khu vực Hà Nội có nhiều lựa chọn nhất với giá dao động 579–580 triệu đồng cho xe chạy khoảng 29.000–62.000 km. Một số xe từng đăng ký tên cá nhân, biển Hà Nội, được bảo dưỡng tại hãng nên được đánh giá cao hơn về hồ sơ pháp lý và chất lượng khung gầm. Những chiếc còn rất mới, odo dưới 30.000 km, thường được showroom chào bán cao hơn, lên tới 580 triệu đồng, nhấn mạnh ưu điểm xe còn nguyên bản và đủ phụ kiện chính hãng.

Ảnh thực tế một chiếc xe được rao bán. (Ảnh chụp màn hình)

Nếu so với giá lăn bánh của Xpander Cross 2023 khi mới ra mắt khoảng 700–740 triệu đồng, mức mất giá trung bình sau gần hai năm rơi vào khoảng 150–180 triệu đồng, tương đương 20–25%. Tỷ lệ này được xem là chấp nhận được trong phân khúc SUV đô thị nhập khẩu, nhất là khi mẫu mới vừa ra mắt. So với mặt bằng chung, Xpander Cross 2023 giữ giá khá tốt, không rơi sâu như nhiều mẫu xe Hàn cùng đời.

Nguyên nhân đến từ việc mẫu xe này vẫn được đánh giá cao về khả năng vận hành, tiết kiệm nhiên liệu và độ bền, phù hợp với nhu cầu gia đình. Ngoài ra, việc Xpander Cross 2025 chỉ nâng cấp nhẹ về ngoại hình và trang bị khiến bản 2023 chưa bị “lỗi thời”. Người mua xe cũ vẫn có cảm giác sở hữu một chiếc xe hiện đại, mạnh mẽ mà không phải bỏ thêm hàng chục triệu cho bản mới.

Tuy nhiên, nếu xét theo xu hướng, giá Xpander Cross 2023 có thể giảm nhẹ thêm vài chục triệu trong thời gian tới khi lượng xe sang tay tăng nhanh. Những ai không gấp gáp có thể chờ đến sau Tết Nguyên đán để có mức giá hợp lý hơn, nhất là với xe đã chạy trên 60.000 km.

Với những người mua cần xe sử dụng ngay, mức giá dưới 550 triệu đồng cho xe 2023 vẫn là lựa chọn hợp lý, đảm bảo chất lượng, tiện nghi và hình ảnh hiện đại. Thị trường xe cũ hiện ghi nhận nhiều giao dịch thành công ở mức này, cho thấy Xpander Cross vẫn giữ được sức hút riêng trong phân khúc SUV 7 chỗ tầm trung.