Đâu là xe 7 chỗ ưu tiên an toàn cho trẻ em?

Từ ngày 1/7, quy định liên quan đến việc sử dụng thiết bị an toàn dành cho trẻ em theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 sẽ chính thức có hiệu lực. Sự thay đổi này đang tác động nhất định đến xu hướng lựa chọn ô tô của người tiêu dùng, đặc biệt là các gia đình có từ hai con nhỏ trở lên hoặc thường xuyên di chuyển với nhiều thành viên.

Theo ghi nhận từ một số đại lý ô tô, thời gian gần đây ngày càng nhiều khách hàng tìm hiểu các dòng xe 7 chỗ thay vì xe 5 chỗ như trước. Với những gia đình đang sử dụng xe sedan hoặc SUV cỡ nhỏ, việc lắp thêm ghế an toàn cho trẻ em có thể khiến không gian hàng ghế sau trở nên chật hẹp, ảnh hưởng đến khả năng sử dụng thực tế.

Xe Toyota Innova Cross là mẫu xe đang được nhiều gia đình chọn lựa.

Đối với khách mua xe lần đầu, nhiều người cũng bắt đầu cân nhắc các dòng MPV hoặc SUV 7 chỗ nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài, đồng thời phù hợp với các quy định mới về an toàn giao thông. Hiện nay, thị trường Việt Nam có khoảng 16 mẫu xe 7 chỗ phổ thông được phân phối với giá bán dưới 1 tỷ đồng.

Trong đó, nhóm MPV chiếm số lượng áp đảo, trải rộng từ phân khúc cỡ nhỏ đến cỡ trung. Ở nhóm MPV cỡ nhỏ, những cái tên quen thuộc như Mitsubishi Xpander, Suzuki XL7, Toyota Avanza Premio, Toyota Veloz Cross, Kia Carens, Hyundai Stargazer và Honda BR-V đều có giá bán dao động dưới 700 triệu đồng.

Toyota Avanza Premio hiện là mẫu xe 7 chỗ có giá khởi điểm thấp nhất trên thị trường, từ 558 triệu đồng. Trong khi đó, Hyundai Stargazer là đại diện xe Hàn có mức giá dễ tiếp cận nhất với giá từ 569 triệu đồng.

Suzuki XL7 có mức giá bán dao động dưới 700 triệu đồng.

Ở phân khúc cao hơn là các mẫu MPV cỡ trung như Toyota Innova Cross, Hyundai Custin, MG G50, GAC M6 Pro cùng nhiều sản phẩm điện hóa đến từ VinFast và BYD. Trong nhóm này, Hyundai Custin hiện là mẫu xe có giá bán cao nhất khi phiên bản cao cấp nhất được niêm yết ở mức 999 triệu đồng.

SUV và CUV 7 chỗ dưới 1 tỷ đồng không nhiều lựa chọn

Khác với phân khúc MPV, số lượng SUV và CUV 7 chỗ có giá dưới 1 tỷ đồng tại Việt Nam tương đối hạn chế. Ở nhóm crossover, Mitsubishi Destinator và Geely Okavango là hai lựa chọn đáng chú ý. Trong đó, Destinator thuộc phân khúc CUV cỡ C, còn Okavango nằm ở nhóm SUV cỡ D.

Ngoài ra, phân khúc SUV cỡ D vẫn có một số phiên bản giá dưới 1 tỷ đồng như Isuzu mu-X 4x2 MT với giá 928 triệu đồng hay Mazda CX-8 Luxury từ 899 triệu đồng. Tuy nhiên, mức giá này chỉ áp dụng cho các phiên bản tiêu chuẩn.

Trong bối cảnh xu hướng điện hóa phát triển mạnh, phân khúc xe 7 chỗ tại Việt Nam cũng ghi nhận thêm nhiều lựa chọn sử dụng động cơ hybrid hoặc thuần điện. Toyota Innova Cross hiện là một trong số ít mẫu MPV sở hữu phiên bản hybrid tại thị trường Việt Nam. Suzuki XL7 được trang bị hệ truyền động hybrid nhẹ nhằm hỗ trợ tiết kiệm nhiên liệu.

Ở nhóm xe điện, VinFast Limo Green, VinFast VF MPV 7 và BYD M6 là những sản phẩm đáng chú ý. Trong đó, BYD M6 hiện là mẫu MPV thuần điện duy nhất đến từ thương hiệu Trung Quốc đang được phân phối chính hãng.

Xe Nhật vẫn chiếm ưu thế trong phân khúc

Mitsubishi Xpander hiện có doanh số nổi bật trong nhóm xe gia đình 7 chỗ.

Xét theo xuất xứ thương hiệu, các hãng xe Nhật Bản đang nắm lợi thế lớn ở phân khúc xe 7 chỗ phổ thông với khoảng một nửa số sản phẩm trên thị trường. Những mẫu xe như Mitsubishi Xpander và Toyota Innova Cross hiện là các đại diện có doanh số nổi bật trong nhóm xe gia đình 7 chỗ.

Ở nhóm xe Hàn Quốc, Hyundai Stargazer, Hyundai Custin và Kia Carens vẫn duy trì hiện diện nhưng doanh số chưa thực sự nổi bật so với các đối thủ Nhật Bản. Trong khi đó, các thương hiệu Trung Quốc đang mở rộng sự hiện diện với những cái tên như MG G50, GAC M6 Pro, Geely Okavango hay BYD M6. Đáng chú ý, MG G50 hiện là mẫu MPV cỡ trung có giá khởi điểm thấp nhất phân khúc, từ 539 triệu đồng.

Riêng ở mảng xe điện 7 chỗ, VinFast Limo Green đang là mẫu xe có lượng tiêu thụ nổi bật nhờ được nhiều doanh nghiệp vận tải và dịch vụ lựa chọn. Phiên bản VF MPV 7 được định hướng phục vụ nhóm khách hàng gia đình với nhiều trang bị cao cấp hơn.

Phân khúc xe 7 chỗ dưới 1 tỷ đồng hiện có sự tham gia của cả xe lắp ráp trong nước lẫn xe nhập khẩu. Các mẫu Toyota Avanza Premio, Toyota Veloz Cross, Kia Carens, Hyundai Custin cùng hai mẫu xe điện VinFast hiện được sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Mitsubishi Xpander cũng có một phần sản lượng được lắp ráp tại Việt Nam bên cạnh xe nhập khẩu.

Phần còn lại chủ yếu được nhập khẩu từ Indonesia và Trung Quốc, góp phần tạo nên nguồn cung đa dạng cho khách hàng đang tìm kiếm một mẫu xe 7 chỗ phục vụ gia đình trong bối cảnh nhu cầu ngày càng gia tăng.