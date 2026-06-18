Ronaldo và ĐT Bồ Đào Nha ghi bàn ở World Cup, hãng xe tặng ô tô

Changan vừa triển khai chiến dịch tiếp thị gắn với FIFA World Cup 2026 tại thị trường Trung Quốc với lời hứa tặng một ô tô thương hiệp Deepal cho mỗi bàn thắng mà đội tuyển Bồ Đào Nha ghi được trong giải đấu.

Chương trình được công bố sau khi hãng xe Trung Quốc này đạt thỏa thuận hợp tác chiến lược và trở thành đối tác toàn cầu chính thức của đội tuyển Bồ Đào Nha hồi tháng 5.

Tuy nhiên, khái niệm “tặng xe miễn phí” không hoàn toàn theo nghĩa sở hữu vĩnh viễn. Theo thể lệ chương trình, người trúng thưởng sẽ được quyền sử dụng một mẫu xe Deepal trong thời gian một năm, tương đương hình thức thuê xe miễn phí.

Changan là đối tác toàn cầu của đội tuyển bóng đá Bồ Đào Nha. Ảnh: Changan

Ngoài ra, người tham gia cũng phải đăng ký lái thử xe Deepal tại đại lý ở Trung Quốc để đủ điều kiện tham gia chương trình.

Theo Changan Deepal, mỗi bàn thắng của Cristiano Ronaldo và các đồng đội sẽ bổ sung thêm một xe vào quỹ giải thưởng. Các bàn thắng ghi được trong loạt sút luân lưu (penalty) ở vòng loại trực tiếp sẽ không được tính.

Cristiano Ronaldo cùng đội tuyển Bồ Đào Nha thu hút sự quan tâm lớn tại World Cup 2026. Ảnh: beIN

Động thái này cho thấy xu hướng ngày càng rõ nét của các hãng xe Trung Quốc trong việc tận dụng sức ảnh hưởng của bóng đá châu Âu để mở rộng độ nhận diện thương hiệu toàn cầu.

Trước đó, Chery đã ký hợp đồng với tiền đạo Robert Lewandowski - ngôi sao của FC Barcelona và đội tuyển Ba Lan – để trở thành đại sứ thương hiệu toàn cầu.

Trong khi đó, BYD cũng tăng hiện diện trong lĩnh vực thể thao khi thay thế Nissan trở thành đối tác ô tô chính thức của câu lạc bộ Manchester City tại Anh, đồng thời tài trợ cho UEFA Euro 2024.

Về đội tuyển Bồ Đào Nha, đây được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch World Cup 2026. Ở bảng K, Ronaldo và các đồng đội sẽ lần lượt đấu với CHDC Congo, Uzbekistan và Colombia.