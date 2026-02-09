Thị trường xe máy điện Việt Nam “khởi sắc” trong năm 2025

Dù đã hiện diện tại Việt Nam trong nhiều năm, song phải đến năm 2025, xe máy điện mới thực sự chứng kiến sự bứt phá rõ nét. Hầu hết các thương hiệu xe máy điện lớn đang hoạt động tại nước ta đều ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.

Nổi bật trong số đó là VinFast. Theo số liệu do hãng công bố, trong năm 2025, hãng đã bán ra 406.453 xe máy điện các loại, tăng 473% so với năm 2024. Với kết quả này, VinFast chính thức vượt qua Yamaha để trở thành nhà sản xuất xe máy lớn thứ hai tại thị trường Việt Nam, chỉ xếp sau Honda, và đứng số một trong phân khúc xe máy điện.

Bên cạnh VinFast, nhiều thương hiệu xe máy điện khác cũng đạt được mức tăng trưởng đáng chú ý. Theo báo cáo của Motorcycles Data, doanh số của Yadea tăng 61,6%, Pega tăng 60%, trong khi Dibao ghi nhận mức tăng trưởng lên tới 75%.

Đà tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường xe máy điện năm 2025 một phần do các đô thị lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đã đưa ra những lộ trình hạn chế phương tiện sử dụng động cơ xăng trong khu vực nội đô. Trong đó, Hà Nội đã công bố kế hoạch cấm hoàn toàn xe máy chạy xăng lưu thông trong khu vực vành đai 1 kể từ tháng 7/2026, thúc đẩy người dân chuyển sang lựa chọn các phương tiện thân thiện với môi trường.

Ngoài yếu tố chính sách, sự phát triển của thị trường còn đến từ nỗ lực của các nhà sản xuất trong việc đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng. Các mẫu xe máy điện hiện nay được cải tiến rõ rệt về thiết kế, trang bị và công nghệ, từng bước xóa bỏ định kiến về những dòng xe kém an toàn, thiếu nguồn gốc rõ ràng. Công nghệ pin cũng có nhiều bước tiến, cho phép xe di chuyển quãng đường dài hơn sau mỗi lần sạc, đồng thời nhiều xe máy điện đã hỗ trợ đổi pin tại trạm đổi pin, điều này giúp tăng quãng đường di chuyển mà không cần chờ sạc lâu.

Bước sang năm 2026, thị trường xe máy điện được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt trong bối cảnh Hà Nội chính thức triển khai lệnh cấm xe máy chạy xăng tại khu vực vành đai 1 từ ngày 1/7/2026. Với phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến hàng triệu người dân, chính sách này được dự báo sẽ tạo thêm động lực quan trọng, thúc đẩy quá trình chuyển dịch sang phương tiện giao thông xanh tại Việt Nam.