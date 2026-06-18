Việt Nam lọt top 4 thị trường xe máy lớn nhất thế giới

Cụ thể, thị trường xe máy Việt Nam ghi nhận doanh số lũy kế đạt 1,57 triệu xe tính đến hết tháng 5/2026, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ. Với đà tăng trưởng này, Việt Nam không chỉ giữ vị trí thứ 4 toàn cầu mà còn được dự báo có thể đạt mốc 4 triệu xe bán ra trong cả năm 2026.

Theo McD, động lực chính thúc đẩy tăng trưởng của thị trường đến từ phân khúc xe máy điện. Trong 5 tháng đầu năm 2026, mảng này tăng trưởng mạnh tới 84,5%. Đáng chú ý, VinFast – doanh nghiệp dẫn đầu thị trường xe máy điện trong nước – ghi nhận mức tăng trưởng doanh số lên tới 149,1% trong giai đoạn này. Trước đó, hãng cũng công bố đã bán khoảng 90.000 xe chỉ riêng trong tháng 3/2026.

Ở chiều ngược lại, phần lớn các hãng xe máy xăng như Suzuki, Piaggio, Kymco, Triumph, SYM hay BMW đều ghi nhận xu hướng giảm doanh số. Tuy nhiên, hai thương hiệu lớn là Honda và Yamaha vẫn duy trì tăng trưởng, lần lượt đạt 9,5% và 29%.

Trong thời gian gần đây, thị trường xe máy Việt Nam đang chứng kiến sự thay đổi rõ rệt khi ngày càng có nhiều mẫu xe máy điện mới được giới thiệu và nhanh chóng mở rộng độ phủ trên thị trường. Sự đa dạng về thiết kế, công nghệ và mức giá giúp xe máy điện dần trở thành lựa chọn đáng chú ý của người tiêu dùng, đặc biệt tại các đô thị lớn. Ngược lại, số lượng mẫu xe máy xăng mới ra mắt có xu hướng ít hơn, phản ánh phần nào sự dịch chuyển trong chiến lược sản phẩm của các hãng trước xu thế điện hóa phương tiện.