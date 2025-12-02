Đề xuất không thi mô phỏng sát hạch lại xe ô tô tại Việt Nam

Bộ Công an đề xuất bỏ bài thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe tại Dự thảo sửa đổi Thông tư 12/2025. Đề xuất này nhận được sự đồng tình lớn từ dư luận do tính bất cập của bài thi hiện tại. Cụ thể, Bộ Công an hiện đang tiến hành lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 12/2025 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Điểm sáng đáng chú ý nhất trong dự thảo lần này là đề xuất loại bỏ phần thi mô phỏng ra khỏi nội dung sát hạch bắt buộc. Tại khoản 2 Điều 8 của Dự thảo (sửa đổi khoản 2 Điều 12 Thông tư 12/2025), quy trình xét công nhận kết quả sát hạch đối với các hạng bằng lái B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE sẽ được tinh gọn lại. Nếu dự thảo được thông qua, học viên chỉ cần hoàn thành ba nội dung thi chính gồm sát hạch lý thuyết, sát hạch thực hành lái xe trong hình và sát hạch thực hành lái xe trên đường trường.

Như vậy, quy trình mới sẽ không còn sự xuất hiện của bài thi mô phỏng các tình huống giao thông, vốn là nội dung gây nhiều tranh cãi trong thời gian qua. Thí sinh đạt cả ba nội dung nêu trên sẽ được công nhận trúng tuyển kỳ sát hạch. Ngược lại, thí sinh không đạt lý thuyết sẽ không được thi thực hành trong hình, và nếu trượt thực hành trong hình sẽ không được tiếp tục thi lái xe trên đường trường.

Bộ Công an đề xuất bỏ bài thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe ô tô. Ảnh minh họa

Bên cạnh việc cắt giảm bài thi mô phỏng, dự thảo cũng quy định rõ ràng về việc bảo lưu kết quả. Những thí sinh đã đạt nội dung lý thuyết và thực hành lái xe trong hình sẽ được bảo lưu kết quả này trong thời hạn một năm.

Để được tham dự sát hạch lại, thí sinh cần đáp ứng các điều kiện như có giấy khám sức khỏe còn hiệu lực và tên của họ phải nằm trong biên bản xác nhận vắng hoặc trượt của Hội đồng sát hạch kỳ trước. Ngoài ra, thí sinh cũng có thể đăng ký thi lại nếu có tên trong hệ thống thông tin sát hạch lái xe, cung cấp được hồ sơ hợp lệ hoặc có dữ liệu hồ sơ điện tử. Quy định này giúp giảm bớt thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân trong quá trình thi lấy bằng.

Ngay khi thông tin về đề xuất này được công bố, cộng đồng mạng và các hội nhóm về giao thông đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ. Nguyên nhân chính xuất phát từ việc bài thi mô phỏng hiện tại bộc lộ nhiều hạn chế và thiếu tính thực tế, trở thành "cửa ải" khó khăn một cách không cần thiết đối với người học lái xe.

Nhiều ý kiến cho rằng quy trình chấm điểm của phần mềm mô phỏng mang tính áp đặt máy móc. Với thang điểm từ 1 đến 5, người thi chỉ được chấm đạt nếu xử lý trong khoảng thời gian "vàng" kéo dài khoảng 5 giây. Tuy nhiên, điều vô lý nằm ở chỗ nếu thí sinh phát hiện tình huống nguy hiểm sớm hơn và xử lý trước mốc thời gian quy định, hoặc xử lý chậm hơn dù chỉ tích tắc, hệ thống đều chấm 0 điểm.

Nhiều ý kiến cho rằng quy trình chấm điểm của phần mềm mô phỏng mang tính áp đặt máy móc. Ảnh minh họa

Trong thực tế giao thông, việc tài xế nhận biết và xử lý tình huống nguy hiểm càng sớm càng tốt là kỹ năng cần được khuyến khích để đảm bảo an toàn. Việc áp dụng cách chấm điểm "đúng giây đúng khắc" của máy tính khiến người học buộc phải học thuộc lòng, học vẹt các điểm căn thời gian thay vì rèn luyện phản xạ thực tế. Thậm chí, một số tình huống trong bài thi nếu áp dụng y hệt ra ngoài đường trường có thể gây nguy hiểm hoặc tai nạn.

Chính vì những bất cập trên, việc Bộ Công an đề xuất đưa phần mềm mô phỏng trở về đúng vai trò là tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy thay vì là bài thi sát hạch bắt buộc được đánh giá là một bước đi hợp lý, lắng nghe nguyện vọng của người dân và phù hợp với thực tiễn đào tạo lái xe hiện đại.