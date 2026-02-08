Quên gạt chân chống xe bị phạt cao nhất lên tới 14 triệu đồng

Theo khoản 3 Điều 33 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, người lái xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy không được thực hiện các hành vi sau đây:

a) Đi xe dàn hàng ngang;

b) Đi xe vào phần đường dành cho người đi bộ và phương tiện khác;

c) Sử dụng ô, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính;

d) Buông cả hai tay; đi xe bằng một bánh đối với xe mô tô, xe gắn máy hai bánh; đi xe bằng hai bánh đối với xe mô tô, xe gắn máy ba bánh;

đ) Sử dụng xe để kéo, đẩy xe khác, vật khác, dẫn dắt vật nuôi, mang, vác và chở vật cồng kềnh; chở người đứng trên xe, giá đèo hàng hoặc ngồi trên tay lái; xếp hàng hóa trên xe quá giới hạn quy định;

e) Ngồi về một bên điều khiển xe; đứng, nằm trên xe điều khiển xe; thay người lái xe khi xe đang chạy; quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe; sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy;

g) Hành vi khác gây mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Ảnh minh họa: KT

Như vậy, hành vi không gạt chân chống xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy khi đang chạy là hành vi bị cấm và sẽ bị xử phạt theo pháp luật.

Về quy định xử phạt, điểm a khoản 9 và khoản 10 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định mức phạt lỗi không gạt chân chống khi lái xe máy năm 2026 có thể bị xử phạt từ 8.000.000 - 10.000.000 đồng. Đối với trường hợp không gạt chân chống xe máy đang chạy mà gây tai nạn giao thông thì có thể bị phạt từ 10.000.000 - 14.000.000 đồng.

Đáng chú ý, theo Khoản 13 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, trường hợp không gạt chân chống khi lái xe máy mà gây tai nạn giao thông còn bị trừ 10 điểm GPLX.

Không gạt chân chống trước khi chạy xe máy là một lỗi tưởng nhỏ nhưng cực kỳ nguy hiểm, có thể khiến người điều khiển mất thăng bằng, gây va chạm cho các phương tiện xung quanh. Hậu quả có thể làm hư hỏng xe, gây thương tích nặng, thậm chí đe dọa tính mạng. Vì vậy, trước khi xuất phát, người lái cần kiểm tra kỹ và gạt chân chống để đảm bảo an toàn.