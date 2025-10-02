Toyota sắp sản xuất xe hybrid đầu tiên tại Việt Nam

Đúng dịp kỷ niệm 30 năm nhận giấy phép đầu tư tại Việt Nam, Toyota Việt Nam công bố kế hoạch khởi động dây chuyền sản xuất mẫu xe hybrid đầu tiên trong nước. Tổng vốn đầu tư cho dự án này lên tới hơn 360 triệu USD, tương đương gần 9.000 tỷ đồng. Đây được xem là cột mốc quan trọng, mở ra giai đoạn mới trong hành trình phát triển tại Việt Nam.

Kể từ khi có mặt tại Việt Nam, Toyota đã trở thành doanh nghiệp đầu tiên bàn giao 1 triệu ô tô tới tay khách hàng, trong đó hơn 700.000 xe được sản xuất và lắp ráp tại nhà máy ở Vĩnh Yên, Phú Thọ. Bên cạnh đó, công ty đã cung cấp dịch vụ sau bán hàng cho hơn 20 triệu lượt xe, khẳng định cam kết lâu dài với người tiêu dùng Việt.

Trên lĩnh vực xuất khẩu, Toyota Việt Nam đạt doanh thu lũy kế gần 1 tỷ USD từ linh kiện và phụ tùng, đóng góp tích cực cho chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong 30 năm hoạt động, doanh nghiệp cũng đã nộp hơn 14,4 tỷ USD vào ngân sách, nhiều năm liên tiếp nằm trong Top 10 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất cả nước.

Theo ông Nakano Keita - Tổng giám đốc Toyota Việt Nam, việc đưa xe hybrid vào sản xuất trong nước không chỉ giúp đa dạng hóa danh mục sản phẩm mà còn phù hợp với chiến lược phát triển bền vững. Hiện nay, toàn bộ xe hybrid do Toyota phân phối tại Việt Nam đều được nhập khẩu nguyên chiếc. Việc nội địa hóa sản xuất sẽ giúp gia tăng sức cạnh tranh và mang lại lợi ích lớn cho người tiêu dùng.

Toyota Corolla Cross phiên bản hybrid (Ảnh minh họa).

Ông Tiền Quốc Hào - Chủ tịch Toyota châu Á, cho biết Việt Nam là thị trường giàu tiềm năng với dân số trẻ và năng động. Toyota cam kết mang đến các giải pháp di chuyển thân thiện môi trường, đa dạng và phù hợp cho nhiều nhóm khách hàng. Doanh nghiệp cũng hướng tới việc mở rộng sản xuất, tăng tỷ lệ nội địa hóa, đồng thời cung cấp nhiều dòng xe xanh cỡ nhỏ và cỡ trung trong thời gian tới.

Trong buổi làm việc với Toyota, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư lâu dài. Ông nhấn mạnh, Chính phủ nhất quán ủng hộ Toyota tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất và phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong kỷ nguyên mới, đóng góp tích cực cho ngành công nghiệp ô tô và kinh tế Việt Nam.