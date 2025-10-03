Chính phủ Đức đề xuất xem xét lại kế hoạch cấm ô tô xăng vào năm 2035

Thủ tướng Đức Friedrich Merz vừa kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) xem xét lại kế hoạch chấm dứt bán ôtô chạy xăng và dầu vào năm 2035. Ông cho rằng quy định này đang gây áp lực quá lớn lên ngành công nghiệp ôtô châu Âu vốn đang chật vật trước cạnh tranh toàn cầu. Thay vì một mốc thời gian cứng nhắc, ông Merz đề xuất lộ trình linh hoạt hơn để hướng tới mục tiêu trung hòa carbon.

Phát biểu tại một sự kiện ở Berlin, Thủ tướng Đức cảnh báo rằng quá trình chuyển đổi xanh quá nhanh có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế, năng lực quốc phòng và làm gia tăng nguy cơ xung đột thương mại. Ông cho rằng EU nên cho phép các công nghệ mới như EREV (xe dùng động cơ đốt trong để sạc pin) và các hệ truyền động hybrid tiếp tục phát triển, thay vì chỉ tập trung vào xe thuần điện.

Đề xuất này sẽ được ông Friedrich Merz chính thức nêu ra tại cuộc họp không chính thức của các lãnh đạo EU ở Copenhagen vào ngày 1/10, trước khi được thảo luận sâu hơn tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels trong tháng tới. Tuy nhiên, trong chính phủ liên minh hiện nay cũng tồn tại chia rẽ: khối Dân chủ Cơ đốc do ông Merz lãnh đạo muốn nới lỏng quy định, trong khi đối tác Xã hội Dân chủ lại ủng hộ mạnh mẽ mục tiêu 2035.

Quy định cấm bán xe xăng và diesel mới từ năm 2035 được EU thông qua từ đầu năm 2023, yêu cầu toàn bộ hãng xe phải giảm khí thải về mức 0 trong chưa đầy một thập kỷ. Đây là thách thức đặc biệt với ngành ôtô Đức vốn là trụ cột của nền kinh tế, với những tên tuổi lớn như Volkswagen, Mercedes-Benz và BMW. Trước đây, chính phủ tiền nhiệm của Thủ tướng Olaf Scholz từng đồng ý với kế hoạch sau khi đạt được ngoại lệ cho xe chạy e-fuels nhằm bảo vệ các thương hiệu cao cấp như Porsche.

Nhiều lãnh đạo ngành ôtô EU cũng không đồng tình với mốc 2035. CEO Mercedes-Benz Ola Kallenius, đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô châu Âu (ACEA), nhiều lần kêu gọi quy định khí thải cần linh hoạt hơn, cho phép xe hybrid và động cơ tiết kiệm nhiên liệu tiếp tục tồn tại. Ông cảnh báo rằng lệnh cấm quá cứng nhắc có thể khiến người tiêu dùng quay lưng và đe dọa hàng trăm nghìn việc làm.

Ngành ôtô Đức hiện đối mặt nhiều sức ép: quy định khí thải ngày càng khắt khe, cạnh tranh từ các hãng xe Trung Quốc và căng thẳng thương mại với Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Trong bối cảnh này, Thủ tướng Friedrich Merz nhấn mạnh cần để ngành ôtô và các nhà cung ứng tự quyết định con đường công nghệ, miễn là đạt mục tiêu trung hòa CO2, dù vào năm 2035, 2040 hay 2045.