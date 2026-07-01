Vespa Edizione Ottantesimo 2026 giá 12.000 USD
Bản đặc biệt kỷ niệm 80 năm thành lập thương hiệu, sản xuất giới hạn 1.946 xe toàn cầu, giá 12.000 USD.
Thương hiệu xe máy Italy Piaggio giới thiệu Vespa Edizione Ottantesimo - mẫu xe ga phiên bản đặc biệt kỷ niệm 80 năm thành lập tại sự kiện Vespa Days ở Rome ngày 25-28/6. Đây là phiên bản đặc biệt sản xuất giới hạn 1.946 chiếc toàn thế giới. Con số này tương ứng với năm ra đời của hãng.
Vespa Edizione Ottantesimo phát triển dựa trên GTS 310 và sử dụng cùng loại động cơ xi-lanh đơn HPE 310 phân khối, làm mát bằng chất lỏng, công suất 25 mã lực tại 6.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 28,4 Nm tại 5.250 vòng/phút.
Điểm nhấn của bản đặc biệt Edizione Ottantesimo nằm ở màu sơn (xám mờ) và họa tiết trang trí màu xanh lá. Hãng xe máy Italy phủ một sắc xanh độc đáo lên yên và vành - gợi nhớ đến những mẫu xe Vespa đời đầu. Vành xe 12 inch với thiết kế lấy cảm hứng từ vành xe bằng tôn dập nổi được trang bị trên Vespa 98 từ năm 1946.
Tiếp đến là hình ảnh số 80 ba chiều dập nổi với màu xanh lá quen thuộc, khắc hai bên thân xe. Số "0" hình lục giác mô phỏng hình dạng của một chiếc bu-lông, nhấn mạnh sự khéo léo trong chế tác vốn có của Vespa. Dưới yên xe, hãng gắn một bảng đánh số thứ tự của bản đặc biệt.
Giống như GTS 310, Vespa Edizione Ottantesimo trang bị hệ thống đèn chiếu sáng LED, màn hình màu TFT 5 inch, hỗ trợ kết nối qua ứng dụng Vespa MIA. Xe sử dụng phanh đĩa đơn cả hai bánh, khóa thông minh. Phanh ABS tiêu chuẩn, hệ thống kiểm soát lực kéo ASR.
Theo kế hoạch, Vespa Edizione Ottantesimo bán ra với giá 12.000 USD tại Mỹ và 16.000 USD tại Anh. Khách hàng ở Mỹ chỉ có 25 xe.
Tại sự kiện EICMA đang diễn ra tại Milan, Ý, Piaggio đã trình làng loạt dòng Vespa mới.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-30/06/2026 14:30 PM (GMT+7)