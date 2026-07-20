MPV 7 chỗ lên ngôi tại Việt Nam, nhiều mẫu xe liên tục cháy hàng

Trong những năm gần đây, người tiêu dùng Việt Nam đã có sự chuyển biến rõ rệt trong việc lựa chọn ô tô mới. Bên cạnh các mẫu SUV 5 chỗ, ngày càng nhiều khách hàng ưa chuộng các mẫu xe MPV 7 chỗ nhờ khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng cá nhân, gia đình và kinh doanh dịch vụ.

Làn sóng MPV 7 chỗ nhận sự quan tâm của khách hàng.

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số xe MPV 7 chỗ đã tăng mạnh trong 5 năm qua. Năm 2021, trong bối cảnh thị trường chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, doanh số toàn phân khúc này đạt 22.051 xe. Đến năm 2022, con số này đã vọt lên 55.288 xe, tức gấp hơn 2,5 lần chỉ sau một năm. Mặc dù thị trường ô tô gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn sau đó, sức mua MPV vẫn duy trì ở mức cao với 53.062 xe trong năm 2023 và 52.723 xe trong năm 2024. Đến năm 2025, doanh số MPV tiếp tục tăng lên 56.491 xe, mức cao nhất từ trước đến nay.

Sự thay đổi trong thị hiếu của người tiêu dùng cũng được thể hiện rõ nét. Trước đây, MPV chủ yếu được sử dụng cho mục đích kinh doanh vận tải, nhưng nhiều gia đình hiện nay đã lựa chọn dòng xe này nhờ khả năng chở 7 người, khoang hành lý linh hoạt và mức tiêu hao nhiên liệu tiết kiệm.

Ngoài công năng, sự xuất hiện của nhiều mẫu xe mới với thiết kế hiện đại và giá bán cạnh tranh cũng đã giúp MPV mở rộng tệp khách hàng. Người dùng hiện có nhiều lựa chọn hơn với các mẫu xe chạy xăng, hybrid và điện. Đặc biệt, phân khúc MPV đang chứng kiến sự gia tăng của xe điện, với VinFast Limo Green trở thành mẫu MPV bán chạy nhất thị trường trong 5 tháng đầu năm 2026, đạt doanh số 24.059 xe.

Limo Green là sản phẩm gây chú ý trong phân khúc MPV 7 chỗ chạy điện.

Trong khi đó, Mitsubishi Xpander vẫn giữ vững vị thế là mẫu MPV bán chạy nhất trong nhóm xe sử dụng động cơ xăng, với doanh số 6.740 xe trong cùng thời gian. Sự thành công của Xpander không chỉ đến từ thiết kế hiện đại và không gian nội thất rộng rãi, mà còn nhờ vào chi phí bảo dưỡng hợp lý và giá bán cạnh tranh.

Ngoài Limo Green và Xpander, phân khúc MPV 7 chỗ còn có sự góp mặt của nhiều mẫu xe khác như Toyota Veloz Cross, Toyota Innova Cross, Honda BR-V, Hyundai Stargazer, KIA Carens và Suzuki XL7 Hybrid. Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt buộc các hãng xe phải liên tục nâng cấp sản phẩm và tung ra nhiều chương trình ưu đãi để thu hút khách hàng.

Với nhu cầu mua xe gia đình ngày càng tăng và xu hướng điện hóa mạnh mẽ, phân khúc MPV 7 chỗ được dự báo sẽ tiếp tục là điểm sáng của thị trường ô tô Việt Nam trong thời gian tới. MPV không chỉ còn là lựa chọn cho kinh doanh dịch vụ, mà đang trở thành sự lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình nhờ khả năng đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày và những chuyến đi xa.