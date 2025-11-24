Thị trường Việt ngày càng ưa chuộng xe điện và xe hybrid

Dù doanh số chỉ nhích nhẹ nhưng thị trường ô tô trong tháng vừa qua đã thể hiện tín hiệu phục hồi tích cực sau "cú sốc" nhiễu loạn thông tin, với điểm nhấn là xe hybrid ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất năm. Bức tranh thị trường ô tô Việt Nam khởi sắc hơn sau giai đoạn trầm lắng quý III, khi Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết tổng doanh số toàn thị trường tháng 10 đạt 37.910 xe, tăng 24% so với tháng 9, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, doanh số xe lắp ráp trong nước đạt 17.129 xe, tăng 19%, còn xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 20.781 xe, tăng 28%. Đây là những dấu hiệu cho thấy thị trường đang vào chu kỳ mua sắm cao điểm cuối năm. Thống kê cho thấy, phân khúc SUV và đa dụng (MPV) tiếp tục thống trị với hơn 8.900 xe SUV và 6.216 xe MPV bán ra trong tháng, chiếm gần nửa doanh số xe du lịch. Các mẫu ăn khách như Toyota Yaris Cross, Ford Everest, Mitsubishi Xpander, Mazda CX-5, hay KIA Seltos đều đạt mức tiêu thụ cao.

Innova Cross là mẫu xe hybrid bán chạy hàng TOP của hãng Toyota.

Cụ thể hơn, Toyota bán ra tổng cộng hơn 7.700 xe, trong đó Yaris Cross tiếp tục dẫn đầu với gần 1.750 xe. Mitsubishi đạt doanh số gần 5.100 xe, trong đó riêng Xpander (CBU và CKD) đạt trên 2.600 xe, Ford ghi nhận hơn 5.200 xe bán ra, với Everest và Ranger vẫn là cặp đôi chủ lực, với mẫu thể thao thuần điện Mach-E bắt đầu tạo dấu ấn.

Tuy nhiên, điều gây chú ý hơn cả nằm ở tháng 10 ghi nhận sự trỗi dậy của nhóm xe hybrid, với 1.397 chiếc được bán ra, chiếm hơn 3,6% toàn thị trường tháng và nâng doanh số cộng dồn năm lên 11.182 xe, gần gấp rưỡi cùng kỳ 2024.

Toyota dẫn đầu trong phân khúc nhờ Corolla Cross HEV (270 xe), Camry HEV (158 xe), Innova Cross HEV (287 xe) và Yaris Cross HEV (85 xe). Honda Việt Nam cũng ghi nhận 178 xe CR-V e:HEV và 33 xe Civic e:HEV bán ra, nâng tổng cộng dồn lên hơn 1.700 xe CR-V e:HEV chỉ sau nửa năm mở bán.

Hyundai SantaFe phiên bản Hybrid sắp được ra mắt tại Việt Nam.

Việc các mẫu hybrid đạt doanh số ổn định cho thấy người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn công nghệ lai xăng-điện – tiết kiệm nhiên liệu mà không bị ràng buộc hạ tầng sạc. Đây cũng là lý do cả Toyota và Honda đều quyết định lắp ráp xe hybrid tại Việt Nam, khởi đầu với CR-V e:HEV và Yaris Cross HEV. Về phần mình, Suzuki XL7 Hybrid (249 xe) và Kia Sorento HEV/PHEV (10 xe) trong tháng qua cũng góp phần mở rộng lựa chọn cho khách hàng.

Xe thuần điện cũng có bước tiến lớn, khi Vinfast ngày 12/11 cho biết đã lập kỷ lục mới về lượng xe bàn giao, khi đưa tới tay người tiêu dùng thêm 20.380 ô tô điện các loại trong tháng 10-2025. Như vậy, hãng đã bàn giao 124.264 xe trên toàn quốc trong 10 tháng đầu năm, với VF 3 là xe bán chạy nhất.

Báo cáo của VAMA cũng chỉ ra rằng trong 10 tháng đầu năm, doanh số xe nhập khẩu tăng 18%, trong khi xe lắp ráp trong nước chỉ tăng 2%. Điều này phản ánh rõ xu hướng người mua hướng đến các mẫu xe mới, có tính năng cao, thường được nhập khẩu từ Thái Lan, Indonesia và Nhật Bản.

Subaru Forester nhập khẩu từ Nhật vừa được ra mắt khách hàng Việt.

Như vậy, thị trường ô tô Việt Nam về tổng thể đang trong đà tăng tốt, với các mẫu gầm cao như SUV hay MPV tiếp tục dẫn dắt nhờ ưu thế đa dụng và phù hợp hạ tầng giao thông. Đây là điều kiện tiên quyết để đạt được các kỳ vọng về doanh số trong quý IV-2025 cũng như toàn năm.

Các mẫu xe mới ra mắt trong giai đoạn này cũng được kỳ vọng "giữ lửa" thị trường về cuối năm. Mới nhất, Subaru ngày 12/11 tung ra Forester thế hệ 2026 hoàn toàn mới với hai phiên bản có giá 1,299 tỷ đồng và 1,399 tỷ đồng.

Trước đó, Suzuki Fronx cũng góp mặt với giá từ 520 triệu đồng tới 649 triệu đồng. Volkswagen Golf lần đầu hiện diện với giá từ 798 triệu đồng cho tới 1,898 tỷ đồng đối với mẫu hiệu suất cao R Performance 4Motion.

Suzuki Fronx cũng góp mặt với giá từ 520 triệu đồng tới 649 triệu đồng.

Tới đây, những cái gương mặt mới đã có hẹn với thị trường trong nước như Mitsubishi Destinator, Hyundai Santa Fe Hybrid, Volvo S90/XC60... sẽ tiếp tục trình làng. Nhìn chung, dù vẫn còn nhiều bộn bề, thị trường ô tô Việt Nam chắc chắn sẽ khép lại năm 2025 với một “đường cong tăng trưởng mềm”, sẵn sàng cho chu kỳ mới của năm 2026.