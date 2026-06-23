Toyota RAV4 'cháy hàng', xe chỉ nằm kho vài giờ

Mẫu SUV thế hệ mới đang hút khách đến mức một số đại lý có tới hàng trăm khách hàng xếp hàng chờ giao xe. Trong khi đó, tại nhiều nơi khác, những lô xe vừa về đã lập tức "bốc hơi" trước khi kịp lăn bánh vào bãi đỗ.

Để giải quyết tình trạng khan hiếm này, Toyota đã bắt đầu lắp ráp RAV4 phiên bản 2026 ngay tại Mỹ. Dây chuyền sản xuất đã được kích hoạt trong tháng này tại nhà máy Georgetown (bang Kentucky) nhằm bổ sung nguồn cung. Tuy nhiên, khách hàng được khuyến cáo không nên kỳ vọng các đại lý sẽ sớm có sẵn xe trưng bày.

Theo Automotive News, đại lý Longo Toyota tại California hiện có danh sách hơn 800 khách hàng chờ bàn giao xe, dù họ vừa giao thành công hơn 200 chiếc trong tháng 5. Tại Florida, đại lý Earl Stewart Toyota thậm chí đã bán toàn bộ số xe RAV4 được phân bổ ngay từ khi chúng còn nằm trên danh sách vận chuyển, trước khi khách hàng kịp nhìn thấy xe ngoài đời thực.

Mẫu Toyota RAV4 tại một đại lý ở Mỹ. Ảnh: Longo Toyota

Ban lãnh đạo Toyota thừa nhận tình trạng khan hàng này phần lớn là "tự mình hại mình". Hãng đã mất nhiều tháng để chuyển đổi các nhà máy tại Nhật Bản và Canada nhằm phục vụ cho việc sản xuất RAV4 thế hệ mới - nay chỉ còn cấu hình hybrid. Quá trình này khiến sản lượng bị sụt giảm tạm thời trong giai đoạn chuẩn bị mở bán. Việc triển khai cẩn trọng giúp đảm bảo chất lượng xe, nhưng lại đẩy các đại lý vào cảnh không có hàng để bán.

"Sức hút của mẫu xe này quá lớn, chúng tôi đang phải tính lượng xe tồn kho bằng giờ chứ không phải bằng ngày nữa", Damon Rose, Trưởng bộ phận bán hàng của Toyota Mỹ, chia sẻ.

Để đảm bảo quá trình ra mắt diễn ra suôn sẻ, Toyota đã gửi các phiên bản sản xuất thử nghiệm (tiền thương mại) đi khắp nước Mỹ để chạy thử thực tế trước khi tăng công suất tối đa. Ông Rose cho biết, mẫu xe này đã hoàn thành hơn 1,13 triệu km chạy thử trong nhiều điều kiện địa hình và thời tiết khác nhau trước khi chính thức đến tay khách hàng.

Quá trình thử nghiệm nghiêm ngặt này có thể giúp loại bỏ các lỗi nhỏ, nhưng không làm thay đổi một số điểm trừ cố hữu của RAV4 theo đánh giá từ các chuyên gia, ví dụ động cơ khá ồn và khoang nội thất chưa thực sự cao cấp. Chiếc RAV4 thế hệ mới đã cải tiến nhiều so với phiên bản tiền nhiệm nhưng vẫn chưa hoàn hảo.

Dù vậy, những nhược điểm trên có vẻ không làm nản lòng các tín đồ của Toyota. Ngay cả khi nhà máy tại Kentucky đã đi vào hoạt động, hãng xe Nhật dự báo doanh số RAV4 năm nay vẫn sẽ thấp hơn nhiều so với tiềm năng thực tế, đơn giản vì không có đủ xe để giao. Đây là "nỗi đau đầu dễ chịu" mà mọi hãng xe đều mơ ước, nhưng đối với Toyota lúc này, đó vẫn là một bài toán cần giải quyết.

Tại Mỹ, Toyota RAV4 2026 bán ra 6 phiên bản, gồm LE, SE, XLE Premium, Woodland, XSE và Limited. Mức giá khởi điểm 33.400 USD cho bản LE và lên đến 44.800 USD cho bản cao nhất Limited.