Honda CR-V 2026 mới ra mắt, nâng cấp toàn diện, bỏ bản máy xăng

Bản nâng cấp giữa vòng đời này tập trung vào việc loại bỏ hoàn toàn động cơ xăng 1.5L tăng áp, thay thế bằng hệ truyền động hybrid e:HEV 2.0L, đồng thời nâng cấp mạnh về trang bị tiện nghi và an toàn.

Đáng chú ý, cấu hình mới này được xem là bản tham chiếu cho mẫu CR-V hybrid sắp lắp ráp tại Việt Nam trong thời gian tới, bước đi phù hợp với định hướng chuyển dịch sang xe thân thiện môi trường của Honda Việt Nam.

Honda CR-V chỉ còn bản hybrid tại Thái Lan. Ảnh: Honda

Tại Thái Lan, toàn bộ dải sản phẩm CR-V chỉ sử dụng hệ truyền động hybrid e:HEV gồm động cơ xăng 2.0L vận hành theo chu trình Atkinson, hai mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu và hộp số e-CVT. Tổng công suất đạt 207 mã lực, mô-men xoắn cực đại 335 Nm, với hai tùy chọn dẫn động cầu trước (FWD) hoặc bốn bánh toàn thời gian Real-Time AWD with E-DPS.

LaneWatch được thay thế bằng cảnh báo điểm mù. Ảnh: Honda

Theo công bố của Honda Thái Lan, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình đạt 19,6–20,8 km/lít (tương đương khoảng 4,8–5,1 lít/100 km), một con số đáng chú ý trong phân khúc SUV cỡ trung.

Khoang lái của Honda CR-V e:HEV 2026 được nâng cấp đáng kể, tập trung vào công nghệ và trải nghiệm người dùng. Toàn bộ các phiên bản đều được trang bị nền tảng Google Built-in, hỗ trợ đồng bộ dữ liệu và điều khiển giọng nói thông minh.

Từ bản e:HEV ES trở lên, xe có ghế trước thông gió, âm thanh Bose 12 loa, màn hình trung tâm 10,2 inch hiển thị kỹ thuật số, cảm biến đỗ xe trước/sau tiêu chuẩn và chìa khóa kỹ thuật số Digital Key tích hợp trong ứng dụng Honda CONNECT. Một chế độ lái mới mang tên Individual cũng được bổ sung, cho phép cá nhân hóa cài đặt vận hành theo thói quen người lái.

Honda CR-V e:HEV 2026 vẫn duy trì cấu hình 5 chỗ ngồi, hướng đến nhóm khách hàng đề cao sự thoải mái và tiện nghi hơn là tính đa dụng như bản 7 chỗ máy xăng trước đây.

Gói an toàn chủ động Honda Sensing được giữ nguyên với đầy đủ tính năng như phanh giảm thiểu va chạm, giữ làn chủ động, cảnh báo lệch làn, ga tự động thích ứng toàn dải tốc độ và đèn chiếu sáng thích ứng tự động.

Bổ sung mới gồm cảnh báo điểm mù (Blind Spot Monitoring) và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (Cross Traffic Monitor), hai tính năng lần đầu xuất hiện trên toàn bộ các phiên bản CR-V tại Thái Lan.

Trong khi đó, hệ thống camera LaneWatch – từng là đặc trưng nhận diện của CR-V đã bị loại bỏ, nhường chỗ cho gói hỗ trợ quan sát toàn cảnh hiện đại hơn.

Nội thất xe được nâng cấp nhẹ. Ảnh: Honda

Ở phiên bản cao cấp nhất CR-V e:HEV RS, Honda mang đến diện mạo thể thao hơn với cản trước – sau sơn đen bóng, tay nắm cửa và ốp hông đồng màu thân xe, cùng logo RS thêu trên ghế. Nội thất được phối tông tối, điểm xuyết các chi tiết nhôm xước tạo cảm giác mạnh mẽ nhưng vẫn tinh tế. Ngoại thất có thêm màu sơn mới Urban Grey Pearl, bên cạnh các lựa chọn quen thuộc như đen, trắng, bạc và đỏ.

Theo thông tin sơ bộ, Honda CR-V e:HEV 2026 tại Thái Lan có 5 phiên bản, giá dự kiến từ 1,3xx.000 đến 1,7xx.000 baht (tương đương khoảng 1,0–1,4 tỷ đồng).

Tại Việt Nam, Honda CR-V e:HEV đang dần khẳng định vị thế trong nhóm SUV hybrid. Trong tháng 9/2025, mẫu xe đạt doanh số 273 chiếc, tăng nhẹ so với tháng 8 (267 xe), nâng tổng cộng 9 tháng đầu năm lên 1.558 xe, đứng thứ hai phân khúc, chỉ sau Toyota Corolla Cross hybrid.

Sự chuyển dịch này cho thấy xu hướng tiêu dùng tại Việt Nam đang nghiêng rõ rệt về dòng xe tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường, cũng là hướng đi Honda theo đuổi khi từng bước loại bỏ các phiên bản dùng động cơ xăng truyền thống.