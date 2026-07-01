Ra mắt xe ga Vespa bản đặc biệt kỷ niệm 80 năm, số lượng giới hạn

Vespa vừa ra mắt phiên bản giới hạn Edizione Ottantesimo, chỉ sản xuất 1.946 chiếc. Ấn bản này nhằm kỷ niệm dấu mốc năm 1946 – thời điểm chiếc Vespa đầu tiên xuất xưởng tại Pontedera. Xe phát triển trên nền tảng GTS 310, sử dụng động cơ xi-lanh đơn 310 hpe, cho công suất 25 mã lực, mạnh nhất trong lịch sử Vespa thương mại.

Phiên bản đặc biệt nổi bật với lớp sơn mô phỏng thép thô, yên và vành xe màu xanh lấy cảm hứng từ các mẫu Vespa đầu tiên, yên sau có nắp che cứng tháo rời, bộ vành tái hiện thiết kế của Vespa 98 năm 1946 cùng biểu tượng số 80 nổi trên ốp hông. Mỗi xe đều có bảng đánh số riêng trong cốp dưới yên và đi kèm mũ bảo hiểm màu xám mờ, với mọi chi tiết đều hướng tới việc tái hiện tinh thần của chiếc Vespa nguyên bản.

Bên dưới vẻ ngoài cổ điển là hàng loạt công nghệ hiện đại như ABS, kiểm soát lực kéo điện tử, hệ thống đèn LED, màn hình TFT 5 inch tích hợp VESPA MIA, khởi động không cần chìa khóa và đèn chiếu sáng cốp. Dù được nâng cấp toàn diện, Edizione Ottantesimo vẫn giữ kiểu dáng nhỏ gọn, linh hoạt – đặc trưng đã làm nên tên tuổi của Vespa.

Mỗi chủ sở hữu còn được tặng cuốn sách ảnh độc quyền do Assouline xuất bản từ kho tư liệu của Piaggio, đồng thời có thể đặt thêm các phụ kiện chính hãng như thùng đồ 36 lít, giá chở hành lý, thanh bảo vệ và hệ thống chống trộm.

Vespa hiện đã mở nhận đặt hàng trực tuyến, với số lượng giới hạn đúng 1.946 chiếc và sẽ không sản xuất thêm. Nếu để ý thì sẽ thấy ngay là số lượng xe sản xuất ra cũng trùng với năm 1946.