Hyundai Accent mới có mức tiêu thụ nhiên liệu ra sao?

Tại Việt Nam ngày nay, mức tiêu thụ nhiên liệu là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu mà người tiêu dùng quan tâm khi lựa chọn một chiếc xe. ​​Hyundai Accent thế hệ mới sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.535 x 1.765 x 1.485 (mm), chiều dài cơ sở tăng thêm 70 mm đạt 2.670 mm.

Khoảng sáng gầm của xe ở mức 165 mm. Các thông số này giúp Accent trở thành mẫu sedan hạng B rộng bậc nhất phân khúc. Đầu xe ấn tượng với dải đèn LED định vị ban ngày kéo dài ngang hết toàn bộ chiều rộng xe. Cụm đèn chiếu sáng full LED được đặt thấp nằm liền mạch với lưới tản nhiệt.

Tổng thể khoang cabin Hyundai Accent All New mang phong cách tương tự như người anh em Elantra với thiết kế liền khối, hướng tới người lái với bảng điều khiển trực quan, dễ sử dụng, kết hợp không gian rộng rãi cùng chất liệu chế tạo và trang bị công nghệ cao cấp.

Khu vực điều khiển trung tâm được bố trí theo chiều ngang, hợp lý và dễ sử dụng. Màn hình cảm ứng 8 inches tích hợp camera lùi. Màn hình này hỗ trợ bản đồ độc quyền được phát triển riêng cho thị trường Việt Nam, tích hợp Android Auto/Apple Carplay không dây cùng với 6 loa chất lượng cao trên bản Cao cấp và Đặc biệt.

Các tiện nghi khác trên All New Hyundai Accent có thể kể đến: như điều hòa tự động, cổng sạc Type-C cho hàng ghế trước - sau, sạc không dây chuẩn Qi, đèn pha tự động, cảm biến áp suất lốp, điều khiển hành trình Cruise Control, cốp sau điều khiển thông minh, khởi động từ xa,...

Với Hyundai Accent không chỉ có thiết kế ngoại thất đẹp mắt và nội thất tiện nghi, mà còn sở hữu hiệu suất vận hành vượt trội và tính tiết kiệm nhiên liệu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá chi tiết về mức tiêu thụ nhiên liệu của Hyundai Accent và những ưu điểm mà nó mang lại.

Một trong những điểm mạnh của xe chính là khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Với công nghệ tiên tiến và hệ thống điều chỉnh hiệu quả, xe mang lại mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng trên mỗi chuyến đi. Bằng cách tối ưu hóa hoạt động của động cơ và hộp số, và xe có hiệu suất vận hành tối ưu mà vẫn giữ được sự tiết kiệm nhiên liệu đáng kể.

Hyundai Accent được trang bị động cơ xăng Smartstream G, dung tích 1.5L hút khí tự nhiên, cho công suất 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Tùy chọn số sàn 6 MT hoặc vô cấp iVT phát triển từ CVT. Dẫn động cầu trước. Hệ thống lái trợ lực điện với bánh răng và tỷ số truyền biến thiên theo tốc độ.

Xe có mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp dao động từ 5.76 – 5.89 lít/100 km, cho thấy khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt ở tất cả phiên bản. Trong điều kiện đô thị đông đúc, Accent tiêu thụ từ 7.36 – 7.66 lít/100 km, vẫn ở mức hợp lý so với các đối thủ cùng phân khúc. Và khi vận hành ngoài đô thị, con số chỉ từ 4.75 – 5.01 lít/100 km, cực kỳ tiết kiệm cho những chuyến đi dài.

Những con số trên chỉ là ước lượng và có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện lái xe và môi trường lái. Tuy nhiên, chúng cung cấp một cái nhìn tổng quan về mức tiêu thụ nhiên liệu của xe cho thấy sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất và tiết kiệm chi phí.

Hyundai Accent không chỉ là một chiếc xe sedan đẳng cấp với thiết kế đẹp mắt và tính năng tiện nghi, mà còn là một người bạn đồng hành đáng tin cậy trên mọi hành trình với mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng. Điều này chắc chắn làm tăng giá trị và sức hấp dẫn của mẫu xe này trên thị trường ô tô.