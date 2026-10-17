MG GT phiên bản nâng cấp mới ra mắt tại Việt Nam

Bên cạnh MG ZS Hybrid+, MG Việt Nam cũng chính thức giới thiệu thế hệ mới của mẫu sedan MG5 mang tên MG GT. So với thiết kế sedan truyền thống của bản tiền nhiệm, MG GT lột xác theo phong cách fastback coupe trẻ trung hơn. Phần mái xe được vuốt thấp dần về phía sau nối liền với cốp, tạo nên phom dáng thanh thoát của một mẫu xe thể thao bốn cửa.

Ngoại thất của xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt rộng gồm các nan dọc phối họa tiết 3D, kết hợp cụm đèn chiếu sáng LED thiết kế mảnh tích hợp công nghệ điều chỉnh dải sáng thông minh. Dọc thân xe là đường gân dập nổi kéo dài, bộ mâm hợp kim 17 inch mang kiểu dáng thể thao và cùm phanh sơn đỏ nổi bật trên phiên bản Luxury. Phía sau xe được trang bị cụm đèn hậu LED tạo hình đường dệt ánh sáng cùng cản sau góc cạnh.

MG GT lột xác theo phong cách fastback coupe trẻ trung hơn.

Bước vào bên trong, khoang cabin của MG GT được sắp xếp theo định hướng lấy người lái làm trung tâm. Khu vực bảng điều khiển trung tâm nổi bật với màn hình cảm ứng 10 inch dạng nổi hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, kết hợp cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch Full TFT phía sau vô-lăng.

Mẫu sedan sở hữu hệ thống ghế ngồi bọc da ôm sát cơ thể, trong đó ghế lái hỗ trợ chỉnh điện 6 hướng. Vô-lăng thể thao bọc chất liệu microfiber mang lại cảm giác cầm nắm êm ái. Ngoài ra, xe còn được trang bị: hệ thống điều hòa tự động tích hợp màng lọc bụi mịn PM2.5, cửa gió cho hàng ghế sau, gương chiếu hậu chỉnh/gập điện tích hợp chức năng sấy và cửa sổ trời.

Sự khác biệt đáng kể giữa hai phiên bản nằm ở hệ truyền động. MG GT 1.5 Luxury được trang bị động cơ xăng, dung tích 1.5L hút khí tự nhiên, cho công suất 109 mã lực và mô-men xoắn 140 Nm. Hộp số đi kèm là loại vô cấp CVT.

Bản 1.5T Premium được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 1.5L tăng áp, cho công suất lên 168 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 275 Nm. Hộp số chuyển sang loại ly hợp kép 7 cấp DCT. Và ở bản Premium có lợi thế rõ rệt về thông số công suất và mô-men xoắn.

Ngoại thất của xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt rộng gồm các nan dọc phối họa tiết 3D.

Về an toàn, MG GT 1.5T Premium được trang bị MG Pilot với các tính năng hỗ trợ người lái như kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo tiền va chạm, phanh khẩn cấp tự động và hỗ trợ giữ làn khẩn cấp. Các trang bị khác gồm camera 360 độ, cảm biến đỗ xe phía sau, hệ thống cảnh báo áp suất lốp trực tiếp và cân bằng điện tử. Phanh tay điện tử, chức năng Auto Hold và 6 túi khí cũng nằm trong danh sách trang bị được công bố.

Bản 1.5T Premium được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 1.5L tăng áp, cho công suất lên 168 mã lực.

Theo đó, MG GT được phân phối với hai phiên bản bao gồm 1.5 Luxury và 1.5T Premium, cùng mức giá niêm yết lần lượt là 512 và 586 triệu đồng. Với mức chênh lệch 74 triệu đồng so với bản Luxury, bản Premium sở hữu cấu hình động cơ tăng áp cùng các trang bị bổ sung.

Khoang cabin của MG GT được sắp xếp theo định hướng lấy người lái làm trung tâm.

Nhằm gia tăng sức cạnh tranh trong phân khúc sedan cỡ C, hãng xe áp dụng chương trình ưu đãi hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua xe giai đoạn đầu, đi kèm chế độ bảo hành 10 năm và dịch vụ cứu hộ 24/7.