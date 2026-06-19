Suzuki tung "vũ khí" mới cho dân mê ôm cua: DR-Z4SM 2026 giá gần 200 triệu đồng

Được phát triển dựa trên nền tảng của DR-Z4S – mẫu xe dual-purpose thế hệ mới của hãng, DR-Z4SM được tinh chỉnh toàn diện theo phong cách supermoto với những thay đổi đáng kể về khung gầm, hệ thống bánh xe và thiết lập vận hành. Mẫu xe hướng đến những tay lái yêu thích cảm giác điều khiển chính xác, phản hồi nhanh và khả năng linh hoạt khi di chuyển trong đô thị cũng như trên các cung đường đèo nhiều khúc cua.

Về thiết kế, DR-Z4SM 2026 sở hữu diện mạo đặc trưng của dòng supermoto hiện đại với thân xe gọn gàng, đầu xe sắc sảo và tư thế ngồi cao. Ghi-đông bản rộng kết hợp cùng chiều cao yên lớn mang lại tư thế lái chủ động và khả năng kiểm soát tốt hơn. Xe được trang bị hệ thống chiếu sáng LED toàn phần cùng bảng đồng hồ LCD hiển thị đầy đủ thông tin vận hành. Kích thước tổng thể của xe là 2.195 x 885 x 1.190 mm, chiều cao yên 890 mm và trọng lượng 154 kg, mang đến sự cân bằng giữa tính linh hoạt và khả năng vận hành trên nhiều loại địa hình.

Cung cấp sức mạnh cho DR-Z4SM 2026 là khối động cơ xi-lanh đơn dung tích 398 cc, DOHC 4 van, làm mát bằng dung dịch. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 38 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 37 Nm tại 6.500 vòng/phút. Đi kèm là hộp số 5 cấp và bình nhiên liệu dung tích 8,7 lít.

Mẫu supermoto mới của Suzuki sử dụng bộ vành nan hoa 17 inch cho cả bánh trước và sau, kết hợp với lốp trước kích thước 120/70R17 và lốp sau 140/70R17. Đáng chú ý, xe được trang bị bộ lốp Dunlop Sportmax Q5A phát triển riêng nhằm tối ưu độ bám đường và cảm giác lái. Hệ thống treo trước dạng cartridge cho phép người dùng điều chỉnh độ giảm chấn ở cả hành trình nén và hồi, giúp xe thích ứng tốt với nhiều điều kiện vận hành cũng như phong cách lái khác nhau.

DR-Z4SM 2026 còn được tích hợp hệ thống hỗ trợ lái Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S) kết hợp cùng công nghệ ga điện tử Ride-by-Wire. Hệ thống phanh đĩa đơn trên cả hai bánh giúp đảm bảo khả năng kiểm soát tốc độ hiệu quả và tăng cường độ an toàn trong quá trình vận hành.

Tại thị trường Nhật Bản, Suzuki DR-Z4SM 2026 được niêm yết với giá 1.199.000 yên, tương đương khoảng 197 triệu đồng theo tỷ giá hiện hành.