Hàng loạt xe máy số bán chênh giá: Nghịch lý mới trên thị trường xe phổ thông

Được xem là phân khúc bình dân, ít xảy ra tình trạng đội giá như xe tay ga, thị trường xe máy số những tháng gần đây đang xuất hiện một nghịch lý mới khi hàng loạt mẫu xe phổ thông như Yamaha Sirius, Jupiter hay Honda Wave Alpha được bán cao hơn đáng kể so với giá niêm yết. Điều đáng nói, đây đều là những dòng xe vốn gắn liền với hình ảnh "xe của người lao động", sinh viên và người dùng phổ thông.

Xe máy số bình dân liên tục chênh giá gần chục triệu đồng ở đại lý

Theo ghi nhận tại nhiều đại lý trong tháng 6, giá bán thực tế của không ít mẫu xe số đang cao hơn từ vài triệu đến gần 10 triệu đồng so với mức đề xuất từ nhà sản xuất. Diễn biến này cho thấy thị trường xe máy đang bước vào một giai đoạn khác biệt so với những năm trước, khi xe số thường có giá ổn định và hiếm khi bị bán chênh.

Trong phân khúc xe số, Yamaha Sirius hiện là cái tên gây chú ý nhất về mức chênh lệch giá. Đây vốn là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của Yamaha Việt Nam nhờ thiết kế gọn nhẹ, động cơ bền bỉ và chi phí sử dụng thấp. Tuy nhiên, tại nhiều đại lý, Yamaha Sirius 110 đang được chào bán với giá từ 24,5-31,5 triệu đồng tùy phiên bản, cao hơn từ 5,3-9,3 triệu đồng so với giá niêm yết chính hãng.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra với Sirius FI. Ba phiên bản của dòng xe này hiện được bán ở mức 29-34 triệu đồng, tức có phiên bản chênh gần 9,75 triệu đồng so với giá đề xuất từ Yamaha Việt Nam.

Yamaha Jupiter Finn. Ảnh: Y Nhuỵ

Jupiter cũng là mẫu xe số phổ thông, từng thường xuyên được bán dưới giá đề xuất 500.000 đến 1 triệu đồng đề hút khách. Tuy nhiên, từ khi ra mắt dòng Jupiter Finn năm 2022 với nhiều cải tiến về thiết kế cũng như công nghệ, mẫu xe ngày càng đắt khách hơn. Từ đầu năm 2026 đến nay, Jupiter Finn liên tục bị bán chênh giá tại các đại lý, mức giá bán ra trong tháng 6 rơi vào khoảng 32,5 triệu đồng. Trong khi đó, giá niêm yết của mẫu xe này chỉ dao động từ 27,687-28,375 triệu đồng tùy phiên bản. Như vậy, mức chênh thực tế đã vượt 4,5 triệu đồng.

Wave Alpha. Ảnh: Y Nhuỵ

Không chỉ Yamaha, Honda cũng ghi nhận hiện tượng tương tự trên mẫu xe số bán chạy nhất của hãng là Wave Alpha. Tại một số đại lý, Honda Wave Alpha bản tiêu chuẩn có giá thực tế khoảng 21,09 triệu đồng, cao hơn hơn 3 triệu đồng so với mức niêm yết 17,86 triệu đồng. Phiên bản đặc biệt được bán khoảng 21,69 triệu đồng, chênh gần 3 triệu đồng so với giá đề xuất 18,74 triệu đồng. Trong khi đó, Wave Alpha phiên bản cổ điển có giá thực tế khoảng 22,09 triệu đồng, cao hơn 3,15 triệu đồng so với mức niêm yết 18,94 triệu đồng.

Xe số Honda Future 125 FI 2026 hiện có giá bán thực tế tại các đại lý HEAD khá cao lên đến 38,5-39,8 triệu đồng, chênh cao 7-9 triệu đồng so với giá niêm yết hãng 30,5-32,1 triệu đồng.

Thị trường vào cao điểm, nguồn cung thiếu hụt

Lâu nay tình trạng đội giá thường chỉ xuất hiện ở các dòng xe tay ga "hot" như Honda SH, Vision, Air Blade hoặc Lead. Xe số với đặc điểm nguồn cung lớn, biên lợi nhuận thấp và cạnh tranh cao gần như không tạo ra hiện tượng khan hàng. Việc xe số phổ thông xuất hiện tình trạng bán chênh là hiện tượng khá hiếm gặp nếu nhìn lại thị trường cách đây 5-10 năm. Trong giai đoạn đó, những mẫu xe số như Sirius, Wave Alpha, Jupiter hay Future thường được bán sát giá niêm yết, thậm chí nhiều thời điểm còn được giảm giá để kích cầu.

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, nguyên nhân khiến giá bán của một số mẫu xe máy số phổ thông liên tục tăng chênh trong thời gian gần đây, do thị trường sắp bước vào giai đoạn cao điểm thường niên. Giai đoạn này kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9, khi đông đảo học sinh, sinh viên có nhu cầu mua sắm xe máy để chuẩn bị cho năm học mới. Trong khi đó lượng xe xuất xưởng tại nhà máy hạn chế gây nên tình trạng thiếu hụt nguồn cung.

Đại diện một đại lý Yamaha tại Hà Nội, lượng khách tìm mua Sirius, Jupiter Fi thời gian gần đây tăng khá mạnh, đặc biệt là nhóm khách hàng ở các tỉnh và người mua xe phục vụ nhu cầu chạy shipper, đi lại hằng ngày.

"Trước đây xe số của hãng thường không bị chênh giá nhiều vì nguồn cung khá dồi dào. Tuy nhiên, hơn 3 tháng trở lại đây một số phiên bản màu sắc được ưa chuộng, lượng xe về không nhiều khiến giá bán thực tế tăng lên. Khách hàng vẫn chấp nhận mua vì mức giá của Sirius, Jupiter hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với nhiều mẫu xe tay ga", vị này cho biết.

Nguyên nhân khiến giá bán của một số mẫu xe máy số phổ thông liên tục tăng chênh trong thời gian gần đây, do thị trường sắp bước vào giai đoạn cao điểm thường niên. Ảnh: Y Nhuỵ.

Trưởng nhóm kinh doanh một đại lý Head Honda ở Hà Nội cho biết, nhu cầu mua xe phục vụ học sinh, sinh viên và người lao động tăng trong giai đoạn giữa năm cũng góp phần khiến giá Wave Alpha nhích lên.

"Wave Alpha vẫn là mẫu xe có sức tiêu thụ rất tốt. Nhiều khách hàng ưu tiên sự bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu nên sẵn sàng chấp nhận mức giá cao hơn vài triệu đồng để có xe giao ngay", đại diện đại lý chia sẻ.

Bên cạnh đó, giới kinh doanh cho rằng, những thay đổi trong hành vi tiêu dùng cũng đang khiến bức tranh thị trường khác đi. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, không ít người dùng chuyển từ ý định mua xe tay ga sang xe số để tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu cũng như chi phí sử dụng lâu dài. Điều này góp phần làm nhu cầu đối với các dòng xe phổ thông tăng lên.

Dù vậy, tình trạng chênh giá hiện nay được dự đoán khó kéo dài trong thời gian dài. Khi nguồn cung ổn định hơn và thị trường bước vào giai đoạn thấp điểm cuối năm, giá bán thực tế nhiều khả năng sẽ quay về gần mức niêm yết như trước đây.