Đây là mẫu sedan hạng B vừa túi tiền dành cho gia đình Việt

Trong tầm giá trên 400 triệu đồng, rất ít mẫu xe nào cân bằng tốt giữa sự thoáng đãng, an toàn và tiết kiệm nhiên liệu mà lại có thể sử dụng 5 chỗ. Ngày nay, khách hàng Việt thường đưa ra các tiêu chí chọn chiếc xe sedan là phải đủ chỗ cho 4 người lớn, nếu 5 người lớn thì ngồi chật một chút, nhưng chấp nhận được. Ngoài ra, khoan hành lý phải có dung tích lớn và phù hợp với nhu cầu đi lại của gia đình

Trong phân khúc xe sedan hạng B mẫu xe Hyundai Accent sở hữu chiều dài cơ sở 2.670 mm, có phần nhỉnh hơn Toyota Vios hay Mazda2. Vi thế, xe mang lại không gian cabin rộng rãi, đủ thoải mái cho gia đình 5 người. Khoang hành lý 480 lít dễ dàng chứa 2-3 vali cỡ lớn, xe đẩy trẻ em cùng đồ picnic cuối tuần.

Trong phân khúc xe sedan hạng B có Toyota Vios, Mitsubishi Attrage, MG5 và Hyundai Accent. Điểm mạnh của Accent là thiết kế mới và thu hút ánh nhìn. Ngoài ra, tính thực dụng của Accent thể hiện ở hàng ghế sau gập linh hoạt, cho phép lấy đồ trong cốp mà không cần ra ngoài, hữu ích trong ngày mưa hoặc khi đỗ xe nơi chật hẹp.

Ở phiên bản Accent mới sở hữu thiết kế fastback và phần đuôi vuốt liền mạch từ mui xuống cốp, vừa tăng thẩm mỹ thể thao, vừa mở rộng thể tích chứa đồ. Các tính năng như đề nổ từ xa, cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, màn hình giải trí tích hợp Apple CarPlay/Android Auto, hay các cổng sạc Type-C bố trí khắp xe giúp cả gia đình có những chuyến đi dễ chịu và tiện nghi hơn.

Hyundai Accent thế hệ thứ 6 được trang bị động cơ xăng Smartstream G 1.5L hút khí tự nhiên, cho công suất 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Tùy chọn số sàn 6 MT hoặc vô cấp iVT phát triển từ CVT. Dẫn động cầu trước. Hệ thống lái trợ lực điện với bánh răng và tỷ số truyền biến thiên theo tốc độ.

Với gia đình, an toàn luôn là yếu tố số một. Hyundai Accent 2025 cho thấy lợi thế rõ rệt khi bản cao cấp trang bị tới 6 túi khí, cùng các hệ thống an toàn cơ bản như cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Đáng chú ý, Accent là mẫu sedan hiếm hoi trong phân khúc sở hữu gói an toàn chủ động Hyundai SmartSense.

Trong thực tế, khi di chuyển trong phố đông hoặc trên cao tốc, người lái thường gặp tình huống xe phía trước phanh gấp hoặc có phương tiện cắt ngang khi lùi khỏi bãi đỗ. Khi đó, hệ thống Phanh khẩn cấp tự động (FCA) và Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCCA) sẽ tự động can thiệp, giúp xe giảm tốc hoặc cảnh báo sớm để tránh va chạm.

Tương tự, trên cao tốc, các công nghệ như Hỗ trợ giữ và bám làn (LKA, LFA) giúp xe duy trì vị trí ổn định trong làn, trong khi Cảnh báo điểm mù (BCA) hỗ trợ người lái quan sát an toàn khi chuyển làn. Nhờ đó, Accent mang lại cảm giác an toàn và kiểm soát chủ động trong mọi tình huống, điều mà nhiều mẫu sedan hạng B như Mazda2 hay Toyota Vios vẫn chưa thể làm được ở cùng tầm giá.

Hyundai Accent đang có giá từ 439 triệu - 569 triệu, đáng chú ý, trong tháng 10/2025, khách hàng được khuyến mãi tối đa lên tới 50 triệu đồng, như vậy giá quy đổi của Hyundai Accent sau khuyến mãi là 389 - 519 (mức giá thấp nhất có thể nhận được).

Cũng trong tháng 10 Hyundai Accent còn được áp dụng bảo hành 8 năm hoặc 120.000 km (kèm ưu đãi giá hấp dẫn), mang đến sự an tâm dài hạn trong phân khúc, lý tưởng để gia đình 5 người chọn mua ngay lúc này.