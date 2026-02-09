Chăm xe ô tô để đi Tết nên nhớ những điều sau

Tết Nguyên Đán là thời điểm của những chuyến đi xa, những cuộc hội ngộ gia đình và hành trình đầy cảm xúc. Để mỗi chuyến đi luôn êm ái, an toàn và không gián đoạn, việc bảo dưỡng và chăm sóc xe trước Tết là điều không thể bỏ qua.

Để chuẩn bị cho những chuyến thăm thú, du lịch đường dài tràn đầy tiếng cười mà vẫn đảm bảo an toàn cho cả gia đình bạn. Sau đây là kinh nghiệm mà các chuyên gia đưa ra để kiểm tra và chăm sóc xe toàn diện. Xe cá nhân thường được các chủ xe đưa đi bảo dưỡng và làm bảo hiểm trước Tết.

Chăm xe tại những nơi uy tín và sử dụng phụ tùng, phụ kiện chính hãng.

Và sau đây là các chi tiết cần phải bảo dưỡng và kiểm tra để có những chuyến du xuân an toàn đi đến nơi về đến trốn. Chỉ những bước chăm sóc cơ bản này, cả gia đình đã có thể an tâm du xuân với thật nhiều niềm vui.

Kiểm tra và thay lốp xe

Lốp xe là chi tiết phải được kiểm tra và theo dõi thường xuyên.

Có 2 yếu tố chính ảnh hưởng đến quá trình sử dụng lốp. Yếu tố đầu tiên là độ mòn của lốp. Trên rãnh gai lốp luôn có các vị trí đánh dấu độ mòn tới hạn của lốp. Khi độ cao gai lốp và độ cao của các điểm này bằng nhau, bạn nên thay lốp ngay. Trong quá trình sử dụng, mỗi 10.000 km, bạn nên mang xe đi đảo lốp một lần để tất cả các lốp được mòn đều hơn, đảm bảo tuổi thọ và hiệu suất của lốp.

Sau khoảng 50.000 đến 70.000 km phải thay lốp một lần để đảm bảo cho quá trình vận hành được an toàn và tối ưu nhất. Yếu tố còn lại là áp suất lốp. Bơm lốp đúng áp suất giúp xe lăn trên đường với toàn bộ mặt lốp, mặt tiếp xúc được trải đều hơn, qua đó giúp mòn đều bề mặt lốp.

Kiểm tra ắc-quy và nước làm mát

Bình ắc quy là nguồn điện chính cho xe.

Không như các thành phần cơ khí, những hỏng hóc, mất chức năng trong các thành phần và thiết bị điện nói chung thường xảy đến bất ngờ và ít có dấu hiệu báo trước. Công đoạn đầu tiên của việc kiểm tra bình ắc-quy là kiểm tra các điện cực phía trên nắp bình, đảm bảo tất cả các điện cực được nối chính xác.

Khi phát hiện các vấn đề chập điện, cháy, rò rỉ chất lỏng,… hãy thay mới ngay để tránh xảy ra cháy nổ, tai nạn. Sau đó, kiểm tra mực nước bên trong có nằm giữa 2 vạch Upper và Lower hay không. Nếu mực nước quá thấp, bạn cần bổ sung thêm hoặc thay bình mới.

Nước giải nhiệt luôn phải được kiểm tra thường xuyên.

Các vấn đề quá nhiệt liên quan đến rò rỉ và hao hụt nước làm mát có thể dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng cho xe, nặng nhất là ảnh hưởng trực tiếp đến những thành phần cốt lõi trong động cơ như trục khuỷu (cốt máy), thanh truyền (tay dên), piston, … và sẽ tốn của bạn một khoảng tiền lớn để khắc phục.

Để kiểm tra nước làm mát, bạn chỉ cần mở nắp ca-pô để xem xét mực nước giữa 2 vạch Full/Low trên thân bình. Nếu nước nằm ngoài 2 vạch, cần châm thêm hoặc rút bớt. Thời hạn thay thế nước làm mát định kỳ có thể khác nhau tùy theo mỗi nhà sản xuất, con số tương đối là khoảng 40.000 km.

Kiểm tra dầu động cơ (nhớt máy)

Như tất cả những thành phần môi chất khác trên ô tô, dầu nhớt cần được kiểm tra và thay thế định kỳ. Thời điểm thay nhớt thường phụ thuộc vào đặc tính của từng loại nhớt, đời và tuổi của xe, điều kiện đường sá và khí hậu cũng như thói quen vận hành của người lái.

Nhiều xe ô tô hiện nay có sử dụng chức năng thông báo trên màn hình khi đến hạn thay nhớt. Hệ thống này sẽ đo quãng đường đã di chuyển và sức ì trong quá trình vận hành để tính toán thời điểm thay nhớt cho xe.

Chủ xe cần thay nhớt máy có thông số giống với thông số được nhà sản xuất quy định trong Sổ tay người dùng để đảm bảo cho quá trình hoạt động được trơn tru và phù với những đặc tính động cơ của nhà sản xuất. Bạn cũng cần lưu ý, cứ hai lần thay nhớt thì một lần thay lọc nhớt để đảm bảo cho quá trình vận hành của hệ thống bôi trơn.