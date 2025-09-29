Kia Sorento 2027 “lột xác” với thiết kế táo bạo, thách thức cả xe sang

Mặc dù Sorento thế hệ thứ tư (MQ4) vừa được Kia nâng cấp vào tháng 8/2023, các nguồn tin nội bộ cho biết thế hệ thứ năm (MQ5) của dòng xe này dự kiến sẽ được ra mắt vào năm 2027. Phiên bản mới sẽ mang đến nhiều thay đổi đáng chú ý về kích thước và phong cách.

Đây chính là kiểu dáng Kia Sorento 2027?

Một trong những điểm nổi bật trong thiết kế mới là kích thước của Sorento. Nếu Kia Telluride được mở rộng trong bản cập nhật tiếp theo, Sorento cũng có thể sẽ theo xu hướng này, với những cải tiến nhỏ cả về nội thất lẫn ngoại thất.

Điều này hứa hẹn mang lại không gian rộng rãi hơn cho hành khách, sức chứa hàng hóa tốt hơn và một diện mạo mạnh mẽ hơn trên đường. Kết quả là, Sorento thế hệ tiếp theo có thể trở thành lựa chọn lý tưởng cho các gia đình cần sự linh hoạt hoặc những tài xế yêu thích một chiếc SUV lớn hơn.

Kia đã sẵn sàng lột xác thiết kế Sorento.

Kênh YouTube AutoYa INTERIOR mới đây đã công bố hình ảnh phác thảo của Sorento mới thu hút sự chú ý với thiết kế hiện đại. Phần đầu xe được làm mới với lưới tản nhiệt phía trên được thay thế bằng một phần đầu xe cùng màu thân, trong khi biểu tượng Mũi Hổ đặc trưng của Kia được tích hợp liền mạch. Lưới tản nhiệt phía dưới lớn hơn không chỉ giúp làm mát mà còn mang lại vẻ ngoài gọn gàng và sắc sảo cho chiếc SUV.

Thiết kế phần đầu xe còn nổi bật với đèn pha LED thẳng đứng và các chi tiết hình chữ T tạo nên hiệu ứng đèn chạy ban ngày “bản đồ sao”. Phía sau, đèn hậu mỏng hơn gợi ý về một dải đèn pha toàn chiều rộng góp phần tạo nên vẻ hiện đại và sang trọng cho Sorento, sẵn sàng cạnh tranh với các thương hiệu cao cấp nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng của Kia.

So sánh thiết kế mới và cũ của xe.

Nhìn từ bên hông, hình ảnh phác thảo cho thấy những chi tiết nổi bật như tấm ốp mạ crôm cong ở chân cửa hàng ghế thứ hai tạo điểm nhấn thanh lịch, trong khi kẹp phanh màu vàng chanh mang đến nét thể thao mạnh mẽ. Thiết kế này kết hợp sự tự tin của một chiếc SUV mạnh mẽ với phong cách thể thao, hoàn hảo cho những người mua muốn có tiện ích mà không phải hy sinh thẩm mỹ.

Nội thất của Kia Sorento thế hệ thứ năm vẫn giữ nguyên bố cục quen thuộc nhưng mang hơi hướng tối giản và cao cấp hơn. Những phối màu mới, vật liệu tinh tế và đường nét thanh thoát trên bảng điều khiển hứa hẹn mang đến không gian lái xe rộng rãi và sang trọng hơn.

Phác họa nội thất của xe.

Kia đang nỗ lực biến Sorento không chỉ thành một chiếc xe gia đình thực dụng mà còn là một chiếc SUV đa dụng hàng ngày đầy phong cách, với sự thoải mái và công nghệ vượt trội. Với những thay đổi này, Sorento 2027 đang dần trở thành mẫu SUV táo bạo nhất của Kia từ trước đến nay.