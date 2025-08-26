Cảnh báo nguy hiểm khi lái xe qua vùng nước ngập

Theo ghi nhận từ cơ quan chính phủ nhiều quốc gia trên thế giới, rất nhiều vụ chết đuối trong thập kỷ qua xảy ra khi người lái xe vào vùng nước nguy hiểm.

Nhiều người vẫn chủ quan tin rằng mình có đủ trình độ để lái xe qua vùng nước lũ.

Dù nước trên đường có vẻ nông, nhưng thực tế có thể rất khác. Các báo cáo cho thấy, một chiếc xe nhỏ có thể bị cuốn trôi bởi nước chỉ sâu 30 cm, trong khi dòng nước chảy xiết 60 cm có thể làm bật tung và cuốn trôi hầu hết các phương tiện, kể cả xe tải lớn.

Một thợ máy chuyên nghiệp từ tạp chí Consumer Reports nhấn mạnh rằng nhiều người thường nhầm tưởng rằng nước chảy qua đoạn đường ngập là nông. Tuy nhiên, vẻ bề ngoài có thể đánh lừa và dẫn đến những rắc rối nghiêm trọng.

Vị chuyên gia này cho biết: “Ngay cả những tài xế dày dạn kinh nghiệm cũng có thể mất lái khi đâm vào một vũng nước trông có vẻ an toàn. Nước có thể sâu hơn bạn nghĩ, chảy nhanh hơn bạn tưởng, hoặc có thể có vật thể chìm hoặc đất lún khiến xe bị kẹt”. Ngoài ra, động cơ xe cũng có thể chết máy do bị hút nước, ngay cả khi mực nước thấp hơn cản xe.

Đã có nhiều vụ việc thương tâm được ghi nhận khi tài xế vẫn cố đi xe qua vùng nước lũ.

Nước ngập không chỉ là mối đe dọa đối với xe du lịch mà còn đối với xe tải và SUV, bất chấp trọng lượng và khoảng sáng gầm xe lớn hơn. “Mọi người thường nghĩ rằng xe tải và SUV bền bỉ hơn, nhưng chúng cũng dễ bị tổn thương khi nước lũ tràn vào”, thợ máy chuyên nghiệp này nói thêm.

Ngoài ra, nước ngập trên đường phố còn có thể che khuất các mối nguy hiểm khác như dây điện bị đứt, hóa chất độc hại và các loài động vật hoang dã có thể gây nguy hiểm. Trong khi đó, nước lũ cũng có thể làm xói mòn mặt đường, khiến xe và đoạn đường bị cuốn trôi xuống vùng nước sâu hơn. Việc bị kẹt trong nước lũ không chỉ nguy hiểm cho bản thân mà còn có thể gây nguy hiểm cho những người khác, bao gồm cả nhân viên cứu hộ.

Theo các chuyên gia, không đáng để mạo hiểm đi qua các tuyến đường ngập nước. Nếu đang nghĩ đến việc lái xe qua vùng nước lũ, hãy quay lại và tìm đường khác, hoặc tốt hơn hết hãy ở nhà cho đến khi tình hình được cải thiện”.

Tốt hơn hết hãy đợi nước rút trước khi tiếp tục hành trình.

Ngoài rủi ro cá nhân, lái xe vào vùng nước lũ còn có thể gây hư hỏng nghiêm trọng cho xe, bởi nước lũ có thể phá hủy động cơ và làm hư hỏng các thiết bị điện tử. Nếu nước tràn vào bên trong, nó có thể gây ra nấm mốc bên dưới thảm và trong vải bọc.

Các chuyên gia khuyến nghị người lái xe nên nhờ thợ máy chuyên nghiệp kiểm tra bất kỳ xe nào bị hư hỏng do lũ lụt trước khi tiếp tục sử dụng. Nếu xe bị hư hỏng nặng, chủ xe không có bảo hiểm ô tô toàn diện sẽ phải tự chi trả để mua linh kiện thay thế.