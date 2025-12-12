KIA Seltos thế hệ mới chính thức trình làng 

Thế hệ mới của Seltos áp dụng ngôn ngữ thiết kế “Opposites United”, mang đến diện mạo vuông vức và đậm chất SUV hơn. Phần đầu xe được tái thiết kế với lưới tản nhiệt lớn, cụm đèn LED đặt dọc và dải đèn định vị “Star Map”. Các mảng ốp thân xe màu đen được làm nổi bật hơn, kết hợp đường mái nổi và đường gân chéo mới nhằm tăng hiệu ứng thị giác. Ở phía sau, cụm đèn hậu LED được kéo dài toàn chiều rộng, tạo nét tương đồng với các mẫu xe điện mới của Kia.

Seltos thế hệ mới được phân phối với ba phiên bản: tiêu chuẩn, GT-Line và X-Line. Hai phiên bản cao cấp mang phong cách khác biệt, trong đó GT-Line sử dụng các chi tiết đồng màu thân xe, còn X-Line dùng lớp sơn xám gunmetal đậm. Kia cũng bổ sung ba màu ngoại thất mới gồm Iceberg Green, Gravity Gray và Matte Magma Red.

Kích thước xe tăng đáng kể so với đời trước. Seltos mới dài 4.430 mm, rộng 1.830 mm và cao 1.600 mm, với trục cơ sở 2.690 mm. Việc tăng chiều dài và trục cơ sở giúp mẫu xe tiệm cận kích thước của Kia Sportage bản châu Âu, đồng thời cải thiện không gian dành cho hành khách. Khoang hành lý đạt dung tích 536 lít, tăng 103 lít nhờ sàn hai tầng có thể gập linh hoạt.

Không gian nội thất được làm mới toàn diện theo hướng hiện đại hóa, lấy cảm hứng từ các mẫu xe điện của Kia. Cụm hai màn hình 12,3 inch kết nối liền mạch và xe còn có bảng điều khiển riêng dành cho điều hòa. Cần số truyền thống được thay bằng cần số điện tử dạng núm xoay, giúp tối ưu diện tích bệ trung tâm. Hệ thống giải trí hỗ trợ cập nhật phần mềm qua mạng (OTA) và tích hợp trợ lý ảo AI. Những trang bị cao cấp như cửa sổ trời toàn cảnh, màn hình HUD, hệ thống âm thanh Harman Kardon hoặc Bose, đèn viền nội thất 64 màu tiếp tục xuất hiện trên các bản cao.

Seltos thế hệ thứ hai phát triển trên nền tảng K3 nâng cấp, dùng chung với Kia Niro, K4 và các mẫu Hyundai Kona, Elantra. Nền tảng mới giúp cải thiện độ cứng thân xe, khả năng cách âm và sự cân bằng khung gầm. Xe có hai lựa chọn động cơ gồm máy xăng 2.0L hút khí tự nhiên công suất 147 mã lực và động cơ tăng áp 1.6L công suất 178 hoặc 190 mã lực tùy thị trường. Đi kèm là các tùy chọn hộp số sàn 6 cấp, ly hợp kép 7 cấp hoặc tự động 8 cấp. Hệ dẫn động AWD và hệ thống treo sau đa liên kết tiếp tục được duy trì, hỗ trợ ba chế độ địa hình Snow, Mud và Sand.

Kia xác nhận sẽ ra mắt phiên bản hybrid của Seltos vào năm 2026. Mẫu xe này dự kiến có khả năng cấp điện ngoài (V2L) và hệ thống phanh tái tạo thế hệ mới. Các thông số chi tiết sẽ được công bố gần thời điểm ra mắt.

Việc sản xuất Seltos thế hệ mới sẽ bắt đầu trước cuối năm nay. Mẫu xe sẽ được phân phối đầu tiên tại Ấn Độ, sau đó mở rộng sang Hàn Quốc, Bắc Mỹ, châu Âu và Trung Quốc. Thị trường Mỹ dự kiến nhận xe từ đời 2027. Hiện chưa có thông tin về thời điểm Seltos thế hệ mới xuất hiện tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, Kia đang bán Seltos lắp ráp trong nước với giá 599–764 triệu đồng. Năm 2024, Seltos là mẫu xe bán chạy thứ hai của hãng với 6.829 xe, chỉ đứng sau Sonet. Khi thế hệ mới cập bến, mẫu CUV này được kỳ vọng tiếp tục duy trì sức hút trong phân khúc SUV đô thị.