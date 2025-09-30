Đây là những trường hợp xe ô tô được miễn phí đường bộ

Trong một số trường hợp như xe bị mất trộm, tai nạn, bị tịch thu hoặc tạm dừng lưu hành sẽ được miễn phí đường bộ. Chủ xe có thể được hoàn trả hoặc khấu trừ số phí đã nộp theo Nghị định 90/2023. Phí sử dụng đường bộ là khoản tiền bắt buộc mà chủ phương tiện cơ giới đường bộ phải nộp hằng năm khi đăng kiểm, nhằm phục vụ công tác duy tu, bảo dưỡng hạ tầng giao thông.

Loại phí này được đơn vị đăng kiểm thu trước theo chu kỳ kiểm định của xe, thường là 6 tháng, 12 tháng hoặc 24 tháng. Nếu số phí đã nộp chưa đủ cho thời gian đăng kiểm, chủ phương tiện sẽ phải đóng bổ sung. Ngược lại, trong một số trường hợp đặc biệt, người dân sẽ được hoàn trả hoặc khấu trừ số phí đã nộp.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, việc thu, miễn và quản lý phí đường bộ hiện được thực hiện theo Nghị định 90/2023/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/2/2024. Cụ thể, xe ô tô không phải chịu phí đường bộ trong các trường hợp:

Xe bị hủy hoại do tai nạn hoặc thiên tai; bị tịch thu, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký và biển số; gặp tai nạn cần sửa chữa từ 30 ngày trở lên; hoặc thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã tạm dừng lưu hành trên 30 ngày. Ngoài ra, xe chỉ hoạt động trong phạm vi hạn chế như trung tâm sát hạch lái xe, nhà ga, cảng, công trường khai thác cũng được miễn phí.

Xe được hoàn phí khi bị mất trộn hoặc bị tịch thu

Đặc biệt, xe ô tô bị mất trộm từ 30 ngày trở lên cũng thuộc diện không phải nộp phí. Nếu trước đó đã đóng phí, số tiền này sẽ được hoàn trả hoặc khấu trừ cho chu kỳ tiếp theo khi xe được tìm thấy. Với trường hợp xe bị mất trộm hoặc tịch thu, chủ phương tiện cần cung cấp Đơn trình báo có xác nhận của cơ quan công an. Khi tìm lại được phương tiện, chủ xe phải xuất trình Biên bản bàn giao tài sản do công an thu hồi để đơn vị đăng kiểm tiến hành khấu trừ hoặc trả lại phí.

Cục Đăng kiểm nhấn mạnh, các đơn vị đăng kiểm có trách nhiệm giải quyết việc hoàn trả phí cho chủ xe trong vòng 1 ngày làm việc sau khi tiếp nhận đầy đủ giấy tờ. Việc bổ sung quy định miễn phí đường bộ trong những trường hợp bất khả kháng như mất trộm, thiên tai hay tai nạn là bước tiến quan trọng, bảo vệ quyền lợi cho người dân.

Điều này giúp đảm bảo công bằng, bởi những phương tiện không thể tham gia giao thông công cộng sẽ không phải gánh thêm chi phí duy tu hạ tầng.