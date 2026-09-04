Ảnh thực tế VinFast VF 2 giá 188 triệu đồng tại đại lý

Những chiếc VinFast VF 2 đầu tiên đã được phân bổ về một số đại lý khu vực phía Bắc để trưng bày, giúp khách hàng có cơ hội tiếp cận thực tế mẫu ô tô điện cỡ nhỏ mới của hãng. Hoạt động bàn giao xe dự kiến sẽ sớm được triển khai trong thời gian tới.

Ra mắt vào đầu tháng 7/2026, VinFast VF 2 được xem là "anh em song sinh" của Minio Green khi sở hữu thiết kế tổng thể, động cơ, pin và nhiều trang bị tương đồng. Tuy nhiên, mẫu xe này vẫn có một số chi tiết riêng để dễ dàng phân biệt.

Ở phần đầu xe, dải nhựa ốp giữa hai cụm đèn pha và họa tiết hình cánh chim được sơn đồng màu với thân xe, thay vì tạo điểm nhấn tương phản. Phía sau, thanh trang trí mạ crôm cũng được loại bỏ.

VinFast VF 2 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.090 x 1.496 x 1.663 mm, chiều dài cơ sở 2.065 mm. So với VF 3, mẫu xe mới ngắn hơn 100 mm, hẹp hơn 183 mm và có chiều dài cơ sở ngắn hơn 10 mm. Ngược lại, chiều cao lại nhỉnh hơn 41 mm.

Do hướng tới nhóm khách hàng cần một phương tiện di chuyển cơ bản trong đô thị, trang bị trên VF 2 được tối giản nhằm giữ giá bán ở mức thấp. Xe sử dụng đèn pha LED, mâm thép 13 inch. Bên trong cabin không có màn hình giải trí trung tâm, thay vào đó là màn hình đa thông tin 7 inch phía sau vô-lăng.

Các trang bị tiện nghi gồm điều hòa một vùng, ghế lái chỉnh cơ 4 hướng, chìa khóa cơ và hệ thống âm thanh 2 loa hỗ trợ radio.

VinFast VF 2 sử dụng động cơ điện đặt ở cầu sau, cho công suất 40 mã lực và mô-men xoắn cực đại 65 Nm. Xe có tốc độ tối đa 80 km/h, đi kèm hai chế độ lái Eco và Normal. Cung cấp năng lượng cho xe là bộ pin 18,3 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 210 km theo tiêu chuẩn NEDC. Pin hỗ trợ sạc nhanh từ 10% lên 70% trong khoảng 34 phút, theo thông số nhà sản xuất.

Đáng chú ý, dù chia sẻ nhiều thành phần phần cứng với Minio Green, VinFast VF 2 có mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn. Theo nhãn năng lượng, xe tiêu thụ khoảng 100 Wh/km, thấp hơn 5 Wh/km so với mẫu xe cùng nền tảng.

Về an toàn, VinFast VF 2 được trang bị một túi khí dành cho người lái, phanh ABS, kiểm soát lực kéo TCS và phân phối lực phanh điện tử EBD. Hệ thống treo phía sau sử dụng kết cấu độc lập.

Tại Việt Nam, VinFast VF 2 có giá niêm yết 188 triệu đồng, đã bao gồm pin. Xe cạnh tranh trực tiếp với một số mẫu ô tô điện mini như Bestune Xiaoma có giá 199 triệu đồng.

Với giá bán thấp, kích thước nhỏ gọn và phạm vi hoạt động phù hợp nhu cầu đi lại trong đô thị, VF 2 đang nhận được sự quan tâm đáng kể. Chỉ trong ba ngày đầu mở bán từ 15-17/7, VinFast đã ghi nhận 28.742 đơn đặt cọc cho mẫu xe này.

Ảnh: Đại lý