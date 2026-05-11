Sai lầm nhiều tài xế Việt mắc phải khi bật điều hòa sau khi đi biển, xe mãi không mát

Dù nhiều khu vực ở Việt Nam vẫn xuất hiện mưa giông thất thường, mùa nắng nóng thực sự đã cận kề, đặc biệt tại các tỉnh ven biển miền Trung và miền Nam. Với những ai thường xuyên lái xe đi biển vào cuối tuần, điều hòa ô tô gần như là “cứu tinh” không thể thiếu trong những ngày nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 35°C.

Nhiều lái xe có thói quen bật điều hòa xuống mức thấp nhất sau khi để xe dưới nắng một thời gian dài.

Tuy nhiên, không ít tài xế Việt đang mắc một sai lầm phổ biến khiến điều hòa phải hoạt động vất vả hơn cần thiết, vừa tốn xăng vừa làm mát chậm hơn.

Sau khi đỗ xe nhiều giờ dưới nắng tại các bãi biển như Đà Nẵng, Nha Trang hay Phú Quốc, nhiệt độ bên trong ô tô có thể vượt quá 50°C. Phản xạ quen thuộc của nhiều người là đóng kín cửa rồi bật điều hòa ở mức thấp nhất ngay lập tức. Nhưng đây lại là cách khiến hệ thống điều hòa chịu tải lớn nhất.

Thực tế, điều hòa ô tô được thiết kế để duy trì nhiệt độ ổn định, không phải làm lạnh tức thời một khoang xe đang tích nhiệt quá cao. Khi bật điều hòa hết công suất trong không gian kín và quá nóng, máy nén sẽ phải hoạt động liên tục trong thời gian dài, làm tăng mức tiêu thụ nhiên liệu và kéo dài thời gian làm mát.

Điều hòa ô tô sẽ mát nhanh hơn nếu làm đúng điều này

Cách hiệu quả hơn là trước khi bật điều hòa, hãy mở toàn bộ cửa kính trong khoảng 30-60 giây khi bắt đầu di chuyển để đẩy luồng khí nóng tích tụ ra ngoài. Sau đó mới đóng kính và bật điều hòa ở mức nhiệt khoảng 22-24°C thay vì hạ xuống mức thấp nhất. Các chuyên gia cho rằng, hành động này sẽ giúp cabin mát nhanh hơn mà hệ thống cũng không phải hoạt động quá tải.

Hãy thay đổi thói quen để điều hòa hiệu quả làm mát và tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Ngoài ra, nhiều tài xế tại Việt Nam cũng quên sử dụng chế độ lấy gió trong (biểu tượng chiếc xe có mũi tên vòng tròn bên trong). Khi kích hoạt chế độ này, điều hòa sẽ tuần hoàn luồng không khí đã được làm mát trong cabin thay vì liên tục hút khí nóng từ bên ngoài, giúp xe lạnh nhanh hơn và tiết kiệm nhiên liệu đáng kể.

Trong những ngày nắng nóng cao điểm, đặc biệt ở các đô thị ven biển có độ ẩm cao, việc sử dụng điều hòa đúng cách không chỉ giúp xe mát nhanh hơn mà còn giảm đáng kể chi phí nhiên liệu trong quá trình di chuyển.