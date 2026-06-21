Mua xe MPV tầm giá 600 triệu đồng, Hyundai Stargazer có đáng cân nhắc?

Hyundai vừa ra mắt phiên bản mới của mẫu xe Stargazer, với nhiều cải tiến đáng kể về thiết kế nội và ngoại thất, mang đến diện mạo hiện đại và thu hút hơn. Mẫu xe này có mức giá khoảng 600 triệu đồng.

Điểm nhấn trong thiết kế của Stargazer là phần đầu xe với nắp capo cao hơn và lưới tản nhiệt hầm hố. Dải LED ban ngày cũng được cải tiến với kích thước lớn hơn, tích hợp đèn xi nhan thay vì tách rời như phiên bản trước. Những thay đổi này không chỉ nâng cao giá trị thẩm mỹ mà còn giúp Stargazer duy trì vị thế là lựa chọn hàng đầu trong phân khúc MPV phổ thông.

Về khả năng vận hành, Stargazer mới sử dụng động cơ Smartstream 1.5L. Khối động cơ này cho công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 144Nm. Động cơ đi kèm hệ thống phun xăng kép DPFI và công nghệ quản lý nhiệt ITMS nhằm tối ưu hiệu suất và mức tiêu hao nhiên liệu. Hộp số iVT với cơ chế giả lập 8 cấp số tiếp tục được duy trì.

Xe được trang bị 4 chế độ lái (Eco, Normal, Smart, Sport), cho phép người lái tùy chỉnh linh hoạt từ việc tiết kiệm nhiên liệu đến cảm giác lái phấn khích. Hệ thống treo được tinh chỉnh để dập tắt dao động nhanh chóng, mang lại sự êm ái trên mọi hành trình và giảm thiểu tình trạng say xe cho hành khách.

Stargazer cũng dẫn đầu về công nghệ an toàn với hệ thống ADAS đầy đủ, bao gồm 8 cảm biến va chạm ở trước và sau, cùng hệ thống phanh tự động nhạy bén, có khả năng cảnh báo và can thiệp kịp thời trong các tình huống khẩn cấp. Khi di chuyển trên cao tốc, các tính năng như ga tự động thích ứng và giữ làn đường giúp người lái thoải mái hơn. Vô lăng trợ lực điện biến thiên theo tốc độ cũng giúp việc điều khiển xe trở nên dễ dàng hơn.

Bên trong, Hyundai Stargazer mới có thiết kế nội thất hiện đại, tương tự như các mẫu xe cao cấp như Tucson và Santa Fe. Cặp màn hình 10,25 inch được thiết kế liền mạch, tích hợp nhiều chức năng tiện nghi hiện đại như kết nối điện thoại thông minh không dây và bản đồ với thời gian chờ đèn đỏ. Khu vực trung tâm cũng được cải tiến với sự kết hợp giữa phím cảm ứng và nút vật lý, mang đến trải nghiệm tiện nghi.

Với kích thước tổng thể và trục cơ sở dài nhất trong tầm giá, Stargazer cung cấp không gian nội thất rộng rãi, cho phép hàng ghế thứ 3 đủ chỗ cho người cao 1m85, trong khi hàng ghế thứ 2 có độ ngả sâu để hành khách có thể nghỉ ngơi thoải mái. Đặc biệt, Stargazer là mẫu xe duy nhất trong phân khúc trang bị bàn gấp tiện lợi cho hàng ghế thứ 2, cùng nhiều tiện ích như điều hòa tự động và chức năng đề nổ từ xa.

Với mức giá khoảng 600 triệu đồng, Hyundai Stargazer mang đến giá trị sử dụng vượt trội, hội tụ đầy đủ các yếu tố từ sức mạnh động cơ, công nghệ an toàn đến không gian rộng rãi, xứng đáng là mẫu MPV có hiệu năng trên giá thành tốt nhất hiện nay.

Hyundai Stargazer bản nâng cấp tại thị trường trong nước có giá bán từ 569 triệu đồng cho phiên bản đặc biệt và 615 triệu đồng cho phiên bản cao cấp (đã bao gồm VAT).