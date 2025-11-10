"Mãnh thú" BMW F450 GS chính thức trình làng, đột phá với BMW ERC

Theo BMW Motorrad, F450 GS là một mẫu xe hoàn toàn mới, được phát triển với mục tiêu mang lại khả năng điều khiển vượt trội nhờ trọng lượng thấp, hiệu suất mạnh mẽ và sự cân bằng hoàn hảo giữa độ linh hoạt và độ ổn định. F450 GS sẽ có bốn phiên bản: Basic, Exclusive, Sport và Trophy, phiên bản cao cấp nhất.

Điểm nhấn nổi bật nhất trên BMW F450 GS chính là hệ thống BMW Easy Ride Clutch (ERC), một phiên bản cải tiến của ly hợp ly tâm. Công nghệ này giúp người lái không cần phải bóp tay côn thủ công trong khi vận hành xe và có thể hoạt động trong mọi tình huống, từ khởi động, sang số cho đến các thao tác địa hình phức tạp, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh việc đóng mở ly hợp dựa theo vòng tua động cơ. ERC là trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản F450 GS Trophy và là tùy chọn cho các phiên bản còn lại.

Tay côn truyền thống vẫn được giữ nguyên, cho phép người lái can thiệp thủ công bất cứ lúc nào nếu cần thiết, chẳng hạn khi muốn nhấc bánh trước hoặc kiểm soát động cơ khi di chuyển trên bề mặt trơn trượt. Hộp số sáu cấp được thiết kế hoàn toàn mới, truyền mô-men xoắn qua bộ truyền động xích X-ring ở bên trái, trong khi hệ thống sang số nhanh (quickshifter) là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản trừ bản Basic.

Sức mạnh của F450 GS đến từ khối động cơ hai xi-lanh song song mới, dung tích 420 cc, cho công suất tối đa 48 mã lực tại 8.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 43 Nm tại 6.750 vòng/phút. Động cơ này sử dụng trục khuỷu có chốt lệch 135 độ kết hợp với trục cân bằng đơn, giúp giảm độ rung đáng kể.

Xe được trang bị ba chế độ lái tiêu chuẩn gồm Rain, Road và Enduro, trong khi chế độ thứ tư là Enduro Pro chỉ có trên các phiên bản Exclusive và Trophy. Hệ thống điện tử hỗ trợ người lái bao gồm ABS Pro, Dynamic Brake Control (DBC), Dynamic Traction Control (DTC) và hệ thống kiểm soát mô-men xoắn kéo của động cơ (MSR).

Hệ thống treo trên F450 GS sử dụng phuộc hành trình ngược KYB ở phía trước với đường kính 43 mm, có thể điều chỉnh độ nén và độ hồi. Phía sau là giảm xóc đơn KYB có thể điều chỉnh tải trước và độ hồi, với hành trình treo 180 mm ở cả hai đầu.

Hệ thống phanh trên F450 GS do Brembo cung cấp, bao gồm đĩa phanh đơn nổi đường kính 310 mm ở bánh trước với cùm phanh bốn piston, và đĩa phanh đơn 240 mm ở bánh sau với cùm phanh một piston nổi. BMW Motorrad ABS Pro là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản.

F450 GS sử dụng bánh trước kích thước 19 inch và bánh sau 17 inch, đi kèm lốp kích thước 100/90 ở phía trước và 130/80 ở phía sau. BMW Motorrad cũng cung cấp tùy chọn bánh căm trong danh mục phụ kiện chính hãng.

Chiều cao yên tiêu chuẩn của xe là 845 mm, cùng các tùy chọn khác gồm yên thấp 830 mm và yên Rally cao 865 mm. Người dùng cũng có thể lựa chọn tay lái có thể điều chỉnh và bộ nâng tay lái cao thêm 20 mm. Toàn bộ thông tin vận hành được hiển thị trên cụm đồng hồ TFT-LCD 6,5 inch, trong khi đèn pha LED với dải sáng ban ngày hình chữ “X” là trang bị tiêu chuẩn.