Dùng thiết bị cản camera nhận diện biển số bị phạt đến 26 triệu đồng

Từ ngày 15/8, Nghị định 238/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ chính thức có hiệu lực. Một trong những điểm mới đáng chú ý là bổ sung quy định xử lý hành vi sử dụng chất liệu, vật liệu hoặc thiết bị làm thay đổi khả năng nhận diện biển số của hệ thống camera giám sát.

Theo quy định mới, tài xế sẽ bị xử lý nếu không gắn đủ biển số, gắn biển số không đúng vị trí, quy cách, làm biển số không còn đúng hiện trạng như che lấp, bẻ cong, sơn, dán lên chữ, số hoặc thay đổi màu sắc, hình dạng, kích thước. Nghị định cũng bổ sung hành vi sử dụng chất liệu, vật liệu hoặc thiết bị làm thay đổi khả năng nhận diện thông tin biển số của hệ thống kỹ thuật nghiệp vụ.

Người lái xe máy dùng băng keo, kẹp để che một phần biển số tại Hà Nội. Ảnh: Việt An

So với Nghị định 168/2024 hiện hành, quy định mới mở rộng phạm vi xử lý. Trước đây, quy định chỉ đề cập các hành vi tác động trực tiếp lên biển số như sơn, dán lên chữ, số hoặc làm biển số bị bẻ cong, che lấp, thay đổi màu sắc, hình dạng, kích thước.

Trong khi đó, Nghị định 238/2026 bổ sung quy định xử lý cả trường hợp sử dụng chất liệu, vật liệu hoặc thiết bị làm ảnh hưởng đến khả năng nhận diện biển số của hệ thống camera giám sát và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, dù biển số có thể vẫn nhìn rõ bằng mắt thường. Quy định này tạo cơ sở pháp lý để xử lý các hành vi cản trở việc nhận diện biển số của hệ thống giám sát giao thông.

Mức phạt cho hành vi trên với xe máy là 4-6 triệu đồng và với ôtô là 20-26 triệu đồng. Hình phạt bổ sung cho cả hai là trừ 6 điểm bằng lái.

Thực tế, trên thị trường từng xuất hiện nhiều sản phẩm được quảng cáo có khả năng "né" camera phạt nguội như phim phản quang dán biển số, lớp phủ chống nhận diện, thiết bị lật hoặc che biển số điều khiển từ xa, đèn gây lóa camera. Với quy định mới, nếu các chất liệu, vật liệu hoặc thiết bị này làm thay đổi khả năng nhận diện biển số của hệ thống kỹ thuật nghiệp vụ thì đều có cơ sở để xử lý.

Ngoài việc mở rộng phạm vi xử lý đối với biển số, Nghị định 238/2026 cũng bổ sung lỗi điều khiển xe không gắn đủ biển số. Trước đây, quy định chỉ đề cập trường hợp gắn biển số không đúng vị trí hoặc không đúng quy cách. Việc bổ sung nhằm bao quát cả những trường hợp phương tiện chỉ gắn một biển số hoặc thiếu biển số theo quy định.