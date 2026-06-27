Toyota điều chỉnh giảm một số phiên bản xe tại Việt Nam

Toyota Việt Nam đang tiếp tục tinh gọn danh mục sản phẩm khi nhiều mẫu xe có doanh số không còn duy trì được sức hút như trước. Mới đây, Toyota Camry và Fortuner đều được điều chỉnh số lượng phiên bản phân phối, trong đó Camry chỉ còn duy nhất một phiên bản hybrid, còn Fortuner đã ngừng bán toàn bộ các bản động cơ diesel.

Toyota Camry chỉ còn duy nhất một phiên bản tại Việt Nam. Theo cập nhật mới nhất trên website chính thức của hãng, dòng sedan hạng D Camry hiện chỉ còn một phiên bản duy nhất là Camry HEV TOP CE với giá niêm yết 1,46 tỷ đồng.

Mẫu xe Toyota Camry chỉ còn HEV tại Việt Nam.

Toyota Camry thế hệ mới nhất ra mắt tại Việt Nam vào tháng 10/2024, mẫu xe được phân phối với ba phiên bản. Tuy nhiên, theo thông tin từ các đại lý, phiên bản Camry HEV TOP CE hiện nay thực chất là bản hybrid tầm trung từng được bán dưới tên gọi 2.5HEV MID.

Trong khi đó, phiên bản hybrid cao cấp nhất trước đây mang tên 2.5HEV TOP đã không còn xuất hiện trong danh mục sản phẩm. Bản động cơ xăng Camry 2.0Q cũng đồng thời bị loại bỏ. Như vậy, sau nhiều lần điều chỉnh, Toyota Camry hiện chỉ còn được phân phối với một cấu hình hybrid duy nhất tại thị trường Việt Nam.

Hiện hãng chưa công bố nguyên nhân cụ thể cho việc cắt giảm hai phiên bản của Camry. Tuy nhiên, diễn biến này diễn ra trong bối cảnh phân khúc sedan hạng D đang thu hẹp đáng kể trước sự dịch chuyển của người tiêu dùng sang các dòng SUV và crossover.

Trong tháng 5/2026, doanh số Toyota Camry chỉ đạt 31 xe, thuộc nhóm ô tô có lượng tiêu thụ thấp nhất trên thị trường. Dù vậy, Camry vẫn là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc sedan cỡ D trong nhiều tháng liên tiếp. Đến nay, phân khúc này gần như chỉ còn sự hiện diện của Toyota Camry và Kia K5, trong khi Mazda6 và Honda Accord đã lần lượt rút khỏi thị trường Việt Nam.

Fortuner ngừng bán toàn bộ phiên bản diesel

Không chỉ Camry, Toyota Fortuner cũng đã được điều chỉnh danh mục sản phẩm từ đầu năm nay. Mẫu SUV cỡ D hiện chỉ còn ba phiên bản sử dụng động cơ xăng 2.7L, gồm hai phiên bản dẫn động một cầu số tự động và một phiên bản dẫn động hai cầu số tự động.

Trong vài năm trở lại đây, Fortuner liên tục chịu áp lực cạnh tranh từ Ford Everest cũng như một số đối thủ mới trong phân khúc. Doanh số của mẫu SUV Toyota ngày càng kém nổi bật, trong khi sản phẩm chưa có nhiều nâng cấp đáng kể về thiết kế và công nghệ.

Trên thị trường quốc tế, Fortuner thế hệ mới đang được đồn đoán sẽ sớm ra mắt với những thay đổi lớn về nền tảng và trang bị, tương tự quá trình nâng cấp của Hilux. Nếu được đưa về Việt Nam trong thời gian tới, thế hệ mới có thể giúp Fortuner cải thiện sức cạnh tranh và doanh số bán hàng.

Mẫu xe Toyota Fortuner chỉ còn phiên bản động cơ xăng.

Trước Camry và Fortuner, Toyota cũng từng điều chỉnh danh mục của Wigo trong năm 2025. Mẫu hatchback hạng A này đã ngừng phân phối phiên bản số sàn và chỉ còn duy nhất bản số tự động cao cấp.

Động thái này phản ánh xu hướng chung của thị trường khi các mẫu xe điện cỡ nhỏ cùng làn sóng giảm giá mạnh của SUV/crossover hạng A đang tạo áp lực lớn lên nhóm hatchback truyền thống. Không chỉ Wigo, nhiều mẫu xe cùng phân khúc như Hyundai Grand i10 hay Kia Morning cũng đang đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng lớn trong những năm gần đây.

Việc liên tiếp cắt giảm phiên bản trên các dòng xe có doanh số thấp cho thấy Toyota đang tập trung hơn vào những cấu hình được khách hàng lựa chọn nhiều nhất, đồng thời chuẩn bị cho các kế hoạch sản phẩm mới trong giai đoạn tới.