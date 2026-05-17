Chuyên gia cảnh báo dấu hiệu lốp xe nguy hiểm nhiều người không để ý

Tuy nhiên, để tìm câu trả lời cho câu hỏi nói trên không hề đơn giản. Nguyên nhân vì có nhiều yếu tố cần phải được xem xét, trong đó độ mòn và tuổi thọ của lốp là hai chỉ số quan trọng nhất.

Việc thay lốp đúng thời điểm giúp đảm bảo an toàn cho xe.

Đầu tiên, hãy xem xét độ mòn lốp. Hầu hết chúng ta đều nhận thấy lốp xe bị mòn dần theo thời gian, đặc biệt là đối với những chiếc xe sử dụng hàng ngày. Trong trường hợp này, độ mòn lốp trở thành yếu tố quyết định, và người dùng nên thường xuyên kiểm tra để thay lốp ngay khi độ mòn đạt đến vạch chỉ báo tích hợp, tức là độ sâu tối thiểu khoảng 0,16cm.

Di chuyển ít nhưng “lốp có tuổi thọ”

Ngược lại, trong trường hợp sở hữu một chiếc xe ít sử dụng, chẳng hạn như xe cổ chỉ được lái vào những dịp đặc biệt, người dùng có thể không nhận thấy sự mòn nào trên lốp. Tuy nhiên, tuổi thọ của lốp cũng rất quan trọng. Theo Discount Tire, một trong những nhà bán lẻ lốp xe lớn nhất tại Mỹ, bảo hành của nhà sản xuất lốp thường hết hạn sau 6 năm, và họ sẽ không bảo trì lốp xe cũ hơn 10 năm vì lý do an toàn.

Lốp xe ít đi không có nghĩa chúng vẫn an toàn.

Để xác định tuổi đời của lốp xe, người dùng chỉ cần kiểm tra Mã số nhận dạng DOT trên lốp. Bốn chữ số cuối cùng cho biết tuần và năm sản xuất. Ví dụ, lốp có mã 2517 có nghĩa nó được sản xuất vào tuần thứ 25 của năm 2017.

Nếu lốp xe đã sử dụng từ 6 đến 10 năm, người dùng nên nghiêm túc xem xét việc thay thế, bất kể độ mòn còn lại. Theo thời gian, quá trình oxy hóa có thể làm giảm độ bám đường và độ bền của lốp, đặc biệt khi lốp tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc ở những vùng khí hậu nóng.

Để kéo dài tuổi thọ lốp, hãy thường xuyên kiểm tra áp suất, đảo lốp theo định kỳ, kiểm tra hư hỏng và cân chỉnh bánh xe nếu cần. Bảo trì định kỳ sẽ giúp lốp xe hoạt động hiệu quả và an toàn hơn.

