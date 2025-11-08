Mitsubishi ưu đãi nhiều dòng xe, Xpander chưa bao giờ rẻ đến thế

Tháng 11 này, Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) tung chương trình ưu đãi quy mô lớn cho nhiều dòng xe trong tháng, áp dụng trên toàn hệ thống đại lý. Tùy từng mẫu và phiên bản, khách hàng có thể được hỗ trợ lệ phí trước bạ 50–100%, tặng bảo hiểm vật chất, camera lùi, phiếu nhiên liệu hoặc phụ kiện chính hãng, với tổng giá trị quà tặng lên đến hàng chục triệu đồng.

Mitsubishi Xpander và Xpander Cross ưu đãi tới 100% phí trước bạ

Xpander và Xpander Cross vẫn là tâm điểm của chương trình khi toàn bộ các phiên bản đều được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm 56–70 triệu đồng tùy cấu hình. Ngoài ra, khách hàng còn nhận một năm bảo hiểm vật chất trị giá 8–10 triệu đồng. Riêng bản Xpander MT được tặng thêm camera lùi. Với các ưu đãi cộng dồn, giá thực tế của phiên bản này chỉ còn khoảng hơn 490 triệu đồng, được xem là mức thấp nhất từ trước đến nay.

Các bản cao hơn như Xpander AT, AT Premium (MY 2026) và Xpander Cross AT Premium (MY 2026) đều duy trì ưu đãi tương tự, giúp chi phí lăn bánh giảm sâu trong giai đoạn cuối năm.

So với đời trước, Xpander bản mới được bổ sung nhiều trang bị đáng giá như mâm 17 inch thiết kế mới, đèn sương mù LED, màn hình trung tâm 10 inch kết nối không dây Apple CarPlay/Android Auto, cụm đồng hồ kỹ thuật số và 6 túi khí, tuy nhiên vẫn chưa có gói hỗ trợ lái ADAS.

Mẫu SUV cỡ B Mitsubishi Xforce cũng nằm trong danh sách ưu đãi. Hai phiên bản GLX và Premium được hỗ trợ toàn bộ lệ phí trước bạ, tương đương 60–68 triệu đồng, trong khi bản Ultimate nhận hỗ trợ 50% trước bạ cùng phiếu nhiên liệu trị giá 15–20 triệu đồng. Với giá lăn bánh giảm mạnh, Xforce đang cạnh tranh trực tiếp cùng các đối thủ như Toyota Yaris Cross và Hyundai Creta, vốn cũng đang có các chương trình giảm giá tương tự.

Xforce cũng là mẫu xe bán chạy của Mitsubishi và liên tục được hỗ trợ tới 100% trước bạ

Ở phân khúc sedan, Mitsubishi Attrage được áp dụng các gói khuyến mãi riêng cho từng phiên bản. Bản MT hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (khoảng 38 triệu đồng), tặng phiếu nhiên liệu 8 triệu đồng và camera lùi. Bản CVT Premium hỗ trợ 50% trước bạ (khoảng 24,5 triệu đồng), kèm phiếu nhiên liệu 20 triệu đồng và ăng ten vây cá. Tổng giá trị ưu đãi cho bản cao cấp lên tới gần 49 triệu đồng.

Không chỉ xe đô thị, dòng bán tải All-New Triton cũng được khuyến mãi mạnh tay. Phiên bản GLX được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, trong khi các bản còn lại nhận 50% hỗ trợ cùng quà tặng trị giá 10 triệu đồng, đưa tổng giá trị ưu đãi lên tới 50 triệu đồng tùy phiên bản.

Từ nay đến cuối năm, danh mục sản phẩm của Mitsubishi Việt Nam có một số điều chỉnh. Hãng sẽ ngừng phân phối Outlander khi mẫu này kết thúc vòng đời, đồng thời chuẩn bị ra mắt Mitsubishi Destinator – mẫu CUV cỡ C thay thế Outlander, dự kiến bán ra trong tháng 12 tới.

Sau ba quý đầu năm 2025, doanh số Mitsubishi đạt 25.099 xe, giảm 10% so với cùng kỳ 2024, xếp thứ 5 toàn thị trường sau VinFast, Toyota, Ford và Hyundai. Trong đó, Xpander tiếp tục là mẫu MPV bán chạy nhất Việt Nam và cũng là xe xăng có doanh số cao nhất 9 tháng đầu năm.