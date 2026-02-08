Thị trường ô tô Việt Nam chuẩn bị đón loạt xe điện và hybrid mới

Trong thời gian tới, thị trường ô tô Việt Nam dự kiến đón loạt xe mới gồm Honda CR-V hybrid lắp ráp trong nước, Toyota Hilux 2026, VinFast VF 3 Plus, VinFast Limo Home, Lynk & Co 03 bản tiêu chuẩn và Lynk & Co 900.

VinFast MPV 7

VinFast ra mắt VF MPV 7 mới và đây là phiên bản cao cấp nhất.

Hãng xe Việt Nam VinFast ra mắt VF MPV 7 mới và đây là phiên bản cao cấp nhất phát triển dựa trên Limo Green, định vị đến khách hàng gia đình, thích không gian rộng rãi, nhiều công nghệ và tính năng an toàn. VF MPV 7 có giá 819 triệu đồng.

Ngoại hình VF MPV 7 không khác biệt so với Limo Green. Đầu xe mang đậm chất thương hiệu với dải LED định vị hình chữ V đặc trưng. Các tính năng mới như gương hậu chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ. Bộ vành mới kích thước 19 inch, trong khi Limo Green lắp vành 18 inch. Kích thước của VF MPV 7 với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.740 x 1.872 x 1.734 (mm) cùng chiều dài cơ sở 2.840 mm. Thông số này so với Limo Green chỉ nhỉnh hơn 6 mm về chiều cao, trong khi các kích thước khác giữ nguyên.

Nội thất thiết kế đặc trưng VinFast, phong cách hiện đại và tiện nghi. Xe trang bị vô-lăng đáy phẳng thể thao, bọc da và tích hợp nhiều phím bấm điều khiển chức năng. Cần số điện tử đặt sau vô-lăng. Màn hình thông tin giải trí 10,1 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Ghế da tổng hợp, điều hòa tự động tích hợp lọc bụi mịn PM 2.5, cửa gió điều hòa cả 3 hàng ghế. Dung tích khoang hành lý có thể mở rộng lên tới 1.240 lít khi gập các hàng ghế sau.

VF MPV 7 mới trang bị một môtơ điện công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 280 Nm. Gói pin 60,13 kWH với phạm vi hoạt động 450 km mỗi lần sạc đầy. Pin hỗ trợ sạc nhanh DC từ 10-70% trong 30 phút. Đặc biệt, VF MPV 7 mới đi kèm gói tiện nghi với trợ lý ảo thông minh, hỗ trợ tương tác bằng giọng nói tiếng Việt đa vùng miền, ứng dụng theo dõi và định vị từ xa qua điện thoại... Ngoài ra, xe còn trang bị gói an toàn chủ động ADAS và thụ động nhiều tính năng.

Theo kế hoạch, VinFast VF MPV 7 nhận cọc từ 20/1 đến 15/2 và giao xe trong tháng 2/2026. MPV 7 bảo hành chính hãng 7 năm hoặc 160.000 km cho xe và 8 năm hoặc 160.000 km cho pin (tùy điều kiện nào đến trước).

VinFast VF 3 Plus

VF 3 Plus nhiều khả năng cũng giữ nguyên kiểu dáng đặc trưng của dòng xe đô thị.

Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng ngày càng được quan tâm, lợi thế của một mẫu ô tô điện nhỏ gọn, trang bị đủ dùng càng trở nên rõ ràng. Những ngày gần đây, một số đại lý cho biết sắp có phiên bản nâng cấp mới mang tên VinFast VF 3 Plus.

Về thiết kế tổng thể, VF 3 Plus nhiều khả năng cũng giữ nguyên kiểu dáng đặc trưng của dòng xe này với phong cách vuông vức, nhỏ gọn, phù hợp với điều kiện giao thông đô thị. So với bản tiêu chuẩn, VF 3 Plus khác biệt chủ yếu ở trang bị và giá bán. Phiên bản này được bổ sung gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, ốp la-zăng và camera lùi, giá dự kiến 315 triệu đồng, cao hơn khoảng 13 triệu đồng.

VF 3 được nâng cấp vô-lăng mới và bổ sung khả năng kết nối Apple CarPlay, Android Auto. Vô-lăng có thiết kế tối ưu hơn cho thao tác cầm nắm, tích hợp nút đàm thoại rảnh tay. VinFast VF 3 được trang bị mô-tơ điện công suất 40 mã lực, mô-men xoắn 110Nm, kết hợp pin LFP dung lượng 18,64kWh, cho tầm hoạt động khoảng 215km/sạc.

Hiện tại, VinFast vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức. Dù vậy, sự xuất hiện của VF 3 Plus được đánh giá là bước bổ sung đáng chú ý, trong bối cảnh phiên bản tiêu chuẩn trước đây có trang bị khá cơ bản, khiến nhiều người dùng phải lắp thêm phụ kiện bên ngoài.

Với mức giá dự kiến 315 triệu đồng, VinFast VF 3 Plus tạo ra một lựa chọn trung gian đáng chú ý trên thị trường. Xe không chỉ cạnh tranh với các mẫu xe xăng hạng A đã xuất hiện nhiều năm, mà còn mở ra thêm lựa chọn cho người dùng đang cân nhắc chuyển sang xe điện nhưng vẫn muốn có đủ tiện nghi cơ bản ngay từ đầu.

Honda CR-V hybrid (bản lắp ráp)

Honda CR-V hybrid lắp ráp vừa được ra mắt vào đầu tháng 2 và xe sẽ thay cho hình thức nhập khẩu như trước. Không chỉ thay đổi xuất xứ, Honda còn bổ sung phiên bản L bên cạnh bản RS hiện hành. CR-V e:HEV RS có giá bán 1,250 tỷ đồng và phiên bản L e:HEV có giá bán 1,17 tỷ đồng.

Việc chuyển sang lắp ráp trong nước được kỳ vọng sẽ giúp giá bán Honda CR-V trở nên “mềm” hơn, nhất là khi mức giá hiện tại vẫn được xem là rào cản lớn so với mặt bằng SUV hạng C. Honda CR-V e:HEV 2026 tiếp tục sử dụng động cơ xăng 2.0L kết hợp hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 204 mã lực, mô-men xoắn 335Nm, đi kèm hộp số e-CVT và dẫn động cầu trước.

Theo các thông tin khác biệt giữa hai phiên bản L và RS chủ yếu đến từ trang bị nội thất. Bản L sử dụng bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, nhỏ hơn loại 10,2 inch trên bản RS, đồng thời cắt giảm một số trang bị như đèn viền nội thất, cửa sổ trời toàn cảnh, HUD và chìa khóa thẻ từ.

Ngoại thất gần như tương đồng, chỉ khác ở chi tiết màu sắc. Bản L được trang bị đèn sương mù sau nhưng không có đèn vào cua chủ động. Vấn đề được nhiều người quan tâm là chất lượng hoàn thiện và trải nghiệm vận hành của Honda CR-V hybrid lắp ráp trong nước sẽ khác biệt ra sao so với bản nhập khẩu. Câu trả lời cần chờ thêm thời gian, khi xe chính thức được bàn giao và sử dụng thực tế.

Chưa dừng lại ở các mẫu xe Việt và Nhật, trong năm 2026 thị trường xe ô tô Việt sẽ đón nhận thêm nhiều mẫu xe điện và động cơ lai hybrid đến từ Trung Quốc và các châu Âu.