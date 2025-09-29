Xe thể thao Lotus có nhà phân phối chính hãng tại Việt Nam

Tasco Auto vừa công bố đã ký kết thỏa thuận hợp tác, chính thức trở thành nhà phân phối thương hiệu ô tô hiệu suất cao Lotus tại Việt Nam. Đây là bước đi chiến lược mở rộng danh mục sản phẩm cao cấp của Tasco Auto, đồng thời đánh dấu sự hiện diện chính thức của Lotus tại một trong những thị trường ô tô phát triển nhanh nhất khu vực.

Lotus được thành lập tại Anh Quốc cách đây hơn 70 năm, nổi tiếng với triết lý giảm trọng lượng triệt để, thiết kế khí động học tối ưu và công nghệ vận hành tiên tiến. Trong lịch sử, hãng từng gắn liền với những mẫu xe thể thao trứ danh như Elise, Exige hay Evora. Tại Việt Nam, Lotus từng xuất hiện qua đường nhập khẩu tư nhân với số lượng hiếm hoi, gồm Evora GT, Exige Sport 420 hay Elise S2, song chưa bao giờ có phân phối chính hãng.

Theo định hướng mới, Lotus đẩy mạnh mở rộng tại Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam – thị trường tiềm năng cho xe cao cấp và xe điện. Nhiều khả năng, hãng sẽ giới thiệu ba mẫu xe chủ lực: Eletre, Emira và Emeya.

Lotus Eletre: SUV điện hiệu suất cao ra mắt toàn cầu năm 2022, tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,95 giây, tốc độ tối đa 260 km/h. Xe có khả năng sạc nhanh, 20 phút đi thêm 400 km, phạm vi hoạt động tới 600 km. Tại Malaysia, giá từ 125.300 USD (3,3 tỷ đồng).

Lotus Emira: Coupe thể thao ra mắt 2021, hiện là mẫu xe động cơ đốt trong duy nhất của hãng. Xe có hai tùy chọn động cơ: I4 2.0L turbo (360 mã lực) và V6 3.5L supercharged (400 mã lực). Bản Emira V6 First Edition tại Malaysia có giá 245.370 USD (6,48 tỷ đồng), cạnh tranh Porsche 718 Cayman.

Lotus Emeya: Sedan điện cao cấp với thiết kế thể thao, trang bị 34 cảm biến hỗ trợ lái (trong đó có 4 LiDAR), tăng tốc 0-100 km/h trong 2,78 giây, tốc độ tối đa 256 km/h. Xe dùng pin 102 kWh, phạm vi hoạt động tới 600 km. Tại Trung Quốc, giá từ 668.000 – 1.180.000 NDT (2,4 – 4,36 tỷ đồng).

Việc Tasco Auto trở thành nhà phân phối chính hãng giúp Lotus tiếp cận thị trường Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp hơn, kèm dịch vụ hậu mãi và bảo hành chính hãng – những yếu tố từng khiến khách hàng e ngại khi mua xe nhập khẩu không chính ngạch.