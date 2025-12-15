Người dùng đánh giá về mẫu xe Kia Seltos sau vài năm sử dụng

Tham khảo kỹ thông tin của một số dòng xe Nhật từ sedan đến SUV/CUV, người dùng bất ngờ đổi hướng chọn Kia Seltos bởi thiết kế đầu xe như hạng sang. Quyết định mua xe đến với chị Tô Cẩm Linh (28 tuổi, TP.HCM) trước khi lập gia đình không lâu. Nhân viên văn phòng này đã tìm hiểu nhiều dòng xe từ sedan đến SUV/CUV cùng tầm giá. Lựa chọn Seltos đến với chị khá tình cờ khi được một người bạn giới thiệu về mẫu xe này.

Hoàn bị thu hút bởi thiết kế đầu xe có phần giống với một mẫu xe sang của Anh. Gần một năm sử dụng, chị Linh chủ yếu lái xe ở nội thành, chuyến đi xa nhất là hành trình hơn 306km tới Đà Lạt và quay về. Tuy nhiên, người dùng này cũng đã có những cảm nhận rõ nét về ưu nhược điểm của mẫu SUV đô thị.

Kia Seltos phú hợp với nhân viên văn phòng hơn các dòng xe sedan và SUV/CUV cùng tầm giá.

Vì sao chị lại chọn Kia Seltos như thế nào?

Trước khi tìm hiểu thông tin và quyết định lựa chọn Kia Seltos, tôi không hề biết đến dòng xe này. Tôi đã lái thử một số dòng xe khác, nhưng thấy không phù hợp với nhu cầu của tôi. Khi đó, một người bạn đã gợi ý tôi tìm hiểu Kia Seltos. SUV Hàn Quốc đã thu hút tôi ngay từ thiết kế phần đầu xe.

Tôi cảm giác mặt ca lăng có điểm dễ liên tưởng đến những chiếc Land Rover Range Rover. Và khi để ý kỹ, những chiếc Seltos được nhiều người quen, cũng như người dân tại khu vực tôi sống, sử dụng khá nhiều. Mục đích mua xe của tôi để chở gia đình, nên khi bố mẹ tôi ngồi thử xe thấy ưng, tôi đã quyết định chọn Seltos phiên bản cao nhất.

Theo chị, đâu là ưu điểm của Kia Seltos?

Xe được trang bị đủ các kết nối thông dụng đến điện thoại thông minh.

Khi tìm hiểu kỹ các dòng xe của Kia, tôi nhận thấy thương hiệu Hàn Quốc đã thay đổi rất nhiều trong cách thiết kế những năm gần đây. Các mẫu xe của thương hiệu này chiều chuộng người dùng ngay từ thiết kế. Tôi đánh giá cao thiết kế của các dòng xe Kia từ K3 cho đến Sorento.

Tôi thấy không gian cabin thân thiện với người lái. Bảng táp lô thiết kế rất bắt mắt, các nút bấm điều khiển thuận tiện cho việc thao tác. Xe đủ các kết nối thông dụng đến smartphone. Tôi đặc biệt thích giao diện Apple Carplay và sự tiện lợi của kết nối này. Loa nghe nhạc ổn và có đèn trang trí khá bắt mắt.

Hàng ghế sau của Seltos được gia đình tôi và nhiều bạn bè đánh giá rộng rãi, thoải mái, không mang lại cảm giác mệt mỏi dù đi đường dài hay đi trong phố. Đèn của mẫu xe này có tầm chiếu sáng tốt.

Chị thấy khả năng vận hành của chiếc xe ra sao?

Kia Seltos đến từ Hàn Quốc đã thu hút người nhìn ngay từ thiết kế phần đầu xe.

Sau khi lái thử sedan và SUV, tôi nhận thấy dòng xe gầm cao mang đến sự linh hoạt hơn khi điều khiển, tầm nhìn thoáng. Động cơ, hộp số của chiếc SUV này theo cảm nhận của tôi hoạt động rất mượt. Xe có độ vọt tốt và chỉ cảm nhận được thời điểm chuyển số từ 1 sang 2, trong khi cấp độ cao hơn sẽ không nhận ra điều này.

Tôi rất thích chế độ lái thể thao của Seltos, bởi xe cho khả năng tăng tốc nhanh, tay lái chắc. Xe có tính năng kiểm soát hành trình, giúp tôi nhàn hơn khi đi đường cao tốc. Tuy nhiên, khi đi đường cao tốc, tiếng ồn từ lốp, gầm sẽ nghe rõ ở tốc độ trên 80 km/h.

Do thường xuyên lái xe trong khu vực đô thị, tôi nhận thấy Seltos rất linh hoạt khi di chuyển ở những khu vực mật độ giao thông cao. Xe được thiết lập bướm ga hợp lý, nên khi tắc đường chỉ cần sử dụng chân phanh là chính.

Tầm nhìn của Seltos thoáng, giúp tôi dễ quan sát và xử lý tình huống. Mức độ tiêu hao nhiên liệu của xe theo đánh giá của tôi rất tối ưu với nhu cầu sử dụng.

Vậy theo chị đâu là chi tiết cần được trang bị thêm trên xe?

Không gian cabin thân thiện với người lái.

Mặc dù là phiên bản cao cấp nhất, trang bị trên xe cũng khá đầy đủ, tuy nhiên tôi vẫn hy vọng xe có thêm một số tính năng tiện lợi cho người dùng. Kết nối Apple Carplay/Android Auto không dây sẽ giúp xe tăng trải nghiệm người dùng.

Hiện tại, tôi cảm giác kết nối Android Auto trên dòng xe này không mượt mà và giao diện không bắt như Apple Carplay. Ngoài ra, nếu xe có thêm cốp đóng mở điện sẽ tốt hơn.

Kia Seltos là mẫu xe được đánh giá rất cao theo bình chọn của người dùng và các chuyên giá. Xe từng được bình chọn là xe nằm ở giải thưởng Car Choice Awards 2022 (CCA) vòng đầu tiên. Với những trải nghiệm cá nhân, tôi cho rằng đây là kết quả xứng đáng với Seltos.

Với tôi mẫu xe Kia Seltos này quá đủ cho nhu cầu hằng ngày. Dù sở hữu xe khá lâu nhưng tôi cũng đi rất ít. Một phần vì làm việc ở trung tâm thành phố nên chỗ gửi xe có phần hạn chế. Xe đáp ứng các tiêu chí về vận hành linh hoạt, nhiều trang bị, tiện nghi và có cabin rộng. Với người dùng phục vụ gia đình như tôi, Seltos đáp ứng mọi tiêu chí.