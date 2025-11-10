Yamaha NEO's hiện vẫn là chiếc xe máy điện duy nhất được Yamaha Motor Việt Nam phân phối chính hãng. Với thiết kế phong cách tương lai cùng sự nhỏ gọn, xe là sự lựa chọn được nhiều khách hàng ưu tiên cho nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Với kích thước tổng thể là 1875 x 695 x 1120 mm, khối lượng 98 kg (đã gồm pin) và chiều cao yên chỉ 795 mm, xe phù hợp với thể trạng của người Việt. Cùng với 3 lựa chọn màu sắc trẻ trung, xe còn được tích hợp các trang bị hiện đại với hệ thống đèn chiếu sáng công nghệ LED trên toàn thân xe và cụm đồng hồ kỹ thuật số.

Cụm đồng hồ của NEO's cũng có khả năng kết nối bluetooth với smartphone thông qua ứng dụng Y-Connect giúp người sử dụng có thể kiểm soát xe tối ưu hơn. Xe máy điện Yamaha này cũng được trang bị chìa khóa thông minh tiện ích với khả năng chống trộm tốt. Xe cũng có hốc chứa đồ đầu xe kèm cổng sạc tiện dụng để sạc smartphone, đồng hồ thông minh... khi cần.

Về sức mạnh, Yamaha NEO's được nhà sản xuất trang bị khối động cơ điện in-hub, cho công suất tối đa 2,3 kW. Xe được giới hạn tốc độ ở 50 km/h, và nhờ đó người điều khiển không cần phải có bằng lái xe mà chỉ cần đủ 16 tuổi trở lên. Xe có hai chế độ lái cho người sử dụng lựa chọn là Standard và Eco nhằm đáp ứng những trường hợp sử dụng khác nhau.

Pin lithium được tích hợp sẵn trong xe bán ra có điện áp 50,4V và dung lượng 19,2Ah, cho quãng đường vận hành lên đến 72 km/lần sạc. Ngoài ra, xe còn có khay pin phụ, khách hàng có thể mua thêm 1 pin để lắp nhằm đưa tổng quãng đường lên tới 144 km/lần sạc.

Xe sử dụng bộ vành đúc 13 inch với lốp không săm có kích thước trước, sau lần lượt là 110/70-13 M/C 48P và 130/70-13 M/C 63P. NEO's cũng sử dụng phanh đĩa trước kèm tang trống sau, đảm bảo an toàn khi vận hành. Cùng với đó là hệ thống giảm xóc trước ống lồng và giảm xóc sau lò xo cho sự ổn định hơn trong các điều kiện di chuyển.

Hiện nay, Yamaha NEO's chỉ được bán ra thị trường duy nhất một phiên bản với mức giá 49.091.000 đồng. Trong tháng 11/2025, Yamaha Motor Việt Nam đang thực hiện chương trình ưu đãi tặng voucher tiền mặt trị giá 15 triệu đồng cho khách hàng mua xe máy điện NEO's.

Với mức ưu đãi này, giá lăn bánh của Yamaha NEO's tại các tỉnh/thành phố sẽ như sau:

Bảng giá lăn bánh xe máy điện Yamaha NEO’s (VND) Các khoản chi phí Khu vực I (gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh) Khu vực II (các tỉnh/thành phố khác) Giá xe đã gồm VAT 49,091,000 49,091,000 Lệ phí trước bạ 981,820 981,820 Phí đăng ký và biển số 4,000,000 150,000 Phí bảo hiểm bắt buộc đối với xe máy (thấp nhất) 66,000 66,000 Khuyến mại -15,000,000 -15,000,000 Giá lăn bánh 39,138,820 35,288,820

Lưu ý: Mức giá trên đây chỉ mang tính tham khảo.

Ngoài ưu đãi của hãng, hầu hết các đại lý đều có những ưu đãi riêng như tặng phụ kiện hoặc giảm giá xe lên tới 2 triệu đồng. Và với giá bán ở hiện tại thì chắc chắn đây là thời điểm tốt để sở hữu NEO's.