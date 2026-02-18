Nhìn lại 9 dấu ấn nổi bật của ngành xe Việt Nam trong năm 2025

Năm 2025 là dấu mốc quan trọng của ngành ô tô Việt Nam, không chỉ nhờ sức mua phục hồi mà còn bởi những chuyển động sâu bên trong thị trường. Cạnh tranh thị phần, chiến lược sản phẩm và nền tảng công nghệ đều được tái định hình, buộc các hãng xe phải thích ứng nhanh với nhu cầu ngày càng thực dụng và đòi hỏi cao của người tiêu dùng.

2025 cũng là năm được giới chuyên gia đánh giá không chỉ “nóng” về mặt thương mại, mà còn ghi nhận tính chuyển dịch chiến lược theo chiều sâu, đặt nền tảng vững chắc cho những thay đổi mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tiếp theo.

Hãy cùng VietNamNet điểm lại 9 dấu ẩn nổi bật của ngành xe Việt Nam trong năm 2025 vừa qua, dựa trên nghiên cứu, phân tích của ông Nguyễn Đại Hoàng - Tổng giám đốc Công ty OTV Media, quản trị viên diễn đàn Otofun đưa ra trong khuôn khổ chương trình "Xe của năm 2026" tổ chức mới đây.

Ông Nguyễn Đại Hoàng điểm qua 9 dấu ấn nổi bật của ngành xe Việt Nam trong năm 2025 vừa qua. Ảnh: Hoàng Hiệp

1. Lượng ô tô bán ra và đăng ký mới tăng kỷ lục

Thị trường ô tô Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục về lượng bán ra và xe đăng ký mới trong năm 2025. Cụ thể, cả nước có hơn 600.000 xe ô tô bán ra, tăng 19% so với năm 2024.

Đặc biệt, theo số liệu từ Cục CSGT, có hơn 624.000 xe ô tô được đăng ký mới, tăng 27%, mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, phản ánh nhu cầu sở hữu phương tiện cá nhân và xe phục vụ dịch vụ tiếp tục tăng mạnh.

Bên cạnh đó, hơn 3,23 triệu xe mô tô được đăng ký mới trong năm 2025, tăng 34,9% so với năm 2024, cho thấy sức cầu lớn của thị trường phương tiện cơ giới nói chung.

2. Năng lực sản xuất ô tô trong nước tiếp tục được mở rộng

Theo báo cáo của Cục Thống kê, trong năm 2025, tổng số xe ô tô lắp ráp tại Việt Nam đạt khoảng 484.500 chiếc, tăng 39% so với năm trước.

Đáng chú ý, thị trường ghi nhận thêm các dự án sản xuất, lắp ráp mới được đưa vào triển khai, gồm nhà máy VinFast Hà Tĩnh, nhà máy Skoda tại Quảng Ninh và nhà máy của Liên doanh ô tô Geleximco - Omoda & Jaecoo Việt Nam (GEL - O&J) ở Hưng Yên.

Nhà máy GEL - O&J đang xây dựng và gấp rút hoàn thành, dự kiến sẽ xuất xưởng những chiếc Omoda & Jaecoo đầu tiên vào Quý 3/2026. Ảnh: Hoàng Hiệp

Việc bổ sung các cơ sở sản xuất mới góp phần gia tăng năng lực cung ứng trong nước và tạo nền tảng cho lộ trình nội địa hóa của ngành ô tô Việt Nam.

3. Xe điện trở thành tâm điểm lớn nhất của thị trường

Lần đầu tiên trong lịch sử, một hãng xe Việt chiếm hơn 1/3 thị phần toàn thị trường. Cụ thể, VinFast bán ra 175.099 xe, tương đương 34% thị phần, với mức tăng trưởng lên tới 101%.

Xe điện và xe dịch vụ đã trở thành động lực tăng trưởng chủ đạo, phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong hành vi tiêu dùng và định hướng phát triển của thị trường ô tô Việt Nam.

4. Chính sách đối với xe xanh tiếp tục được hoàn thiện theo lộ trình dài hạn

Trong năm 2025, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua. Theo đó từ ngày 1/1/2026, các dòng xe hybrid (bao gồm cả hybrid tự sạc – HEV và hybrid cắm sạc – PHEV) sẽ được áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 70% so với xe xăng, dầu cùng loại.

Dù chưa áp dụng ngay trong năm 2025, đây được xem là một bước chuẩn bị chính sách quan trọng, tạo tiền đề để phân khúc xe hybrid phát triển mạnh hơn trong giai đoạn tiếp theo.

Cùng với xe điện, xe hybrid trở thành lựa chọn được khách hàng Việt ưu tiên.

5. Xu hướng xe hybrid được thể hiện rõ nét

Bên cạnh mức tăng trưởng trên 100% của xe điện, xe hybrid đạt doanh số 14.171 chiếc, tăng 44% so với năm trước. Thị trường ô tô Việt Nam đang tăng trưởng theo chiều sâu và phân hóa mạnh mẽ, với sự ưu tiên ngày càng rõ rệt dành cho các giải pháp tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải.

6. Hạ tầng phục vụ xe điện có bước phát triển mang tính nền tảng

Trong năm 2025, 28 tiêu chuẩn quốc gia TCVN về trụ và trạm sạc điện đã được ban hành, tạo hành lang kỹ thuật thống nhất cho đầu tư và vận hành hạ tầng sạc. Song song đó, mạng lưới trạm sạc tiếp tục được mở rộng và phủ kín trên phạm vi toàn quốc, góp phần tháo gỡ rào cản lớn nhất đối với người tiêu dùng khi tiếp cận xe điện.

Trạm sạc xe điện đã phát triển rộng khắp trong năm 2025. Ảnh: VF

7. Xe nhập khẩu tăng mạnh và trở thành một cấu phần quan trọng của thị trường

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, Việt Nam đã nhập khẩu 205.630 xe ô tô nguyên chiếc trong năm 2025, với tổng kim ngạch khoảng 4,74 tỷ USD, tăng 18,6% về số lượng và 31,1% về giá trị so với năm 2024.

Trong đó, Indonesia tiếp tục là thị trường xuất khẩu xe lớn nhất vào Việt Nam về số lượng với 78.156 xe, tiếp theo là Thái Lan với 66.109 xe, nhưng lại cao hơn về tổng giá trị. Đáng chú ý, xe nhập khẩu từ Trung Quốc cũng tăng mạnh, đạt 47.895 xe, phản ánh xu hướng đa dạng hóa nguồn cung và mức độ cạnh tranh ngày càng cao của thị trường ô tô Việt Nam.

8. Giao thông công cộng điện hóa bắt đầu được triển khai ở quy mô thực tế

Giao thông công cộng điện hóa mạnh trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý của thị trường giao thông năm 2025. Tại Hà Nội và TPHCM, hàng loạt tuyến xe buýt thuần điện đi vào hoạt động, không chỉ giúp giảm tiếng ồn và khí thải trong đô thị mà còn thể hiện bước tiến rõ rệt trong chiến lược phát triển giao thông bền vững.

Sự xuất hiện của các tuyến buýt điện này tạo nên một mắt xích quan trọng, kết nối mượt mà giữa phương tiện cá nhân chạy điện và hệ thống vận tải công cộng hiện hữu. Đây được xem là nền tảng để hình thành mạng lưới di chuyển xanh, thông minh, đồng thời mở đường cho việc nhân rộng mô hình ra các đô thị lớn khác trong những năm tới.

9. Hệ sinh thái ngành xe tiếp tục được mở rộng sang lĩnh vực thể thao chuyên nghiệp

Dấu ấn thứ 9 được quản trị viên diễn đàn Otofun điểm qua liên quan đến hệ sinh thái và môi trường để người chơi xe phát triển.

Năm 2025 chứng kiến Đại hội đại biểu nhiệm kỳ thứ II của Liên đoàn Ô tô Thể thao Việt Nam, một dấu mốc quan trọng trong việc hoàn thiện tổ chức và thúc đẩy các hoạt động motorsport chuyên nghiệp, qua đó góp phần phát triển văn hóa ô tô và nâng tầm vị thế ngành xe Việt Nam.

Những chuyển động mạnh mẽ của năm 2025 không chỉ phản ánh sự trưởng thành của thị trường, mà còn tạo tiền đề quan trọng cho việc đánh giá, tôn vinh và định hình xu hướng tiêu dùng trong những năm tiếp theo.