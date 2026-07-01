Vespa Edizione Ottantesimo 2026 giá 12.000 USD

Điểm nhấn của bản đặc biệt Edizione Ottantesimo nằm ở màu sơn (xám mờ) và họa tiết trang trí màu xanh lá. Hãng xe máy Italy phủ một sắc xanh độc đáo lên yên và vành - gợi nhớ đến những mẫu xe Vespa đời đầu. Vành xe 12 inch với thiết kế lấy cảm hứng từ vành xe bằng tôn dập nổi được trang bị trên Vespa 98 từ năm 1946.

Tiếp đến là hình ảnh số 80 ba chiều dập nổi với màu xanh lá quen thuộc, khắc hai bên thân xe. Số "0" hình lục giác mô phỏng hình dạng của một chiếc bu-lông, nhấn mạnh sự khéo léo trong chế tác vốn có của Vespa. Dưới yên xe, hãng gắn một bảng đánh số thứ tự của bản đặc biệt.

Giống như GTS 310, Vespa Edizione Ottantesimo trang bị hệ thống đèn chiếu sáng LED, màn hình màu TFT 5 inch, hỗ trợ kết nối qua ứng dụng Vespa MIA. Xe sử dụng phanh đĩa đơn cả hai bánh, khóa thông minh. Phanh ABS tiêu chuẩn, hệ thống kiểm soát lực kéo ASR.

Theo kế hoạch, Vespa Edizione Ottantesimo bán ra với giá 12.000 USD tại Mỹ và 16.000 USD tại Anh. Khách hàng ở Mỹ chỉ có 25 xe.

Chia sẻ Gửi góp ý Lưu bài Bỏ lưu bài Theo Minh Vũ (theo CycleWorld) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn] - 30/06/2026 14:30 PM (GMT+7)