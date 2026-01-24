Dàn xe VinFast độc bản trong đám cưới con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Đám cưới của thiếu gia Phạm Nhật Minh Hoàng và Á hậu Phương Nhi không chỉ thu hút sự chú ý bởi sự trang trọng, kín tiếng mà còn gây ấn tượng mạnh với dàn xe đón dâu hoàn toàn thuần Việt. Không xuất hiện bất kỳ siêu xe nhập khẩu nào, toàn bộ phương tiện phục vụ lễ cưới và lễ hằng thuận đều là xe điện VinFast, được lựa chọn và chế tác riêng cho ngày trọng đại, thể hiện rõ niềm tự hào của gia đình chú rể đối với thương hiệu xe Việt.

Tâm điểm của đoàn xe là chiếc VinFast VF 9 mui trần độc bản, phương tiện đưa cô dâu Phương Nhi tới chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn (Khánh Hòa) để thực hiện lễ hằng thuận cùng chú rể Minh Hoàng. Mẫu SUV điện cỡ lớn này khoác lên mình sắc hồng baby nhẹ nhàng, lãng mạn, trong khi khoang nội thất được phối tông đỏ đậm, tạo nên sự tương phản nổi bật và tôn lên vẻ rạng rỡ của cô dâu chú rể trong trang phục áo dài truyền thống.

Một trong những khoảnh khắc đặc biệt nhất của lễ cưới là hình ảnh tỷ phú Phạm Nhật Vượng đích thân cầm lái chiếc VinFast VF 8 mui trần màu đỏ, dẫn đầu đoàn xe đón dâu. Ông trực tiếp đưa các con và các cháu tới xin dâu, trong khi bà Phạm Thu Hương không xuất hiện theo đúng phong tục miền Bắc, vốn kiêng để mẹ chồng ra mặt trong lễ đón dâu. Chi tiết này khiến nhiều người chú ý bởi sự chỉn chu và tôn trọng các giá trị truyền thống trong một lễ cưới hiện đại.

Bên cạnh VF 8 và VF 9, đoàn xe còn có sự góp mặt của Lạc Hồng 900 LX – dòng xe siêu sang do VinFast phát triển, được xem là biểu tượng cho năng lực làm chủ công nghệ của hãng xe Việt. Mẫu xe này gây ấn tượng với kích thước lớn, không gian khoang sau rộng rãi, cùng sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và các chi tiết mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc, từ logo chim Lạc mạ vàng thủ công cho tới nội thất sử dụng vật liệu cao cấp.

Lễ hằng thuận của cặp đôi diễn ra trong không gian trang nghiêm, thanh tịnh tại chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn. Chú rể Minh Hoàng và cô dâu Phương Nhi mặc cổ phục Việt màu vàng, thực hiện đầy đủ các nghi thức truyền thống trước sự chứng kiến của gia đình hai bên. Khoảnh khắc trao nhẫn cưới, rót rượu giao duyên đã khép lại buổi lễ trong không khí ấm cúng, trang trọng và tràn đầy lời chúc phúc.

Doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng hiện giữ nhiều vai trò quan trọng trong Tập đoàn Vingroup, trong khi Phương Nhi từng giành danh hiệu Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022 và theo học chuyên ngành Luật thương mại quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội. Sau lễ ăn hỏi diễn ra trước đó một năm, cặp đôi lựa chọn tổ chức hôn lễ kín đáo, tập trung vào ý nghĩa gia đình và truyền thống, để lại dấu ấn đặc biệt không chỉ bởi câu chuyện tình yêu mà còn bởi hình ảnh dàn xe cưới thuần Việt hiếm thấy.

Ảnh: Louis Wu