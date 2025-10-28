Đánh giá nhanh SUV Suzuki Fronx: SUV đô thị có đủ sức hút?

Bước sang năm thứ 30, Suzuki tiếp tục đầu tư vào công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và đưa công nghệ hybrid tiết kiệm nhiên liệu vào thị trường Việt Nam, hướng tới mục tiêu phát triển xanh và bền vững. Hãng xe Nhật Bản cam kết mở rộng sản phẩm và đầu tư bền vững cho thị trường ô tô trong nước. Hiện, hãng xe Nhật đang dẫn đầu doanh số trong phân khúc xe nhỏ gọn trên thị trường.

Làn gió mới phân khúc SUV đô thị

Vừa qua, hãng đã giới thiệu hàng loạt mẫu xe đang phân phối và 2 mẫu xe mới chính là mẫu xe điện e-Vitara và Fronx.

Sự xuất hiện của All-new Fronx mang đến làn gió mới cho thị trường SUV đô thị. Đây là mẫu SUV duy nhất trong phân khúc sở hữu thiết kế coupe năng động, dung hòa giữa vẻ cá tính, mạnh mẽ và những đường nét mềm mại, tinh tế. Thiết kế coupe thể hiện rõ nét ở phần mái vuốt cong về sau.

Mẫu xe Fronx là được phát triển theo định hướng một mẫu xe local, tức là dành cho mọi thị trường nên đã được định hướng là có thể dùng được cho tất cả các thị trường khác nhau, từ châu Âu hay châu Phi, Nam Mỹ và cả ĐNA. Với định hướng ban đầu là thích hợp với mọi thị trường thì khi về Việt Nam Suzuki cũng có cân nhắc thêm về nhu cầu của khách hàng và đem về các phiên bản khác nhau để khách hàng có thể lựa chọn.

Trong khi chất SUV lại nổi bật ở phần đầu xe mở rộng về hai bên, lưới tản nhiệt sơn đen góc cạnh cùng cụm đèn pha hai tầng và dải đèn LED sắc nét. Cụm vòm bánh xe cũng được tạo hình mảng khối đầy đặn, phối cùng bộ mâm hợp kim 16-inch đa chấu với các viền ngoài dạng bậc, làm nổi bật nét phóng khoáng, mạnh mẽ của một chiếc SUV.

SUV mang thiết kế hiện đại

Thiết kế của Fronx là minh chứng rõ nét cho triết lý toàn cầu “Sho-Sho-Kei-Tan-Bi” (Nhỏ, Gọn, Nhẹ, Ngắn, Đẹp) của Suzuki. Đằng sau ngoại hình coupe SUV nhỏ gọn và cân đối, Fronx sở hữu ưu thế về chiều dài cơ sở tốt hơn so với các đối thủ khác trong phân khúc - đạt mức 2,520mm, đảm bảo không gian rộng rãi và thoải mái cho mọi hành khách, ngay cả ở hàng ghế sau.

Fronx sở hữu chiều dài x rộng x cao lần lượt là: 3.995 x 1.765 x 1.550 mm, với trục cơ sở lên đến 2.520 mm – dài hơn so với nhiều đối thủ trong phân khúc SUV cỡ A+. Fronx nổi bật với phong cách SUV coupe – duy nhất trong phân khúc, kết hợp giữa vẻ mạnh mẽ của SUV và đường nét mượt mà của dòng xe coupe.

Mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, hứa hẹn mang đến trải nghiệm di chuyển mới mẻ cho khách hàng trẻ tuổi, năng động. All-new Fronx được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm Heartect của Suzuki, mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa kích thước nhỏ gọn và không gian rộng rãi. Đặc biệt, khung gầm này còn phân tán năng lượng hiệu quả, tối ưu khả năng cách âm tốt, giảm tiếng ồn từ động cơ, mặt đường và gió.

Bước vào bên trong, Fronx chào đón người lái bằng không gian ấn tượng và tinh tế. Sự kết hợp hài hòa hai tông màu đen và đỏ bordeaux mang lại chiều sâu và sự sang trọng cho khoang cabin, trong khi các chi tiết kim loại, ghế da pha nỉ và phần ốp cửa được trang trí bằng da tổng hợp tạo điểm nhấn, đồng thời mang lại cảm giác thân thiện, dễ chịu cho người dùng.

Vô lăng với hàng loạt các nút bấm, đồng hồ hiển thị trực quan và lẫy chuyển số sau vô lăng. Về tiện nghi, Fronx trang bị hiển thị trên kính lái (HUD), camera 360 độ, sạc không dây, màn hình giải trí 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, cùng hệ thống âm thanh Arkamys 6 loa.

All-new Fronx trang bị động cơ xăng có mã K15C thế hệ mới, kết hợp hệ thống hybrid nhẹ (SHVS) của Suzuki, cho công suất 99 mã lực và mô-men xoắn 135 Nm. Kết hợp với hộp số tự động 6 cấp, mức tiêu hao nhiên liệu từ 5,2 lít/100km trên đường hỗn hợp.

Fronx trang bị hệ thống an toàn Suzuki Safety Support (ADAS), bao gồm: phanh khẩn cấp tự động II (DSBS II), cảnh báo lệch làn (LDP), hỗ trợ giữ làn (LKA) và kiểm soát hành trình thích ứng (ACC). Thêm vào đó là cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA), 6 túi khí SRS, cân bằng điện tử (ESP) và hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC).

Trải nghiệm chưa hoàn hảo

Là mẫu xe được định vị trong phân khúc SUV đô thị và hướng đến những bạn trẻ năng động cũng như các gia đình lần đầu tiên mua xe. Suzuki Fronx mạnh về cá tính, công nghệ, tiết kiệm, nhưng điểm yếu về không gian, cảm giác lái, tiện nghi gia đình, phủ sóng thương hiệu và dịch vụ là những yếu tố cần cân nhắc kỹ khi quyết định chọn mua.

Trên thực tế, người dùng đô thị thường phải đối diện với nhiều tình huống bất ngờ trong điều kiện giao thông hỗn hợp xe hai bánh và xe bốn bánh tại Việt Nam. Hiểu được điều đó, Fronx được trang bị hàng loạt công nghệ an toàn tiên tiến, vốn thường chỉ xuất hiện trên các dòng xe ở phân khúc cao cấp, giúp giải quyết những mối lo thực tế này.

Tuy nhiên, Suzuki Fronx cũng gặp khá nhiều hạn chế như:

- Không gian hàng ghế sau và cốp chứa đồ nhỏ hơn nhiều đối thủ, chưa thực sự phù hợp gia đình đông người hoặc dùng nhiều hành lý.​

- Động cơ xăng mild hybrid chỉ vừa đủ sức mạnh vận hành đô thị, chưa thực sự bốc khi chạy đường trường hoặc khi cần tải nặng, hộp số chuyển chế độ tay chưa mượt.

- Độ cách âm ở mức trung bình, tiếng lốp, tiếng ồn mặt đường và động cơ vọng vào khoang cabin dễ nhận ra khi đi mặt đường xấu.

- Không phù hợp với khách chạy dịch vụ hoặc kinh doanh vận tải, vì các đối thủ xe điện, xe MPV 7 chỗ như VF 5, XL7 Hybrid được chuộng hơn trong nhóm này.

Ngoài ra, nội thất và các chi tiết bên trong xe cũng như tiện ích khá đầy đủ. Nhất là trang bị ADAS mang lại sự an tâm hơn cho người lái. HUD vẫn ở dạng gương gập lên xuống chưa đủ thỏa mãn những ai là tín đồ công nghệ.

- Một số tiện nghi như điều hòa ghế sau, cửa gió cho hàng ghế hai còn hạn chế, thiếu so với nhu cầu gia đình hiện đại.

Chiến lược và định hướng trong thời gian tới

Thị trường Việt Nam đang phát triển mạnh về mảng xe 4 bánh, với các tính năng an toàn như camera 360, hay các tính năng an toàn tiên tiến mới nhất, sẽ hỗ trợ khách hàng lái xe an toàn hơn, nhất là khi mình chuyển đổi từ xe 2 bánh sang 4 bánh nên chưa có quen lắm, thì những tính năng an toàn này sẽ giúp khách hàng mình an tâm hơn khi lái xe.

Tại sự kiện, hãng đã giới thiệu dải sản phẩm đa dạng từ xe máy, xe du lịch, đáng chú ý có hiện diện của xe điện. Suzuki đã đẩy mạnh chiến lược "xanh hóa" danh mục sản phẩm, đứng top 2 về kinh doanh hybrid (xăng lai điện) tại Việt Nam. Ngoài mẫu đang bán tại thị trường Việt Nam như XL7 Hybrid, Swift Hybrid, hãng tiếp tục tung ra mẫu All-new Fronx chiếc CUV cỡ nhỏ vừa ra mắt với giá bán từ 520 đến 649 triệu đồng/chiếc.

Mẫu xe điện Suzuki e-Vitara lần đầu tiên được trưng bày tại Việt Nam.

Trong thời gian tới, những khách hàng đầu tiên mua xe Fronx sẽ nhận được các ưu đãi trực tiếp từ hãng và các ưu đãi riêng đến từ các đại lý để kích cầu mua sắm dịp cuối năm 2025.

Bảng giá niêm yết tất cả các phiên bản của dòng xe SUV đô thị Fronx như sau: