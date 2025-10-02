Công nghệ pin mới giúp EV tăng 50% phạm vi hoạt động mà không cần phình to

Được gọi là giải pháp sắp xếp điện cực-gói (ETOP), công nghệ pin của 24M hứa hẹn tăng thêm 50% phạm vi hoạt động mà không làm tăng kích thước của pin. Công nghệ ETOP cho phép pin đạt được “mật độ năng lượng vô song” bằng cách niêm phong từng điện cực trong một lớp màng polymer mỏng và tích hợp trực tiếp vào gói pin.

Giải pháp sắp xếp điện cực-gói ETOP.

Theo 24M, phương pháp này loại bỏ cách sản xuất truyền thống, vốn sử dụng nhiều mô-đun và cell riêng lẻ khiến việc pin lithium ion thường chứa nhiều vật liệu không hoạt động như kim loại và nhựa. Bằng cách loại bỏ các cấu trúc hỗ trợ này, các nhà sản xuất có thể đạt được mật độ năng lượng cao hơn. Công nghệ ETOP không chỉ giới hạn ở một loại hóa chất nào mà còn áp dụng cho nhiều loại pin khác nhau như NMC, LFP, NCA và natri.

Một điểm nổi bật khác của ETOP là khả năng cho phép 80% thể tích pin được tạo thành từ điện cực, so với 30% đến 60% của các bộ pin truyền thống. Điều này đồng nghĩa với việc pin có thể tăng dung lượng mà vẫn giữ nguyên kích thước vật lý, đồng thời giảm chi phí sản xuất nhờ tiết kiệm vật liệu.

Công nghệ ETOP mang lại tính linh hoạt cao về hình dạng của pin.

Công nghệ này cũng mang lại tính linh hoạt cao hơn về hình dạng của pin, với các ô polymer dễ uốn nắn, phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau. 24M cho biết họ đã hoàn thiện các nguyên mẫu đầu tiên và đang trong quá trình đánh giá để sẵn sàng cho các nhà sản xuất tích hợp vào quy trình sản xuất hiện tại với một khoản đầu tư tương đối khiêm tốn.

Mặc dù công nghệ này hứa hẹn nhiều lợi ích, 24M thừa nhận rằng việc đưa pin ETOP ra thị trường cần thời gian. Công ty cho biết một “OEM nổi tiếng” sẽ nhận nguyên mẫu để thử nghiệm trong thời gian tới, đồng thời nói thêm rằng họ đang hợp tác với nhiều OEM khác để phát triển công nghệ này. Dự kiến, sản xuất hàng loạt pin ETOP có thể bắt đầu vào năm 2027 trước khi thương mại hóa đầu tiên sau năm 2028, tùy thuộc vào quy trình thử nghiệm của khách hàng.

ETOP có thể mở rộng sang nhiều ngành nghề khác ngoài xe điện.

Ngoài lĩnh vực ô tô, 24M cũng đang hợp tác với các công ty trong ngành hàng không, xe điện và lưu trữ năng lượng với hy vọng rằng các ứng dụng thương mại của ETOP sẽ xuất hiện sớm hơn trong các ngành này.