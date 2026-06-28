Điều gì khiến Toyota Century SUV trở thành lựa chọn của Thủ tướng Nhật Bản?

Toyota Century SUV vừa được lựa chọn làm phương tiện công vụ mới của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý sau nhiều năm dòng Century sedan gắn liền với hình ảnh các đời lãnh đạo nước này.

Trong nhiều thập kỷ, Toyota Century sedan luôn được xem là biểu tượng gắn liền với các đời Thủ tướng và nhiều quan chức cấp cao của Nhật Bản. Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi về nhu cầu sử dụng, Toyota Century SUV đã được lựa chọn để thay thế mẫu sedan truyền thống.

Toyota Century SUV vừa được lựa chọn làm phương tiện công vụ mới của Thủ tướng Nhật Bản.

Theo truyền thông Nhật Bản, mẫu SUV này đáp ứng tốt hơn yêu cầu làm việc trong quá trình di chuyển, nhờ không gian cabin rộng rãi và tính linh hoạt cao hơn. Chiếc xe được ví như một "văn phòng di động", phù hợp với lịch trình dày đặc của Thủ tướng.

Chiếc Century SUV phục vụ Thủ tướng không có nhiều thay đổi về thiết kế so với phiên bản thương mại. Xe sở hữu màu sơn đen truyền thống, trong khi phía trước được bổ sung hệ thống đèn ưu tiên đặt phía sau lưới tản nhiệt để nhận diện đây là phương tiện phục vụ lãnh đạo cấp cao.

Toyota Century SUV phục vụ Thủ tướng không có nhiều thay đổi về thiết kế so với phiên bản thương mại.

Toyota chưa công bố hình ảnh khoang nội thất. Dù vậy, nhiều khả năng chiếc xe đã được cá nhân hóa với các trang bị phù hợp cho công việc, từ hệ thống liên lạc, ghế ngồi cho đến vật liệu hoàn thiện. Nếu không có những thay đổi riêng cho xe công vụ, Century SUV vẫn được trang bị hệ truyền động plug-in hybrid gồm động cơ V6 3.5L kết hợp mô-tơ điện.

Mẫu SUV này được Toyota giới thiệu lần đầu vào năm 2023 và hiện có giá khởi điểm khoảng 25 triệu yên tương đương hơn 4 tỷ đồng. Đây là một trong những mẫu xe đắt nhất mà hãng xe Nhật Bản đang sản xuất. Việc Century SUV xuất hiện trong đội xe của Thủ tướng được xem là dấu mốc quan trọng đối với chiến lược phát triển dòng Century.

Trong những năm gần đây, Toyota liên tục mở rộng hình ảnh của Century từ một mẫu sedan dành cho giới lãnh đạo sang dòng xe siêu sang với nhiều biến thể. Hãng cũng được cho là muốn đưa Century trở thành một thương hiệu độc lập ở phân khúc cao cấp, tương tự cách Lexus được xây dựng trước đây.

Việc được lựa chọn làm xe công vụ cho người đứng đầu Chính phủ Nhật Bản không chỉ góp phần nâng cao hình ảnh của Century SUV mà còn khẳng định vai trò của mẫu xe này như sản phẩm cao cấp nhất trong danh mục của Toyota ở thời điểm hiện tại.